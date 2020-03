Aujourd’hui, plus de 1200 cas de coronavirus aux États-Unis d’Amérique + Découverte d’un des agents vecteurs?

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a commencé dans la ville de Wuhan, province du Hubei, en Chine, au cours du dernier mois de 2019 et s’était jusqu’à présent propagée dans plus de 100 pays, dont les États-Unis d’Amérique. Le pays a connu une forte augmentation des cas confirmés, qui totalisent maintenant 1 220, derrière les pays hotspot qui ont des milliers de cas confirmés de la maladie contagieuse.

La Chine a le plus grand nombre d’infections, avec plus de 80 921 personnes malades du virus. L’Italie, l’Iran et la Corée du Sud ont suivi avec respectivement 12 462, 9 000 et 7 755 cas.

Novel Coronavirus SARS-CoV-2 – Micrographie électronique à transmission de particules de virus SARS-CoV-2, isolée d’un patient. Image capturée et améliorée en couleurs au NIAID Integrated Research Facility (IRF) de Fort Detrick, Maryland. Crédits: NIAID

New York lutte contre le coronavirus

Plusieurs Etats des États-Unis d’Amérique ont déclaré l’état d’urgence pour aider à libérer des ressources dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

New York a jusqu’à présent 212 cas confirmés de coronavirus, à côté de Washington, D.C. avec 366 cas.

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les responsables gouvernementaux avaient mis en place une zone de confinement à New Rochelle, dans un rayon d’un mile. Le gouvernement de l’État a fermé des écoles, des temples, des églises et d’autres lieux de rassemblement pendant deux semaines dans la région.

Plus de 100 cas sont signalés dans le comté de Westchester, associés à une communauté juive orthodoxe où un avocat a attrapé le virus et est devenu le premier cas de la région.

En outre, la Garde nationale sera invitée à aider à nettoyer les installations et à livrer de la nourriture dans la région. La zone de confinement comprend une grande partie de New Rochelle, y compris certaines parties de la ville d’Eastchester. La région est le plus grand groupe de cas du pays.

La ville de New York compte 48 cas confirmés de virus, mais dans la zone de confinement de New Rochelle, il y a près de trois fois plus de cas. La région abrite 77 000 personnes et actuellement, environ 1 000 personnes liées au temple sont désormais en quarantaine.

Le bilan des morts augmente

Aux États-Unis d’Amérique, le nombre de morts était passé à 37, lorsqu’un homme du Dakota du Sud a succombé aux complications de la maladie virale. La région compte cinq cas présumés, dont un est décédé.

«Nous avons une personne décédée qui avait des problèmes de santé sous-jacents, et nous continuerons d’attendre un examen médical pour voir si le virus a quelque chose à voir avec cela – bien que nous n’ayons pas de confirmation que c’est la raison pour laquelle le patient est décédé», a déclaré la gouverneure Kristi Noem.

Le Gouverneur a ajouté que les cinq cas n’appartiennent à aucune communauté et qu’il s’agissait des premiers cas pour la région. Les cas étaient présumés parce que les tests locaux ont donné des résultats positifs, mais ils doivent être confirmés par le Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis d’Amérique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que les personnes atteintes de cas bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que d’autres peuvent être asymptomatiques. En revanche, dans les cas graves, la maladie peut durer de trois à six semaines.

Le coronavirus peut être dangereux pour les personnes âgées, celles qui ont plus de 60 ans et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents tels que le diabète, l’hypertension, les maladies pulmonaires et les maladies cardiaques. C’est le moment le plus critique pour protéger les personnes dans les maisons de retraite en arrêtant les visites sociales. Les visiteurs des maisons de soins infirmiers doivent être sélectionnés et seuls les rendez-vous nécessaires seront pris.

Angela Betsaida B. Laguipo Angela est infirmière de profession et écrivaine de cœur. Elle est diplômée avec mention (Cum Laude) de son baccalauréat en sciences infirmières à l’Université de Baguio, aux Philippines. Elle termine actuellement sa maîtrise où elle s’est spécialisée en soins infirmiers maternels et infantiles et a travaillé comme formatrice clinique et éducatrice à l’école des sciences infirmières de l’Université de Baguio.

Autres sources: Governor Kristi Noem – https://twitter.com/govkristinoem?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1237532658273411072&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fhealth%2Fhealth-news%2Flive-blog%2Fcoronavirus-updates-live-u-s-europe-brace-infection-spread-italy-n1153801

Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) – https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Traduction : MIRASTNEWS

Source : News Medical

Des casques contaminés de l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique à Erbil!

Les États-Unis sont accusés de propager la COVID-19 en Irak. ©Reuters

Le chef du courant Sadr, Muqtada al-Sadr, a accusé le président américain Donald Trump d’être à l’origine de la propagation du coronavirus dans le monde. Muqtada al-Sadr s’est adressé au président américain dans un message sur son compte twitter, « Vous et d’autres comme vous êtes accusés de propager cette maladie, d’autant plus que la plupart de ceux qui en souffrent sont antiaméricains. » « Trump… hier, vous prétendez que l’Amérique a renversé les grands empires et supprimé le terrorisme… et aujourd’hui vous combattez (un virus) qui ne se voit pas à l’œil nu !! N’ayez pas honte de vous ? » Sadr a poursuivi en disant : « Vous avez rempli le monde d’occupation, de guerre, de pauvreté et de conflits et aujourd’hui vous prétendez les guérir ? … La maladie ne s’est propagée qu’en raison de vos politiques injustes. » Le grand leader politique irakien a enfin souligné : « Nous n’accepterons pas tout remède de votre part et de la part des entreprises américaines. Vous n’êtes pas seulement l’ennemi de Dieu, mais aussi des nations. » COVID-19 cible-t-il les anti-USA ? Les médias pro-américains tentent d’isoler l’Iran en diffusant de fausses informations sur le coronavirus en Iran. Un médecin irakien a par ailleurs affirmé lundi que l’ambassade américaine était impliquée dans la propagation du coronavirus au nord de l’Irak et dans la région du Kurdistan irakien, a rapporté IRNA. Le médecin, un certain Omar al-Hadidi, a déclaré dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les médias irakiens que l’ambassade des États-Unis ayant utilisé une cargaison de chapeaux et sous prétexte de la distribuer à de jeunes Irakiens, avaient propagé le coronavirus dans le pays. Il explique dans la vidéo qu’il travaillait dans un hôpital à l’ouest d’Erbil et avait récemment admis une personne atteinte de COVID-19. Selon le médecin irakien : « pendant les soins médicaux, l’équipe médicale a découvert que le patient en question et cinq autres personnes avaient récemment reçu un cadeau en forme de chapeau du consulat américain à Erbil ». Al-Hadidi a ajouté que nous avons examiné et échantillonné des chapeaux de la cargaison que nous avions trouvés. « Nous avons trouvé des traces du coronavirus qui été biologiquement intégrée dans le chapeau », a-t-il déclaré. Covid-19, un produit de labo Covid-19, un produit de labo « sioniste » qui a dérapé ? Dans la vidéo, il montre l’un des chapeaux et l’endroit où le virus est placé. Selon al-Hadidi, le coronavirus élevé est placé dans un type spécifique de plastique qui est activé par une légère quantité d’humidité, et la personne portant le casque, à la suite de la transpiration, va être affectée par le virus. Le ministère irakien de la Santé a annoncé lundi l’enregistrement de six nouvelles infections au coronavirus, portant le nombre total d’infections dans le pays à 67 cas. Source: Press TV