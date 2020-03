Les actions plongent face à la double menace de chute brutale des prix du brut et aux craintes de récession liées aux coronavirus

Image d’archives

Le marché boursier des Etats-Unis d’Amérique voit une perte de plus de 2000 en pleine panique du coronavirus

La Bourse de New York (NYSE) a terminé lundi avec sa pire perte depuis décembre 2008, le Dow Jones reculant d’environ 2 000 points. L’effondrement a été provoqué par un ralentissement économique prévu causé par la propagation du coronavirus COVID-19 et ses quarantaines associées, les restrictions de voyage et la diminution des échanges.

Les marchés boursiers mondiaux ont plongé alors que la semaine de négociation d’ouverture a été éclipsée lundi par des ventes de panique déclenchées par des craintes concernant la double menace de l’épidémie de coronavirus et une chute des prix du pétrole à la suite de l’échec à parvenir à un accord sur les réductions de la production de brut dans le cadre de la Accord OPEP +.

Le FTSE 100 britannique et le DAX allemand ont enregistré 7,06% et 7,61% de piqué, enregistrant respectivement 6 007 points et 10 662 points, selon Reuters.

Le FTSE MIB italien a chuté de 10,18% à 18 722 points, le pays assiégé restant le plus touché par l’épidémie de coronavirus parmi les pays européens.

Le CAC 40 français a baissé de 6,5%, tandis que le bouquetin espagnol a perdu 6,3%, tandis que l’indice FTSE Mib a chuté de 10%.

Les négociations sur les bourses des Etats-Unis d’Amérique ont été interrompues après l’ouverture, le S&P 500 ayant chuté de 7%, déclenchant une coupure automatique de 15 minutes, mise en place après la crise financière de 2008-2009.

Les rendements de référence sur dix ans ont chuté à un creux record de 0,318% et se sont maintenus à 0,487%.

L’indice du dollar par rapport à un panier de devises a reculé de 0,4%.

Peter Cardillo, économiste en chef des marchés chez Spartan Capital Securities à New York, a été cité par Reuters:

«Il s’agit essentiellement de ventes de panique créées par la forte baisse des prix du pétrole. Il y a beaucoup de peur sur le marché et si le prix du pétrole continue de baisser, cela indique qu’une récession mondiale n’est pas loin. Nous voyons qu’avec l’or, les rendements du Trésor s’effondrent et le dollar aussi. Nous ne sommes pas loin d’entrer sur le marché baissier, un autre signe de déclin économique.»

Plus tôt, les marchés boursiers d’Asie-Pacifique ont également enregistré d’énormes pertes.

Les craintes de l’épidémie de Covid-19 provoquant une récession en Australie ont vu la fermeture du marché des actions à 7,4%.

Au Japon, le Nikkei a chuté de plus de 5%, le Hang Sen de Hong Kong a perdu 3,9% et une baisse d’un peu plus de 3% a été enregistrée à la bourse de Shanghai.

L’indice de référence du Japon a reculé de 5,1%, celui de l’Australie de 7,3% et celui de Shanghai en Chine de 3%.

Neil Wilson, l’analyste en chef du marché de la plateforme de négociation Markets.com, a été cité par The Guardian comme disant:

«Cela restera dans les mémoires comme le lundi noir. Si vous pensiez que cela ne pouvait pas être pire que la dernière quinzaine, détrompez-vous.»

Les prix du pétrole plongent

Les prix du pétrole ont perdu jusqu’à un tiers de leur valeur lundi alors que les marchés mondiaux, déjà agités par les craintes des coronavirus, ont été renversés par la décision de l’Arabie saoudite sur une hausse de la production.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont baissé de plus de 27% à 35,5 dollars le baril à 13 h 40 GMT.

Le brut West Texas Intermediate (WTI) des Etats-Unis d’Amérique a chuté de plus de 27%, à 32,30 $ le baril, après avoir initialement chuté de 33% à 27,34 $, son plus bas niveau depuis le 12 février 2016.

Les analystes de S&P Global Platts ont déclaré que la «guerre des prix» saoudienne pourrait faire chuter les prix du pétrole en dessous de 30 dollars le baril.

L’évolution est intervenue dans le sillage de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole dirigée par l’Arabie saoudite et de ses partenaires non membres de l’OPEP, dont la Russie, n’ayant pas réussi à conclure un accord sur une réduction de la production collective lors des pourparlers à Vienne, en Autriche, le vendredi 6 mars.

L’OPEP+ a ensuite aboli les restrictions de production, l’Arabie saoudite ayant lancé une guerre des prix, réduisant les prix de vente officiels des contrats à terme d’avril de 6 à 8 dollars.

Peurs des coronavirus

L’agitation sur les marchés internationaux est survenue alors que l’épidémie du nouveau coronavirus les avait déjà agités face à l’impact prévu d’une propagation continue de l’épidémie dans le monde.

La semaine dernière, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a déclaré qu’une grave épidémie de coronavirus pourrait entraîner une baisse de la croissance mondiale de 0,5 à 1,5%.

À l’échelle mondiale, le nombre de cas de coronavirus a dépassé 109 000, avec plus de 90 pays signalant des infections.

Université ohns Hopkins / CSSE Coronavirus COVID-19 Global Cases par Johns Hopkins CSSE 9 mars 2019 11_03_12 am

Dimanche, l’Italie avait enregistré 366 décès liés au coronavirus et plus de 7 300 cas de maladie.

Plus de 3800 personnes sont déjà décédées du COVID-19 qui a été détecté pour la première fois à Wuhan en Chine fin décembre, l’Organisation mondiale de la santé déclarant une urgence sanitaire mondiale fin janvier à la lumière de l’épidémie.

