L’armée trouve des cachettes terroristes et des ateliers pour fabriquer des armes et des produits chimiques dans la campagne d’Alep

Alep – Des unités de l’armée arabe syrienne ont découvert des cachettes et des ateliers qui étaient utilisés par des terroristes pour fabriquer des armes et des missiles à Kafr Naha, Uwayjil et Anjara dans la campagne occidentale d’Alep.

Un officier de terrain a déclaré dans un communiqué au journaliste de SANA à Alep que dans le cadre de ses efforts pour sécuriser les zones qui ont été libérées du terrorisme, des unités de l’armée ont découvert des cachettes pour des terroristes qui avaient occupé une maison après avoir déplacé leurs résidents à Kafr Naha, Uwayjil, et Anjara dans la campagne occidentale d’Alep.

L’officier a également déclaré que l’armée avait découvert deux ateliers de fabrication de munitions, d’obus de divers types et de roquettes dans une usine de fabrication d’appareils de chauffage dans la ville de Kafr Naha, en plus de roquettes de grande taille, des canons « Jahanam » improvisés, et de grandes quantités d’explosifs qui sont utilisées dans la fabrication de ces roquettes, en plus d’obus de 40 kg et de petits obus de mortier dans un atelier textile de la ville d’Uwayjil.

Un autre repaire terroriste creusé dans une montagne a été trouvé dans la région d’Anjara, a déclaré l’officier, et à l’intérieur, il y avait des obus de différents types, des grenades et des quantités de produits chimiques et de substances toxiques qui ont été placées dans des ronces en plastique et ont été préparées pour être utilisées par les «Groupes terroristes Casques blancs», en plus d’un certain nombre de cartes d’identité de terroristes et de documents contenant des ordres d’exécution de peines signés par le terroriste Abdullah al-Muhaysini.

Nisreen Othman / Hazem Sabbagh

L’armée découvre une cachette terroriste fortifiée et un tunnel dans la campagne d’Alep

Dans le but de couvrir les pertes de son agression contre la Syrie et la Libye… le régime d’Erdogan intensifie sa campagne contre les journalistes

Ankara – Le régime turc poursuit ses actes de répression contre la liberté d’expression et les médias alors qu’il a lancé une vaste campagne d’arrestation et des mesures arbitraires qui visaient les journalistes et les institutions médiatiques qui ont parlé des pertes qui lui ont été infligées lors de son agression contre les territoires syriens et libyens.

Le journal turc Zaman a révélé que les autorités du régime turc ont ouvert des enquêtes avec au moins 25 journalistes au cours de la semaine dernière, et ont interdit l’accès à un certain nombre de sites d’information et imposé des restrictions sur les réseaux sociaux.

De nombreux mandats d’arrêt ont également été émis contre de nombreux journalistes à la suite de leurs révélations d’informations sur l’agression turque contre Idlib et les interventions turques en Libye.

Dans le cadre de cette campagne, les autorités turques ont arrêté un certain nombre de journalistes en raison de la publication d’informations sur la mort de dizaines de soldats du régime turc lors des opérations de l’armée arabe syrienne contre des organisations terroristes à Idlib.

Le régime turc a rendu une décision d’interdire l’accès à divers sites de médias sociaux en raison des informations diffusées à ce sujet après le retard de l’annonce officielle du nombre de morts.

Le journal Zaman a indiqué qu’après avoir couvert les informations de trois journaux sur le retour du corps de l’officier du renseignement turc qui avait été tué sur le sol libyen, les autorités turques ont décidé d’arrêter les journalistes Murat Agırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoglu, Ferhat Çelik et Aydın Keser. .

Cela s’est produit malgré l’admission d’Erdogan le mois dernier de la mort d’un certain nombre de soldats turcs en Libye.

Le vice-président du Parti populaire républicain (CHP) et son porte-parole Faik Oztrak ont ​​affirmé que la prévention de la circulation des informations est le principal indicateur majeur de la répression de la presse, d’autant plus que la question mentionnée est devenue publique après sa divulgation au Parlement.

Oztrak a déclaré que les mesures récentes prenaient de l’ampleur avec le temps et qu’il était déraisonnable pour le régime d’un «État démocratique» de supprimer et d’interdire et nous leur disons que s’ils ne peuvent pas gérer les problèmes, ils devraient partir.

Pendant ce temps, Ersoy Dede, journaliste du journal pro-gouvernemental Star du Parti de la justice et du développement (AKP), a révélé que les arrestations de journalistes ne se limiteraient pas aux détenus actuels, et a déclaré que l’écrivain Soner Yalçın à Oda TV va être également arrêté.

La Turquie a connu des opérations de sécurité quotidiennes qui ont ciblé des journalistes depuis que le gouvernement s’est écarté des cercles constitutionnels et juridiques et de la loi, parallèlement à l’émergence de grands scandales de corruption et de grands pots-de-vin en 2013 et à la tentative de coup d’État en 2016.

Le Conseil de l’Europe a appelé le gouvernement turc à fournir une liste détaillée et des informations statistiques sur les actions en justice intentées dans le cadre de la liberté d’expression ainsi que les condamnations prononcées à cet égard et à reconsidérer l’article 301 du Code pénal qui régit d’urgence la liberté d’expression à la lumière des normes du droit international.

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a confirmé que les procureurs et les juges en Turquie continuent d’appliquer le code pénal sans tenir compte du principe de la liberté de pensée et d’expression.

Ruaa al-Jazaeri

L’ armée saisit un QG du terroriste ‘’al-Joulani’’ chef du réseau du ‘’Front Nosra’’ dans la zone d’Anjarah à l’ouest d’Alep

La Turquie utilise le cessez-le-feu d’Idlib pour regrouper les militants: médias

BEYROUTH, LIBAN (17 h 45) – La Turquie utilise le cessez-le-feu à Idlib pour regrouper ses militants[-terroristes – MIRASTNEWS] alliés en vue d’une contre-offensive potentielle contre l’armée arabe syrienne (AAS), a rapporté Russia’s Independent.

«Violant le cessez-le-feu dans la zone de désescalade d’Idlib, l’opposition armée syrienne a continué à bombarder les forces gouvernementales. Des formations pro-turques ont tiré des obus de mortier sur les positions de l’armée arabe syrienne (AAS) dans la région de Kafr Batykh», a déclaré l’Independent.

«En outre, le 8 mars, des informations ont été reçues concernant le franchissement d’au moins trois véhicules aériens sans pilote (UAV) turcs de la frontière aérienne syrienne. Les données des UAV se limitaient à survoler les territoires: ils effectuaient très probablement des tâches de reconnaissance et de surveillance. Les Syriens n’ont pris aucune mesure contre eux», a poursuivi le journal en ligne.

Ils ont souligné qu’aucune partie impliquée dans ce cessez-le-feu n’est réellement attachée à une paix à durée indéterminée; ainsi, laissant la porte ouverte à un autre conflit majeur sur toute la ligne.

Le 15 mars, les forces armées russes et turques commenceront leur déploiement conjoint le long de la M-4 (autoroute Alep-Lattaquié).

L’armée syrienne découvre un vaste réseau de tunnels djihadistes et de bases dans l’ouest d’Alep: vidéo

BEYROUTH, LIBAN (20 h 20) – L’armée arabe syrienne (AAS) a découvert plus de tunnels et de bases appartenant aux rebelles djihadistes dans l’ouest d’Alep cette semaine.

Au cours de leur opération de peignage à grande échelle dans la campagne occidentale d’Alep, l’armée arabe syrienne a trouvé de grandes tranchées se connectant à des tunnels à travers le champ de bataille.

En plus de ces tunnels et tranchées, l’armée syrienne a également trouvé ce qui serait le quartier général d’Abou Mohammad Al-Jolani, le chef de Hay’at Tahrir Al-Sham.

Sur la base de la séquence vidéo, les rebelles djihadistes étaient bien préparés pour une longue bataille contre les forces armées syriennes; cependant, leurs pertes à grande échelle dans les gouvernorats d’Alep et d’Idlib semblent avoir joué un rôle majeur dans leur effondrement.

Des djihadistes ont utilisé un site archéologique comme base militaire à Idlib: vidéo

Des images filmées lundi montrent les vestiges de l’ancienne ville d’Al-Bara, dans une zone récemment reprise par les forces de l’AAS dans la campagne d’Idlib.

Les images montrent une partie du site archéologique, situé à près de 90 au sud-ouest d’Alep, avec des vestiges de la structure de la ville. Dans la zone, qui aurait été transformée en quartier général du «Front Al-Nusra». Des tunnels de stockage d’armes et des installations d’entraînement sont également visibles.

«Al-Bara est un site archéologique qui contient de nombreuses ruines historiques. Les groupes militants l’ont utilisé comme une forteresse et l’ont fortifiée en utilisant des techniques d’ingénierie détaillées. Ils savent très bien que l’armée arabe syrienne n’attaque pas les sites historiques, c’est pourquoi ils l’ont choisie comme fief et l’ont fortifiée», a déclaré un officier de l’armée arabe syrienne.

L’ancienne Al-Bara, qui se trouve juste à l’ouest de l’autoroute M5 reliant Damas et Alep, est sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dans le dossier des villages archéologiques du nord de la Syrie. L’AAS aurait libéré le site après d’intenses combats avec les forces soutenues par la Turquie.

Deux systèmes syriens Pantsyr endommagés lors des attaques de la Turquie – Ministère russe de la Défense

Les déclarations selon lesquelles huit systèmes Pansyr ont été détruits à Idlib ne sont pas vraies, selon les hauts responsables

MOSCOU, 10 mars. Deux systèmes de missiles / canons de défense aérienne Pantsyr syriens ont été endommagés lors des attaques de la Turquie. Ils seront bientôt réparés, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense.

« À la suite d’une attaque massive de véhicules aériens sans pilote de combat turcs, deux systèmes de missiles / canons de défense aérienne Syriens Pantsyr ont été endommagés », a indiqué le ministère, ajoutant que les travaux de réparation étaient presque terminés.

Les déclarations de la Turquie selon lesquelles ses drones ont détruit huit systèmes de défense aérienne syriens Pantsyr ne sont pas vraies, a ajouté le haut gradé russe.

« Les rapports soumis au chef de l’État turc sur l’efficacité au combat de l’utilisation de véhicules aériens armés sans pilote dans le gouvernorat d’Idlib, qui auraient détruit huit systèmes de missiles / armes à feu syriens Pantsyr, n’ont rien à voir avec l’état réel des choses et sont rien d’autre qu’une exagération », a déclaré le ministère.

Selon le ministère russe de la Défense, la plupart des systèmes de défense aérienne syriens, y compris les Pantsyrs, sont déployés près de Damas, avec seulement quatre systèmes Pantsyr utilisés près de la zone de désescalade d’Idlib.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré plus tôt mardi que des drones turcs avaient détruit huit systèmes de défense aérienne Pantsyr des forces armées syriennes à Idlib.

