Erdogan menace une action «plus dure» à Idlib si un cessez-le-feu négocié entre la Russie et la Turquie est violé

La Russie, principal allié militaire de la Syrie, a négocié un cessez-le-feu avec la Turquie après une semaine d’escalade dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie. Quelques jours plus tard, le président turc Erdogan accuse la Syrie d’avoir violé l’accord.

Recep Tayyip Erdogan a menacé de frappes «plus lourdes» contre la Syrie que par le passé après avoir accusé Damas de violer le cessez-le-feu récemment négocié.

S’adressant aux parlementaires mercredi, le président turc a affirmé que de petites violations du cessez-le-feu avaient commencé à Idlib et que son objectif était d’assurer la sécurité de 12 postes d’observation turcs dans la région.

Les commentaires d’aujourd’hui font écho à l’engagement d’Erdogan ce week-end de sévir unilatéralement contre ceux qui auraient violé l’accord.

La semaine dernière, la Russie a négocié un cessez-le-feu entre la Syrie et la Turquie, qui a mis fin à des semaines de combats à Idlib.

Neuf ans après le déclenchement d’une guerre brutale en Syrie, Idlib, dans le nord-ouest du pays, reste la dernière grande province détenue par des militants opposés au gouvernement du président Bachar al-Assad (à l’exception des plus petites poches détenues par des groupes armés soutenus par Israël, Turquie et États-Unis d’Amérique).

Les principales forces qui contrôlent Idlib sont Hayat Tahrir al-Sham*, son rejeton Hurras al-Din, la coalition rebelle soutenue par la Turquie, le Front de libération nationale, et le Parti islamique en grande partie ouïghour du Turkestan.

Les forces syriennes tentent de reprendre la province agitée depuis la mi-décembre. L’armée turque, qui exploite 12 postes d’observation à Idlib pour surveiller un fragile accord de désescalade de 2018, est intervenue début février pour repousser les troupes syriennes.

La Turquie et la Syrie ont depuis échangé des tirs d’artillerie qui ont fait des dizaines de victimes des deux côtés. Le nouveau cessez-le-feu, en vigueur depuis le 5 mars, a établi un couloir sécurisé de 6 km le long de l’autoroute M5 cruciale, qui relie Lattaquié et Alep, et appelle à des patrouilles conjointes turco-russes le long de l’autoroute à partir du 15 mars. La Turquie s’est également engagée à retirer les armes lourdes de ses postes d’observation à Idlib.

L’armée russe a annoncé mardi que le cessez-le-feu avait entraîné une diminution des bombardements à Idlib, bien que des projectiles aient été tirés depuis des positions appartenant à Hayat Tahrir al-Sham et au Parti islamique du Turkestan. Plus tôt dans la journée, le conseiller d’Al-Assad, Bouthaina Shaaban, a déclaré que la Syrie avait enregistré plusieurs des récentes violations par la Turquie du cessez-le-feu d’Idlib.

*Une alliance djihadiste précédemment affiliée à al-Qaïda et désignée organisation terroriste en Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

À Idlib, la bataille s’enlise pour le camp atlantiste, rien qu’à suivre les propos et les gestes contradictoires que tiennent et font en ce moment même les officiels qui s’en réclament : de la Turquie aux États-Unis, l’heure est à la propagande.

Le mardi 10 mars, l’émissaire US James Jeffry s’est mis à menacer la Syrie et la Russie de «pire riposte» si elles violeraient «la trêve» à Idlib. Or on sait que l’Amérique est prête à faire tout pour que cette trêve, conclue jeudi dernier à Moscou entre un Erdogan lamentablement défait à Saraqib et un Poutine-Assad triomphant, ne réussisse pas. S’inscrit dans cette même logique, la forte propagande anti-DCA russe que mène la Turquie, sur fond d’une réapparition de l’affaire des S-400 russes livrés à Ankara que ce dernier aimerait, si les USA en donnent le feu vert, remplacer par les Patriot. Reste une seule question. Si la DCA made in Russia de la Syrie est si mauvaise, comment expliquer alors l’incapacité de l’armée de l’air turque à s’infiltrer dans le ciel d’Idlib et à bombarder l’adversaire?

La machine de propagande USA/OTAN a d’ailleurs publié par médias turcs interposés plusieurs vidéos mettant en scène des batteries de Pantsir, prétendument inefficaces, sans aller jusqu’à oser montrer les débris des drones turcs interceptés et abattus ces deux dernières semaines par la DCA syrienne. Erdogan est allé meme jusqu’à prétendre que son armée en avait détruit huit. Évidemment aussi bien la Syrie que la Russie savent à quoi joue la partie d’en face.



« Les déclarations d’Erdogan qui prétend que 8 systèmes dela DCA syrienne dans la province d’Idlib ont été détruits sont fausses », a affirmé le ministère russe de la Défense qui ajoute: « L’évaluation des drones d’assaut à Idlib faite par le président turc ne correspond pas à la réalité, elle est exagérée ». « Les systèmes Pantsir-1 sont largement déployés aux alentours de la ville de Damas, capitale syrienne. Quatre de ces systèmes sont installés dans la zone de désescalade d’Idlib. Lors de l’attaque turque deux systèmes ont été effectivement endommagés mais ils ne tarderaient pas à réintégrer le réseau de la DCA syrienne », précise le communiqué du ministère russe de la Défense.

Selon les observateurs, cette propagande déclenchée par l’acolyte turc de l’OTAN (Erdogan) prouve que l’axe USA/OTAN dont l’infériorité au sol vient d’être prouvée par le bilan particulièrement lourd côté armée turque et ses mercenaires, se trouve dans une réelle impasse et que par ce genre de propagande, elle est en quête de préparer la prochaine étape : celle-ci devra plus largement impliquer une armée de l’air otanienne qui va d’exercice en exercice aériens en Méditerrannée, juste sous le nez de la Russie.

Citant des sources sécuritaires, le site d’information et d’analyse politiques South Front affirme que les forces spéciales US en seraient d’ores et déjà à préparer une opération « fausse bannière » à Idlib pour passer à la prochaine étape.

« Ces forces américaines sont venues d’Afrin et l’attaque chimique a échoué, il y a 5 jours, une attaque censée être menée par les terroristes. En effet, l’arrivée des forces américaines a coïncidé avec la rencontre illégale de l’envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, James Geffry, avec les terroristes.

« Suivant les communications et les renseignements provenant de groupes terroristes soutenus par la Turquie, les forces spéciales US se trouvent non loin des postes d’observation turques et ce, depuis 2 jours, avec en leur possession argent et passeports américains et autres promesses alléchantes. Ces forces projettent de perpétrer une embuscade ou un attentat suicide pour en finir avec la trêve conclue le 5 mars entre Moscou et Ankara. Des vidéos à tourner seront très facilement falsifiées, il suffit de faire vêtir des uniformes de soldats syriens aux terroristes. Des officiers turcs en lien avec la CIA seraient impliqués dans ce scénario qui aurait dû avoir lieu juste avant la rencontre Poutine-Erdogan, le 5 mars quand James Jeffry s’est rendu depuis Hatay à Idlib. L’équipe des Casques blancs et Reuters se trouvaient aussi sur place. Avec une actualité internationale dominée par le coronavirus et le coup d’État en Arabie, les Américains ont fini par renoncer au plan car une attaque chimique à Idlib ne pesait pas lourd. N’empêche que ce plan est là et l’armée de l’air USA/OTAN se tient prête à passer aussitôt après à l’acte en tentant de briser la DCA syro-russe. D’où d’ailleurs les menaces récentes de Jeffry. Évidemment la Syrie se prépare et sa chasse est prête à venir en aide de la DCA syrienne. »

Source: Press TV