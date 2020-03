Erdogan renforce ses troupes en Syrie et menace une action unilatérale à Idlib si le cessez-le-feu négocié par la Russie va de travers

Image d’archives

La Russie a conclu jeudi un cessez-le-feu entre la Turquie et la Syrie, qui a mis fin à des semaines de combats dans la dernière province détenue par les rebelles syriens, qui ont fait des dizaines de victimes des deux côtés.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé de prendre des mesures unilatérales à Idlib en Syrie si l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie n’était pas respecté. [Or les terroristes soutenue par la Turquie rompent constamment le cessez-le feu – MIRASTNEWS].

« Si les promesses faites concernant l’opération Spring Shield ne sont pas tenues, nous nous réservons le droit de nettoyer [la région] en utilisant nos propres méthodes », a déclaré Erdogan lors d’un discours à Istanbul dimanche.

«Si l’accord est violé, nous poursuivrons fortement [ceux qui le violent]. Nous avons signé cet accord [avec la Russie] pour apporter une solution à la crise d’Idlib sans autre effusion de sang. Sinon, nous continuerons de suivre notre propre chemin.»

La Russie et la Turquie ont annoncé jeudi un accord préliminaire après la réunion de six heures d’Erdogan avec Vladimir Poutine à Moscou. Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la province d’Idlib le 6 mars, la Russie et la Turquie acceptant de patrouiller conjointement sur la route M4 au sud d’Idlib à partir du 15 mars et établissant un couloir de sécurité de 12 kilomètres le long de cette route.

Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, est la dernière région contrôlée par les forces opposées au président Bachar al-Assad. Il s’agit notamment de l’alliance djihadiste Hayat Tahrir al-Sham (ancienne filiale syrienne d’al-Qaïda) et de plusieurs groupes militants soutenus par la Turquie.

L’armée syrienne mène une offensive contre les rebelles[-terroristes – MIRASTNEWS] d’Idlib depuis début décembre. La Turquie a déployé des milliers de soldats dans la région en février pour arrêter leur progression et les repousser vers des lignes pré-offensives. L’impasse est descendue dans des combats entre les armées syriennes et turques.

Le 27 février, une frappe aérienne de l’armée syrienne contre un convoi militant a tué 33 forces turques; La Russie, principal allié militaire de la Syrie, a déclaré que les troupes turques n’étaient pas censées être là et que personne, y compris le commandement syrien, ne savait où elles se trouvaient.

En réponse à l’attaque, la Turquie a lancé l’opération Spring Shield – sa quatrième mission militaire dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2016. Dans le cadre de cette opération, les forces turques ont lancé des attaques de drones et frappé des soldats syriens, du matériel et des dépôts de munitions.

Selon Erdogan, au moins 59 soldats turcs sont morts à Idlib le mois dernier, et un peu plus de 100 soldats syriens auraient été tués.

Des armes, un drone et des matériaux hautement explosifs laissés par des terroristes découverts dans la campagne d’Idlib

Idleb – Alors qu’ils sillonnent les villages et les villes qui ont été libérés, ils forment le terrorisme dans la campagne sud d’Idleb, des unités de l’armée ont découvert dimanche des quantités d’armes, d’obus et d’un drone qui étaient en possession de terroristes avant leur retraite de la région.

Un journaliste de SANA a déclaré que des unités de l’armée avaient découvert des quantités d’armes, d’obus et de canons de mortier laissés par des organisations terroristes affiliées aux terroristes de Jabhat al-Nusra, dont cinq canons de mortier de 120 mm, 50 obus et un canon de 160 mm.

Le journaliste a noté que les armes saisies comprenaient également un drone utilisé par les organisations terroristes pour la surveillance et la reconnaissance, ainsi que 50 kg de substance explosive C4 et des moules pour fabriquer des obus de mortier.



Ministère de la Défense russe: des terroristes ont violé la cessation des hostilités à 8 reprises au cours des dernières 24 heures

Idlib – Des groupes terroristes soutenus par le régime turc ont violé 8 fois l’accord de cessation des hostilités au cours des dernières 24 heures.

Dans son bulletin quotidien de dimanche, le ministère a indiqué que la partie russe du comité de trêve russo-turc a surveillé un total de 8 tirs au cours des dernières 24 heures; 4 à Lattaquié, 3 à Alep et 1 à Idleb.

Le ministère a déclaré que la partie russe avait ignoré ces violations commises par les terroristes et n’avait enregistré aucune violation. [Que faut-il penser, les militaires turcs seraient-ils volontairement aveugles ou poussent-ils à la multiplication de ces violations ? – MIRASTNEWS].

L’armée syrienne empêche les forces des Etats-Unis d’Amérique d’accéder à une route dans le nord-est de la Syrie: vidéo

Beyrouth, Liban (21 h 30) – Pour la deuxième fois en quinze jours, le poste de contrôle de l’armée arabe syrienne dans la région de Tal Aswad a bloqué une patrouille militaire des Etats-Unis d’Amérique.

Selon certaines informations, l’armée syrienne, le 5 mars, a bloqué l’accès de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à la route Hasakah-Tal Barak, forçant cette dernière à faire demi-tour.

L’armée syrienne a été filmée bloquant l’accès des forces des Etats-Unis d’Amérique à l’autoroute, confirmant les informations qui ont fait surface pour la première fois quelques jours.

Le cessez-le-feu d’Idlib ne s’applique pas aux groupes terroristes: expert

Beyrouth, Liban (18 h 45) – Le président syrien Bachar al-Assad s’est félicité des accords conclus entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à Moscou la semaine dernière.

Lors d’une interview accordée à l’émission «Entre les lignes» de Radio Sputnik, l’expert politique syrien Muhannad Al-Daher a expliqué les raisons pour lesquelles le président Assad était favorable à cet accord.

Selon Daher, «cet accord a entraîné l’ouverture des routes principales pour les civils, tandis que le cessez-le-feu entre les armées syrienne et turque ne s’applique pas aux groupes terroristes armés, ce qui entraîne un retrait lent de l’armée turque».

Muhannad al-Daher a poursuivi: «La libération d’Idlib par l’armée syrienne signifie le lancement automatique du processus politique, et au cours des deux derniers mois, nous n’avons entendu aucun discours sur le comité constitutionnel parce que l’alliance de la guerre contre la Syrie formée par les États-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne et la Turquie attendaient les résultats de la bataille d’Idlib, l’armée arabe syrienne l’a gagné et a libéré plus de 2 000 kilomètres sans retraite.»

Il a souligné que «le lancement du processus politique est lié avant tout à l’élimination du terrorisme en Syrie, que ce soit dans la région d’Idlib, ou la présence des Etats-Unis d’Amérique dans le nord-est de la Syrie».

Jeudi dernier, l’accord de cessez-le-feu dans le gouvernorat d’Idlib a été annoncé, entré en vigueur vendredi à minuit.

La guerre électronique russe a causé des problèmes majeurs aux avions turcs en Syrie: rapport

BEYROUTH, LIBAN (20 h 45) – Les drones turcs utilisés contre les forces armées syriennes ont rencontré des problèmes majeurs lors de leur campagne dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué la publication russe Avia.Pro.

Selon la publication, « les véhicules aériens sans pilote turcs ont démontré leur totale futilité dans les opérations militaires sur le territoire de la Syrie en raison de la puissante suppression électronique par les systèmes de guerre électronique russes. »

Citant des sources de l’armée syrienne, le rapport Avia.Pro a déclaré: «Les forces aériennes turques ont souvent attaqué des zones où il n’y avait pas de personnel militaire syrien ou tout autre objet important, ce qui, très probablement, est dû au mauvais fonctionnement du système GPS.»

La publication avait précédemment rapporté que deux drones turcs avaient été piratés par le système électronique russe, entraînant l’interception de l’UAV dans le nord-ouest de la Syrie.

«Il convient de préciser qu’il y a quelques jours, les médias ont rapporté que le F-16 turc ne pouvait pas abattre le Su-22 syrien simplement à cause de la puissante suppression électronique, et cela a été fait directement depuis les airs, ce qui confirme très certainement les données selon lesquelles ces puissants systèmes de guerre électronique russes ont également été utilisés contre les drones turcs», ont-ils ajouté.

