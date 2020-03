Le nombre de morts de coronavirus en Italie passe à 631 contre 463 en une journée, plus de 10 000 cas à travers le pays

Un livreur porte un masque de protection lorsqu’il fait du vélo à Campo de Fiori, à Rome, Italie, le 10 mars 2020. © REUTERS / Remo Casilli

En Italie, 168 autres personnes sont mortes du coronavirus COVID-19, ce qui porte le nombre de décès à 631, tandis que le nombre total de cas a augmenté de plus de dix pour cent pour atteindre 10 149. Le pays tout entier est enfermé en quarantaine.

Le bond de mardi dans les décès, par rapport au record précédent de 463, représente une augmentation de 36% et le plus grand nombre absolu depuis que l’infection a été remarquée pour la première fois le 21 février, a déclaré l’Agence de protection civile.

Quelque 877 patients étaient en soins intensifs, contre 733 lundi. Le nombre de patients qui se sont rétablis a également augmenté, mais s’est élevé à 1 004 mardi contre 724 la veille.

Ces chiffres augmentent le jour où la quarantaine nationale imposée par le Premier ministre Giuseppe Conte est entrée en vigueur, fermant les frontières de l’Italie. Tous les rassemblements publics, y compris les événements sportifs, ont été interdits et les mouvements civils ont été restreints. Les écoles et les universités ont été fermées jusqu’au 3 avril.

Le nouveau coronavirus, baptisé COVID-19, est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, à la fin de 2019. La plupart des décès dans le monde se sont produits en Chine jusqu’à présent, mais l’Italie et la Corée du Sud ont été les suivantes plus durement touchées. Le virus provoque une pneumonie grave qui peut être mortelle pour les personnes âgées et les personnes souffrant de troubles médicaux sous-jacents.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT