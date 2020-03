La grippe est une ancienne connue, sera-ce le coronavirus? + Évolution globale

© AFP 2020 / Pierre-Philippe Marcou

Avec plus de 3000 morts dans le monde et se propageant à grande vitesse, sautant de continent en continent, le coronavirus est la dernière épidémie qui menace le calme de la planète. Mais jusqu’où doit aller l’alarme?

Pour l’instant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète de l’augmentation du nombre de pays avec des cas de virus. Cependant, ils n’ont pas décrété le statut de pandémie. Le nombre de cas est réduit en Chine et en Corée du Sud, premiers pays touchés par la maladie, alors qu’en Europe le nombre d’infections ne cesse de s’épaissir, notamment en Italie et en France.

L’Espagne est un autre pays où davantage de cas se produisent. La toux, la fièvre et l’essoufflement sont les symptômes qui semblent indiquer la possession du virus, très similaire à une autre maladie: la grippe. Avec ce dernier, nous vivons année après année et comme le commente le Dr Gabriel Reina, microbiologiste à la Clinique de l’Université de Navarre, est un autre problème de santé majeur: « La grippe est un virus connu que nous avons connu plusieurs pandémies au cours du XXème siècle avec un grand impact et dans certains cas, comme en 1918, une mortalité élevée, cependant, la grippe continue également de circuler chaque année, provoquant des épidémies normales, bien que non banales. Une maladie comme la grippe provoque la mort de près d’un demi-million de personnes dans le monde chaque année, principalement des personnes âgées et des personnes ayant déjà souffert de pathologies. »

Précisément, en Espagne, 6 300 personnes sont mortes lors de la dernière campagne contre la grippe. Le chiffre est beaucoup plus élevé que le nombre de victimes de COVID-19 dans le monde, mais, contrairement au coronavirus, la grippe est une ancienne connue. Le virus, bien que changeant, peut être contrôlé avec un vaccin, ce qui ne se produit pas avec la maladie de Wuhan. « Le vaccin peut être une aide essentielle à l’avenir pour prévenir cette infection s’il continue de nous affecter. Le vaccin contre la grippe sauve des milliers de vies chaque année et probablement à l’avenir, si la circulation de ce coronavirus continue, la meilleure protection dont nous disposerons viendra du mana d’un vaccin. Ne pas l’avoir actuellement est un phénomène normal, car son développement et sa validation en termes de sécurité et d’efficacité prennent beaucoup de temps », a déclaré Reina.

Un outil qui aiderait à combattre un virus qui, selon les données extraites de l’OMS, est plus contagieux et mortel que la grippe. Et c’est que le coronavirus a un nombre reproductif entre 2 et 3, qui est le nombre de personnes à qui un infecté peut transmettre la maladie, au-dessus de 1,3 de la grippe commune. À son tour, COVID-19 est plus mortel, avec un taux de mortalité de 3,4% dans le monde. La grippe provoque la mort dans moins de 1% des cas. Cependant, le danger de coronavirus peut être exagéré, car tout le monde ne va pas chez le médecin s’il n’a que des symptômes bénins.

« Le taux de mortalité associé au nouveau coronavirus est probablement surestimé car des cas graves ou des cas qui vont aux services de santé sont à l’étude. »

« Dans des pays comme la Corée du Sud, où plus de population est diagnostiquée, un taux de mortalité de 0,5% peut être observé, ce qui est probablement mieux adapté aux données de mortalité réelles que nous ne pouvons vraiment pas connaître avant que le temps ne s’écoule et que nous puissions étudier également les infections qui se sont produites asymptomatiquement « , a expliqué le médecin de la clinique de l’Université de Navarre.

Les données fournies par l’OMS, conjuguées à l’absence d’immunité contre la maladie et, bien sûr, au manque d’informations à son sujet ont provoqué une vigilance mondiale. La quarantaine et l’isolement sont devenus les principales armes pour stopper la propagation du coronavirus en l’absence de vaccins ou antiviraux spécifiques. Reina est d’accord avec les décisions prises à ce jour pour le confinement du virus, mais pas tant avec la diffusion dans les médias:

« Le suivi médiatique de l’infection par les médias amplifie les informations qui parviennent à la population, parfois avec des messages où l’information offerte par les autorités ne prévaut pas, mais les avis secondaires ne sont pas toujours émis par des scientifiques ou des personnes ayant la formation sanitaire nécessaire. »

L’avenir de l’épidémie

Il est difficile de prévoir jusqu’où ira le coronavirus de Wuhan. Mais, plusieurs experts ont commenté qu’avec l’arrivée du beau temps et de la chaleur, la propagation du virus va ralentir voire même freiner. «Il est prévisible, selon des études menées avec d’autres coronavirus, que les conditions environnementales peuvent affecter la viabilité du coronavirus. Avec d’autres agents similaires, il a été observé que les conditions météorologiques froides et sèches facilitent la survie du virus et donc la transmission, cependant, l’augmentation de la température ou de l’humidité affecte la viabilité de ce type de virus et il est prévisible que la capacité de transmission peut être modifiée si le temps change», a expliqué le médecin.

Cependant, il a également souligné que tant que ces conditions ne sont pas remplies, on ne peut pas « être sûr ». Il illustre le cas de la pandémie de grippe A en 2009, qui a commencé à être diffusée en avril et a connu « sa première vague épidémique au cours de l’été ».

L’avenir incertain est celui du coronavirus, qui pourrait devenir, comme la grippe, récurrent et apparaître année après année. « Les virus dont le matériel génétique est composé d’ARN tels que la grippe, le coronavirus, le VIH, l’hépatite C … ont une fréquence de mutations plus élevée que les virus qui ont de l’ADN dans leur structure. Cependant, nous ne connaissons pas la fréquence des mutations que ce nouvel agent peut avoir par rapport à la grippe, qui peut avoir chaque année de petites variations dans sa structure qui donnent lieu à de nouvelles infections. Dans le cas de la grippe, la variabilité qu’elle présente est élevée et il serait plus normal pour cela que le virus ait une certaine capacité de changement en raison de ses mutations, mais peut-être pas aussi élevé que la grippe. Jusqu’à ce que nous voyons l’évolution du virus avec l’analyse des informations génétiques qui seront collectées au cours des prochains mois, nous ne saurons pas si le coronavirus pourra évoluer autant qu’il ne sera pas reconnu, par exemple par des anticorps générés par un futur vaccin, si nous devons reformuler ce nouveau vaccin, si de vraies réinfections peuvent se produire ou non ».

La spéculation sur une maladie inconnue, qui, pour l’instant, la meilleure façon de la combattre est d’être conscient des symptômes et de se laver soigneusement les mains avec du savon et de l’eau ou un désinfectant à base d’alcool.

Alejandro Cuevas Vidal

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Publication de la carte qui montre la propagation du coronavirus en temps réel

© Photo: Domaine public / Johns Hopkins CSSE

Alors que le coronavirus sévit dans de nombreux pays du monde, la situation évolue de manière très dynamique, c’est pourquoi il est difficile de connaître les dernières données. Cependant, un nouvel outil montre la situation des coronavirus en temps réel.

Il s’agit d’une carte interactive créée par le Center for Science and Systems Engineering de l’Université Johns Hopkins. Cette carte recueille des données auprès des autorités médicales des États-Unis d’Amérique, de la Chine, de l’Europe et de l’Organisation mondiale de la santé et les présente en temps réel à titre illustratif.

Sur cette carte, on peut voir les régions les plus touchées et comprend des informations sur le nombre de personnes infectées, décédées et récupérées dans chaque ville du monde qui a été touchée par la maladie. Selon Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur à Johns Hopkins, en plus d’être très utile pour les utilisateurs d’Internet, le nouvel outil est également une ressource précieuse pour les responsables de la santé.

Vous pouvez consulter la carte en suivant ce lien.

«Nous avons créé ce panneau de contrôle parce que nous pensons qu’il est important pour le public de comprendre la situation de l’épidémie au fur et à mesure qu’elle se développe avec des sources de données transparentes. Pour la communauté des chercheurs, ces données seront plus précieuses à mesure que nous continuerons à les collecter au fil du temps», a déclaré le scientifique.

À ce jour, plus de 105 000 cas confirmés d’infection ont été enregistrés, avec 3 558 décès. Le 7 mars, la première victime en Argentine a également été enregistrée. Cependant, 58 354 patients au total se sont complètement remis de l’infection.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

L’Iran rapporte près de 50 décès dus au coronavirus en une journée

© REUTERS / Alaa al-Marjani

Téhéran – Le nombre de morts de COVID-19 en Iran a augmenté de près de 50 personnes en une journée, pour un total de 194, a déclaré le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianush Jahanpur.

« En un jour, nous avons reçu des informations faisant état de 49 décès, jusqu’à présent au moins 194 de nos compatriotes sont morts », a déclaré Jahanpur lors d’une conférence de presse diffusée sur Press TV.

Selon le responsable, au cours des dernières 24 heures, 743 nouveaux cas d’infection ont été détectés.

Le nombre total de personnes infectées dans le pays perse s’élève à 6 566, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, Jahanpur a rapporté 2 134 récupérés, indiquant la « réduction relative » des infections à coronavirus au cours des deux derniers jours.

À l’échelle mondiale, le nouveau pathogène a déjà infecté plus de 107 000 personnes dans une centaine de pays et provoqué quelque 3 650 décès, l’écrasante majorité en Chine continentale. Plus de 60 000 personnes se sont remises de l’infection.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News