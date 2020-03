Le système de missiles antiaériens syrien Buk a abattu 20 drones turcs

Image d’archives

DAMAS – Lors de la dernière escalade du conflit avec la Turquie et des militants à Idlib, le système de défense aérienne Buk-M2E de l’armée syrienne a abattu 20 drones turcs, a appris BulgarianMilitary.com selon les statistiques sur la guerre des drones et la défense aérienne du Gouvernement syrien.

Les mêmes statistiques ont été publiées sur Twitter par Syrian_MC.

Selon les calculs, le système de défense aérienne syrien Buk-M2E a effectué 25 lancements de missiles. La cible a été atteinte dans 20 cas. Des missiles ont été enregistrés trois fois et deux missiles ont été auto-détruits.

L’opération Turkish Spring Shield a été lancée fin février dans la province syrienne d’Idlib. Au cours de celui-ci, les drones à impact Bayraktar TB2 et les drones polyvalents TAI Anka ont été largement utilisés.

Compte tenu des informations fournies, l’efficacité de la défaite des drones turcs seuls les systèmes de défense aérienne Buk-M2E s’élevait à 80%, cependant, il est connu que les systèmes de missiles de défense aérienne Pantsir-S, les systèmes de missiles de défense aérienne Shilka, etc., ont été également utilisé pour détruire les drones.

Il convient de noter que selon les chiffres officiels, les systèmes de défense aérienne syriens n’ont pas ouvert le feu ciblé sur les combattants turcs, puisque Damas ne voulait pas aggraver la situation, cependant, compte tenu des possibilités de la défense aérienne syrienne, il est évident que la Turquie pourrait perdre ses combattants.

Ankara a officiellement confirmé la perte de 12 drones.

Le 5 mars, les présidents de Russie et de Turquie se sont entretenus à Moscou au sujet de l’aggravation de la situation dans la zone de désescalade d’Idlib.

Selon leurs résultats, les parties ont annoncé l’introduction d’un cessez-le-feu et ont également convenu de patrouiller conjointement sur l’autoroute M4, qui est désormais sous le contrôle de groupes terroristes. Dans le même temps, Ankara se réserve le droit de répondre aux actions des forces gouvernementales syriennes.

Selon leurs résultats, les parties ont annoncé l'introduction d'un cessez-le-feu et ont également convenu de patrouiller conjointement sur l'autoroute M4, qui est désormais sous le contrôle de groupes terroristes. Dans le même temps, Ankara se réserve le droit de répondre aux actions des forces gouvernementales syriennes.

Le pari raté d’Erdogan en Syrie

Après une nouvelle escalade ratée en Syrie, le président turc est de plus en plus isolé à l’étranger et sous contrôle intérieur.

Le dernier pari du président turc Recep Tayyip Erdogan dans la guerre civile en Syrie semble avoir jailli des yeux de serpent.

Au lieu de stopper le siège du gouvernement de Damas sur la dernière province détenue par les rebelles, Idlib, la Turquie a reculé, et la dernière mésaventure syrienne d’Erdogan alimente une résistance intérieure croissante au puissant autocrate.

La crise a commencé le 25 février, lorsque des rebelles antigouvernementaux, ouvertement soutenus par des troupes, de l’artillerie et des blindés turcs, ont attaqué l’armée syrienne dans la ville stratégique de Saraqib, à la jonction des autoroutes 4 et 5 reliant Alep à Damas et à la Méditerranée. Le même jour, des avions de combat russes dans les avant-postes militaires turcs ont tiré sur des avions de guerre russes dans le sud d’Idlib. La base aérienne russe de Khmeimim a également été attaquée par des MANPADS et des drones turcs armés.

Ce qui s’est passé ensuite est encore trouble. Selon Ankara, une colonne de troupes turques en route pour approvisionner les avant-postes d’observateurs turcs à Idlib a été attaquée par des avions de guerre et de l’artillerie syrienne, tuant quelque 34 soldats et en blessant plus de 70. Certaines sources rapportent des causalités beaucoup plus élevées.

Mais selon Al Monitor, une publication en ligne généralement fiable, la colonne était un bataillon d’infanterie mécanisé de quelque 400 soldats, et ce ne sont pas les avions de guerre syriens qui ont fait les dégâts, mais les Su-34 russes emballant des KAB-1500L, un bunker casse laser guidé bombes avec des ogives de 2400 lb. Des combattants syriens Su-22 étaient impliqués, mais apparemment seulement pour inciter les soldats à se mettre à couvert dans plusieurs grands bâtiments. Ensuite, les Su-34 sont entrés et ont fait tomber les bâtiments sur les Turcs.

Les Russes nient que leurs avions étaient impliqués, et les Turcs ont blâmé tout cela à Damas. Mais en ce qui concerne la Syrie, le vieil adage selon lequel la vérité est la première victime de la guerre est à peu près un truisme.

Erdogan a d’abord bafoué et menacé de lancer une invasion d’Idlib – qui, de toute façon, était déjà en cours. Mais ensuite, après avoir initialement gardé le silence, le contre-amiral russe Oleg Zhuravlev a déclaré que la Russie « ne peut garantir la sécurité des vols des avions turcs au-dessus de la Syrie » en cas de conflit à part entière entre les parties.

Le président turc est une tête dure, mais il n’est pas stupide. Les troupes, les blindés et l’artillerie sans couverture aérienne seraient des canards assis. Les Turcs se sont donc retirés, les Syriens ont emménagé et maintenant la police militaire russe occupe Saraqib. La Russie a également déployé deux frégates armées de missiles de croisière au large des côtes syriennes.

La guerre à la maison

Mais pour Erdogan, le front intérieur se réchauffe.

Même avant la crise actuelle, le Parti républicain du peuple (CHP), l’opposition, exigeait qu’Erdogan informe le Parlement de la situation à Idlib, mais le président du Parti de la justice et du développement (AKP) a rejeté la demande. Le bon parti nationaliste de droite – un allié du CHP – a fait des demandes similaires, qui ont également été mises à l’écart.

Tous les partis d’opposition ont appelé à des négociations directes avec le gouvernement Assad.

Le souci est que la Turquie dérive vers une guerre avec la Syrie sans aucune contribution du Parlement. Le 12 février, Erdogan a rencontré des députés de l’AKP et leur a dit que si les soldats turcs faisaient encore plus de victimes – au moment où le bilan des morts était de 14 morts, 45 blessés – alors la Turquie «frapperait n’importe où» en Syrie. Pour l’opposition qui ressemblait terriblement à une menace de déclarer la guerre.

Engin Altay, vice-président du CHP, a déclaré: «Le président doit informer le Parlement. Idlib n’est pas une affaire interne pour l’AKP.» Altay a également contesté l’engagement d’Erdogan de séparer la Turquie des rebelles extrémistes comme Hayat Tahrir al-Sham, une filiale d’Al-Qaïda. « Est-ce seulement possible? » il a demandé: «Il n’y a aucun moyen de les distinguer les uns des autres.»

La Turquie a conclu un accord avec la Russie en 2018 pour autoriser la Turquie à installer des postes d’observation à Idlib si elle s’engageait à ne pas soutenir des extrémistes comme Tahrir al-Sham, mais Ankara a facilité l’entrée de tels groupes en Syrie depuis le début de la guerre, donnant leur libre passage et leur fournissant des quantités massives d’engrais pour les bombes. En tout cas, les extrémistes ont éliminé il y a des années des groupes d’opposition dits « modérés ».

« La Turquie a déclaré qu’elle dissocierait les éléments modérés des radicaux », explique Ahmet Kamil Erozan du Bon Parti, « mais cela ne pouvait pas être fait ».

Le parlementaire progressiste du Parti démocratique populaire (HDP), basé en Kurde, Necdet Ipekyuz a accusé «Idlib est devenu un nid pour tous les djihadistes. Il est devenu un point chaud pour la Turquie et le monde. Et qui protège ces djihadistes? Qui les protège?»

Erdogan a emprisonné de nombreux membres du parlement du HDP et les personnes nommées par l’AKP ont remplacé les maires du parti. Des dizaines de milliers de personnes ont été emprisonnées et des dizaines de milliers d’autres licenciées. Les médias ont été largement réduits au silence par la répression pure et simple – la Turquie a emprisonné plus de journalistes que n’importe quel pays dans le monde – ou la propriété d’hommes d’affaires pro-Erdogan.

Mais les sacs mortuaires commencent à rentrer à la maison après une guerre qui ressemble à beaucoup de Turcs comme un bourbier. La guerre coûte cher à un moment de graves difficultés économiques pour l’économie turque. Le chômage est obstinément élevé et la livre continue de chuter.

Les sondages montrent qu’une majorité de Turcs – 57% – sont plus préoccupés par l’économie que par le terrorisme. Alors que les Turcs se sont rassemblés autour des soldats, avant le récent incident, plus de la moitié de la population était opposée à toute escalade de la guerre.

Problème avec les voisins

Pendant ce temps, la Turquie semble de plus en plus isolée. Erdogan a convoqué une session d’urgence de l’OTAN le 28 février, mais n’a obtenu qu’un soutien «moral». L’OTAN ne veut rien avoir à faire avec la Syrie et ne veut certainement pas une confrontation avec la Russie, en particulier parce que de nombreux membres de l’alliance ne sont pas à l’aise avec l’intervention de la Turquie en Syrie. En tout cas, la Turquie n’est pas attaquée. Seuls ses soldats, qui occupent des parties de la Syrie en violation du droit international, sont vulnérables.

Les Américains ont également exclu la création d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus d’Idlib.

Erdogan n’est pas seulement pressé par l’opposition, mais par le Parti du mouvement nationaliste (MHP) au sein de sa propre coalition au pouvoir. Le MHP, ou les «loups gris», représentent depuis longtemps l’extrême droite de la Turquie. «La nation turque doit entrer à Damas avec l’armée turque», explique Devlet Bahceli, chef du MHP.

Erdogan n’a pas l’intention de marcher sur la capitale syrienne, même s’il pourrait y arriver. Le président veut que la Turquie soit un acteur régional, et l’occupation de certaines parties de la Syrie maintient Ankara au conseil d’administration. Mais ce raisonnement est désormais assiégé.

Les alliés de la Turquie dans la guerre civile syrienne ne sont efficaces que s’ils sont dirigés et soutenus par l’armée turque. Mais sans couverture aérienne, l’armée turque est sévèrement limitée dans ce qu’elle peut faire, et les Russes perdent patience. Moscou voudrait que la guerre en Syrie prenne fin et ramène une partie de ses militaires chez eux, et Erdogan rend cela difficile.

Moscou peut aussi être difficile, comme la Turquie le découvrira bientôt. Les deux pays sont étroitement liés à l’énergie et, avec les sanctions des Etats-Unis d’Amérique bloquant le pétrole et le gaz iraniens, Ankara est de plus en plus dépendante des sources d’énergie russes. La Russie vient de construire le nouveau gazoduc TurkStream à travers la mer Noire et construit une centrale nucléaire pour la Turquie. Erdogan ne peut aller si loin que dans l’aliénation de la Russie.

Bloqué en Syrie et soumis à des pressions chez lui, les choix d’Erdogan sont de plus en plus limités. Il peut essayer d’intensifier l’implication turque en Syrie, mais les risques sont élevés. Il a déchaîné les réfugiés en Europe, mais peu y vont et l’Europe les bloque brutalement. Il pourrait demander la tenue d’élections anticipées avant que son soutien interne ne s’érode davantage, mais il pourrait simplement perdre ces élections, d’autant plus que l’AKP s’est scindé en deux partis. Un récent sondage a révélé que 50% des Turcs disent qu’ils ne voteront pas pour Erdogan.

Ou il pourrait revenir à sa politique fructueuse d’il y a dix ans de «pas de problèmes avec les voisins».

Conn Hallinan

La Turquie s’est rendue à Idlib de Syrie après avoir perdu une ville clé – éditorial

La perte de la ville stratégique clé de Saraqib à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, signifie que la Turquie a perdu la guerre pour la dernière province détenue par les rebelles[-terroristes – MIRASTNEWS] au profit des forces gouvernementales syriennes qui s’apprêtent à reprendre le pays dans son intégralité, a déclaré Scott Ritter, un ancien Inspecteur des armes des nations, chez les conservateurs des Etats-Unis d’Amérique.

La Turquie a signé un accord avec la Russie pour cesser les combats à Idlib jeudi dernier, une semaine après une attaque par les forces du président syrien Bashar al-Assad, qui a tué 36 soldats turcs, déclenchant une forte réponse turque.

Mais la bataille de Saraqib, près de l’intersection des principales autoroutes M4 et M5, frémissait depuis des semaines avant que la Turquie ne lance ses opérations de représailles, a déclaré Ritter.

Après que les forces gouvernementales syriennes ont commencé à avancer vers Idlib avec le soutien aérien russe, la Turquie a commencé à renforcer les 12 postes d’observation qu’elle avait construits. Leur avance a laissé plusieurs des postes turcs bloqués, et la Turquie a répondu en déployant des milliers de soldats dans la province et en fournissant une couverture d’artillerie aux contre-attaques rebelles[-terroristes – MIRASTNEWS].

Mais le 6 février, les troupes d’Assad ont capturé Saraqib, amenant le conflit à une nouvelle phase alors que la contre-attaque rebelle montait et que les soldats turcs commençaient à chuter en représailles par les forces gouvernementales syriennes.

Les combats sur le territoire autour de Saraqib se sont intensifiés au cours des semaines suivantes, avec des rebelles soutenus par la Turquie qui ont capturé la ville voisine de Nayrab le 24 février. La Turquie et ses groupes alliés ont ensuite jeté leur dévolu sur Saraqib et ont commencé à déployer des systèmes de défense aérienne portables, forçant les avions de chasse syriens et russes à abandonner leurs missions dans la région. Les forces d’Assad ont riposté avec l’attaque du 27 février qui a tué des dizaines de soldats, a déclaré Ritter.

L’opération militaire que la Turquie a lancée en réponse n’a pas progressé à Saraqib, et au 4 mars «la situation à laquelle étaient confrontés les combattants rebelles soutenus par la Turquie était si grave qu’ils ont abandonné toute prétention d’opérations indépendantes et se sont mélangés au sein des avant-postes turcs. pour éviter d’être ciblé par l’armée de l’air russe», a déclaré Ritter.

L’accord de cessez-le-feu que le président turc Recep Tayyip Erdoğan a conclu avec le président russe Vladimir Poutine le 5 mars était «en grande partie un document de reddition pour les Turcs» qui a cédé le contrôle de l’air au-dessus d’Idlib et a forcé la Turquie à patrouiller conjointement la route M4 avec l’armée russe, a déclaré Ritter, ajoutant que la Turquie devra également désarmer les groupes djihadistes qui ont été les combattants rebelles[-terroristes – MIRASTNEWS] les plus féroces de la province.

«Pour la Syrie et la Russie, la bataille de Saraqib a consisté à restaurer la souveraineté syrienne sur la totalité du territoire syrien; pour la Turquie, il s’agissait d’assurer un contrôle et une influence turcs durables sur la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie», a déclaré Ritter. « La Turquie a perdu sur les deux plans. »

