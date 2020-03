La Turquie déclare que les États-Unis d’Amérique ont proposé à Ankara l’accès aux données de reconnaissance terrestre, maritime et aérienne sur Idlib

Le ministre turc des Affaires étrangères a exprimé l’espoir que le cessez-le-feu dans la région serait permanent, mais a menacé de riposter à Damas au cas où il ne serait pas respecté.

Troupes turques à Binnish, dans la province syrienne d’Idlib, le 12 février 2020. Muhammad Haj Kadour / AFP

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré mardi que les États-Unis d’Amérique ont proposé à Ankara l’accès aux données de renseignements terrestres, maritimes et aériens sur la région syrienne d’Idlib, rapporte Reuters.

En outre, dans une interview accordée à l’agence d’État turque Anadolu, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que Moscou et Ankara étaient parvenus à un accord sur les patrouilles dans la région. Selon lui, la création d’un couloir de sécurité est prévue le long de la route M-4. Les forces turques surveilleront le territoire au nord du couloir de sécurité et les zones russes au sud.

« Nous travaillons pour rendre ce cessez-le-feu permanent. Si le régime [syrien] essaie d’avancer malgré le cessez-le-feu à Idlib, nous ferons ce que nos soldats ont fait jusqu’à présent », a déclaré Cavusoglu.

Dans le même temps, il a déclaré que l’achat de systèmes anti-missiles russes S-400 n’est pas un obstacle pour qu’Ankara acquière ses analogues des Etats-Unis d’Amérique, les systèmes Patriot, si Washington propose la transaction.

Accord Idlib

Le cessez-le-feu et d’autres conditions sur la situation à Idlib ont été approuvés par Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine à Moscou jeudi dernier. Ensuite, il a été signalé que le corridor de sécurité aura une largeur de 12 km, s’étendant sur 6 km au sud et 6 km au nord de la route M-4. Des patrouilles conjointes de troupes turques et russes étaient également prévues, et il était stipulé que des détails plus concrets seraient convenus dans une semaine.

Les experts interrogés par RT ont indiqué que le pacte permettait d’éviter la possibilité d’une guerre et de contenir le flux de réfugiés sur le territoire turc. Pour la Syrie, cela signifie la réouverture des autoroutes stratégiques M-4 et M-5, qui relient Alep, la deuxième ville la plus peuplée du pays, à la province de Lattaquié et à Damas, respectivement.

Ce mardi, Erdogan a déclaré qu’il avait proposé à Poutine la gestion conjointe des gisements de Deir ez Zor dans l’est de la Syrie. « Deir ez Zor est un autre territoire avec des réserves de pétrole. Dans cette province, les terroristes exploitent les ressources pétrolières. Les États-Unis d’Amérique ont leurs propres plans là-bas », a déclaré le président turc.

Tension maximale à Idlib

Les tensions dans la zone de désescalade d’Idlib se sont intensifiées le 27 février, après que des membres du groupe terroriste Hayat Tahrir al Sham (anciennement Front Al Nusra) ont tenté de mener une vaste offensive contre les positions des troupes du gouvernement syrien.

La réaction de l’armée syrienne contre les terroristes a également affecté l’armée turque: au moins 34 soldats ont été tués et plus de 30 blessés.

Le ministère de la Défense de la Russie a expliqué que l’armée turque faisait partie des « formations de groupes terroristes ».

Ankara, quant à lui, a déclaré que Damas paierait un « prix élevé » pour son attaque « perfide » et a commencé à attaquer « toutes les cibles connues » du gouvernement syrien en représailles à la mort de ses soldats.

[La Turquie n’a pas été attaquée sur son sol ni invitée par les autorités syriennes, mais elle fait la guerre aux côtés des terroristes en Syrie. Cherchant des noises tout le temps, Ankara va-t-il pousser les terroristes à multiplier les provocations ? – MIRASTNEWS].

