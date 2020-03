Un laboratoire chinois qui a partagé pour la première fois le génome du coronavirus avec le monde a ordonné sa fermeture pour «rectification», entravant ses recherches sur Covid-19

Aucune raison n’a été donnée pour la fermeture des installations de Shanghai, qui a divulgué des informations sur le virus devant les autorités

Une source au laboratoire a déclaré que la fermeture a entravé la recherche des scientifiques alors qu’ils devraient « courir contre la montre »

La séquence du génome a été publiée sur des plateformes ouvertes pour les scientifiques. Photo: Document

Le laboratoire de Shanghai, où les chercheurs ont publié la première séquence du génome du coronavirus mortel qui cause Covid-19, a été fermé.

Le laboratoire du Centre de santé publique de Shanghai a reçu l’ordre de fermer pour «rectification» le 12 janvier, un jour après que l’équipe du professeur Zhang Yongzhen a publié la séquence du génome sur des plateformes ouvertes. Il a fermé temporairement le lendemain.

La publication des données a aidé les chercheurs à développer des kits de test pour le virus.

«Le centre n’a reçu aucune raison précise pour laquelle le laboratoire a été fermé pour rectification. [Nous avons soumis] quatre rapports [demandant la permission] de rouvrir mais nous n’avons reçu aucune réponse», a déclaré une source du centre, demandant l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

« La fermeture a considérablement affecté les scientifiques et leurs recherches alors qu’ils devraient courir contre la montre pour trouver les moyens d’aider à maîtriser la nouvelle épidémie de coronavirus », a déclaré la source.

Le laboratoire est une installation de biosécurité de niveau 3, le deuxième plus haut niveau, et a passé une inspection annuelle par le Service national d’accréditation de Chine pour l’évaluation de la conformité le 5 janvier. Il a également obtenu les informations d’identification requises pour mener des recherches sur le coronavirus le 24 janvier.

Il n’était pas clair si la fermeture était liée à la publication des données de séquençage devant les autorités.

L’ordre de fermeture a été émis par la Commission de la santé de Shanghai. Cinq appels téléphoniques à des responsables de la commission pour obtenir des commentaires sur la fermeture n’ont pas été pris. Une télécopie envoyée à la commission demandant des commentaires est restée sans réponse.

La Commission nationale de la santé de la Chine a annoncé quelques heures après la libération de l’équipe de Zhang qu’elle partagerait la séquence du génome avec l’Organisation mondiale de la santé. Il est apparu plus tard que les informations avaient été envoyées par le biais de l’Institut de virologie de Wuhan officiellement désigné.

L’équipe de Zhang a isolé et terminé la séquence du génome du virus alors inconnu le 5 janvier, deux jours avant l’annonce officielle de la Chine que de mystérieux cas de pneumonie à Wuhan étaient causés par un coronavirus jusque-là inconnu.

Le centre de Shanghai a signalé sa découverte à la Commission nationale de la santé le même jour et a recommandé que des «mesures de prévention et de contrôle pertinentes» soient prises dans les lieux publics, car le patient dont l’échantillon a été prélevé avait présenté des symptômes très graves et le virus ressemblait à un groupe trouvé précédemment chez les chauves-souris.

Le laboratoire du Shanghai Public Health Clinical Center Shanghai a reçu l’ordre de fermer un jour après avoir partagé la séquence du génome. Photo: AFP

L’équipe a rendu publique cette constatation le 11 janvier après avoir constaté que les autorités n’avaient pris aucune mesure évidente pour avertir le public au sujet du coronavirus.

À l’époque, le public a été informé qu’aucun nouveau cas n’avait été signalé à Wuhan depuis le 3 janvier et qu’il n’y avait aucune preuve claire d’une transmission interhumaine.

«Il ne s’agissait pas des réalisations d’un individu. Il s’agit de préparer des kits de tests biologiques face à une maladie respiratoire jusque-là inconnue, en particulier lorsqu’une grande partie de la population [se déplaçait] à travers le pays pendant les vacances du Nouvel An lunaire», a déclaré une source proche de l’équipe de Zhang, qui a parlé sous couvert d’anonymat.

Il a partagé les données sur virological.org, une plate-forme ouverte pour les discussions, et GenBank, un référentiel de données en accès libre, et a déclaré que les chercheurs étaient invités à télécharger, partager, utiliser et analyser les données.

Moins d’une semaine après sa publication, plusieurs sociétés en Chine ont annoncé qu’elles avaient développé des kits de diagnostic pour le virus.

Les résultats de l’équipe de Zhang ont été publiés dans la revue scientifique Nature le 3 février. La recherche a révélé que l’échantillon de virus avait été prélevé sur un patient qui présentait des symptômes de fièvre, des étourdissements et de la toux et avait été admis à l’hôpital de Wuhan le 26 décembre.

Hôpital central. Le patient a été identifié comme un vendeur de sexe masculin de 41 ans qui travaillait au Huanan Wholesale Seafood Market à Wuhan, qui était considéré comme un lien clé des infections au début de l’épidémie.

La fermeture du laboratoire a non seulement affecté la recherche de Zhang mais aussi les études d’autres scientifiques car il s’agit d’une installation ouverte, selon un autre chercheur connaissant la question.

« Il y a eu des demandes d’instituts de recherche et d’universités pour essayer des médicaments et comparer les effets de différents traitements et le développement de vaccins, mais [tout cela devra] être refusé », a déclaré le chercheur. « La fermeture du laboratoire affecte également l’étude du virus. »

Zhuang Pinghui

Cet article est paru dans l’édition imprimée du South China Morning Post sous la forme: Laboratoire fermé pour «rectification» après avoir partagé le code du virus

