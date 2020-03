Vidéo: l’avion d’attaque Su-25 démolit un bombardier stratégique avec un missile antichar

Image d’archives

Le Su-25 est connu comme le «char volant» pour ses puissantes fonctions d’armure et d’attaque au sol. Cependant, des images récemment publiées montrent qu’il peut également lutter contre les avions.

Ainsi, la vidéo publiée par la chaîne russe Zvezda montre comment le Su-25 utilise un missile Vijr pour abattre le bombardier Tu-16 en plein vol (minute 00:13), qui dans ses jours de gloire pouvait transporter des armes nucléaires. Ce qui rend cet enregistrement encore plus spectaculaire, c’est le fait que le Vijr est un missile antichar.

Bien qu’il ne soit pas nouveau que ces projectiles puissent être utilisés contre des cibles volantes qui volent à basse vitesse et à basse altitude, telles que des hélicoptères et des avions légers. Cependant, c’est probablement la première fois que l’emploi du Vijr est aperçu contre un avion de la taille du Tu-16, et comme on peut le voir sur les images, il a été utilisé avec succès.

Ces missiles ont une taille assez petite, c’est pourquoi ils sont assemblés dans un ensemble de six ou huit obus pour chaque point d’ancrage. Outre le Su-25, les Vijr font également partie de l’armement des hélicoptères d’attaque russes, tels que les Mi-35, Ka-52 et son prédécesseur, le Ka-50.

Les images montrent également la puissance des missiles Vijr. Au début de la vidéo, l’avion d’attaque Su-25 lance un tel projectile contre un char T-62 et la force d’impact est telle que sa tour est lancée. Les missiles Vijr sont guidés par laser, qui est à son tour contrôlé par le pilote, ce qui permet des attaques avec une précision maximale, même contre des cibles en mouvement.

