L’ex-président iranien Ahmadinejad demande à l’OMS «d’identifier le laboratoire qui a produit» le virus chinois

Image d’aechives

ATTA KENARE/AFP via Getty Images

L’ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad a écrit mardi au directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus pour exiger que l’OMS alloue immédiatement des ressources pour trouver « le laboratoire qui a produit et les éléments qui propagent » le coronavirus de Wuhan, «ainsi que d’autres centres qui ont soutenu la guerre biologique [sic].»

« Il va sans dire que la diffusion transparente, publique et impartiale d’informations concernant les auteurs du crime anti-humain est un facteur important dans le contrôle de l’arme anti-humaine », a écrit Ahmadinejad.

« Je ne doute pas qu’avec la mobilisation publique des nations et des gouvernements, et de la société humaine, les criminels seront isolés et cela immunisera [sic] les humains contre les méchants de la transgression et de l’hégémonie », a-t-il dit.

Ahmadinejad voulait que «ceux qui commettent une guerre biologique contre les nations» soient tenus responsables des «lourds dommages et coûts» qu’ils ont infligés à l’Iran «malgré les efforts sacrificiels de son personnel médical, médical et logistique pour lutter contre le phénomène très sauvage et envahissant.»

Ahmadinejad est devenu président de l’Iran en 2005, a été réélu en 2009 et a été remplacé par l’actuel président Hassan Rouhani en 2013. Il a tenté de se présenter à nouveau à la présidence en 2017, mais a été disqualifié par le Guardian Council, un groupe de hauts dignitaires iraniens qui examine tous les candidats à une charge publique et disqualifie bon nombre d’entre eux avant que quiconque ne cherche les votes.

Ahmadinejad a été identifié par plusieurs des Américains retenus en otage à l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique en 1979 comme l’un de leurs ravisseurs.

Il a développé une présence animée sur les réseaux sociaux depuis qu’il a été empêché de se présenter à nouveau à la présidence, hectorant à la fois des adversaires nationaux et des cibles étrangères, et a même essayé de se réinventer comme quelque chose d’un taon des droits de l’homme, comme en témoigne sa lettre bizarre à l’OMS.

Certains responsables iraniens actifs, notamment des dirigeants du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) contrôlés par la théocratie, ont promu des théories du complot selon lesquelles le coronavirus est une arme biologique des Etats-Unis d’Amérique déployée contre la Chine, ou que la souche chinoise du virus a été militarisée par Israël et puis délibérément propagé à travers l’Iran.

Le directeur général de l’OMS, Tedros, a déclaré lundi qu’il pensait que le coronavirus pourrait être « la première pandémie de l’histoire à être maîtrisée ». Il a noté qu’il s’agit d’une «épidémie inégale», avec 93 pour cent de ses cas regroupés dans quatre pays, dont l’Iran.

John Hayward

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BREITBART

Chocs économiques

Comme si le coronavirus n’était pas suffisant pour secouer l’économie mondiale, une bataille des prix entre les principaux producteurs de pétrole a encore intensifié le choc. Cela fait trois mois depuis la découverte du virus qui a infecté plus de cent mille personnes dans le monde. Initialement, les ramifications économiques de la maladie – Covid 19 – ne semblaient pas menacer la finance et le commerce mondiaux, car elle se limitait à la seule Chine. Mais alors que le virus mortel traversait les frontières, les activités économiques du monde entier ont commencé à montrer des signes de ralentissement. Lorsque la Corée du Sud et l’Italie sont devenues les deuxième et troisième pays les plus infectés, une panique s’est déclenchée. Et maintenant que la panique a conduit à la pire crise financière depuis la grande récession de 2009. Le 9 mars, surnommé le lundi noir, les actions du monde entier ont affiché la pire performance en plus d’une décennie, les principaux indices financiers des Etats-Unis d’Amérique ayant chuté de sept. à Londres de près de 8%.

Des baisses similaires ont également été observées en Europe et en Asie, y compris au Pakistan. Les marchés boursiers étaient déjà sous le choc de la peur de l’impact du coronavirus, mais la dispute entre la Russie et l’Arabie saoudite a encore aggravé la situation. L’effondrement des prix du pétrole en Asie lundi a vu une réduction d’environ 30% à la suite d’une guerre des prix entre les deux plus grands producteurs de pétrole. L’Arabie saoudite a d’abord tenté de convaincre la Russie de réduire sa production de pétrole pour contrôler les prix, mais lorsque la Russie n’était pas enthousiaste à ce sujet, l’Arabie saoudite a elle-même réagi ce week-end en proposant des prix réduits sur le marché mondial du pétrole. L’Arabie saoudite avait proposé que de fortes réductions de la production soient nécessaires pour maintenir les prix du pétrole à un niveau durable. Bien que la Russie soit un allié de l’Opec et ait déjà travaillé avec elle sur des freins de production, cette fois sa réaction a été différente.

Avec les contrats à terme sur le pétrole de référence Brent qui descendent à 31 dollars le baril, les marchés de l’énergie sont volatils. Alors qu’est-ce que tout cela implique pour le Pakistan? Il y a deux aspects à cette situation. Premièrement, le coronavirus affecte l’économie mondiale et apparemment personne ne peut y faire grand-chose à moins que le virus ne soit cloué. Au Pakistan, l’effondrement économique sera bien pire si nous ne sommes pas en mesure de contrôler la propagation du virus. Pour le moment, il semble que le gouvernement provincial du Sindh ait pris des mesures extraordinaires pour confiner le virus. Les autres provinces devraient suivre l’exemple et y être prêtes et vigilantes. Deuxièmement, la baisse des prix du pétrole est une aubaine pour le Pakistan et le gouvernement doit réduire le processus pétrolier sur le marché intérieur afin que le peuple puisse obtenir un soulagement bien nécessaire. Avec certains marchés boursiers qui ont rebondi mardi, espérons que l’impact ne sera pas aussi dévastateur qu’il ne semblait l’être lundi.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The News