La Bourse des Etats-Unis d’Amérique suspendue pour la deuxième fois cette semaine après une chute de 7 à 8%

Quelques instants après l’ouverture des marchés boursiers, la négociation sur les trois principaux indices de Wall Street a été suspendue, entraînant pour la deuxième fois cette semaine une coupure automatique de 15 minutes.

À 9 h 35 HE (13 h 35 GMT), le Dow Jones Industrial Average a baissé de 1 696,31 points, ou 7,20%, à 21 856,91, tandis que le S&P 500 était en baisse de 192,33 points, ou 7,02%, à 2 549,05, et le Nasdaq Composite en baisse de 558,80 points, soit 7,03%, à 7 393,25.

Les trois indices ont baissé de plus de 20% par rapport à leurs plus hauts sommets de février, indiquant les marchés baissiers.

Le trading a repris après un arrêt de 15 minutes, les principaux indices ayant chuté de 8 à 9%.

Les trois principaux indices ont maintenant chuté de plus de 24% par rapport à leurs records records intrajournaliers atteints en février.

Les principaux indices boursiers européens ont chuté de plus de 10% après la dernière réunion de la Banque centrale européenne et sa décision de maintenir les taux au niveau actuel, selon les données de négociation.

À 13h45 GMT, l’indice britannique FTSE 100 avait baissé de 9,47% à 5319,95 points, le CAC 40 français avait baissé de 11,24%, à 4091,96 points, et le DAX allemand avait chuté de 10,76%, à 9315,2 points.

La BCE, dans le cadre de la réunion de mars, a maintenu le taux d’intérêt de base à un niveau record de 0%. En outre, le régulateur a maintenu le taux de dépôt à moins 0,5%, bien que les analystes s’attendent à ce qu’il baisse de 10 points de base.

Les marchés ont également attiré l’attention sur les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, selon lesquelles le coronavirus aura un impact significatif sur l’activité économique en Europe.

Pendant ce temps, le marché boursier russe a intensifié sa chute, suite au marché du pétrole, et s’échange déjà à moins de 2 300 points sur l’indice de Moscou Exchange (MOEX), selon les données commerciales.

À 16 h 39, heure de Moscou (13 h 39 GMT), l’indice de la Bourse de Moscou avait chuté de 8,2% à 2 290 points, tandis que l’indice RTS avait chuté de 11,8% à 958 points.

Le pétrole Brent est en baisse de 9,1% à 32,54 $ le baril.

Les marchés boursiers russes ont plongé lors de leur ouverture le 12 mars sur le dos de l’Organisation mondiale de la santé déclarant une pandémie, la Bourse de Moscou tombant en dessous de 2400 pour la première fois depuis janvier 2019 et l’indice Russia Trading System passant en dessous de 1000 points pour la première fois depuis Juillet 2017.

Cependant, les bas prix du pétrole et la chute du rouble créent non seulement des risques, mais de nouvelles opportunités pour l’économie russe, a déclaré le Premier ministre Mikhail Mishustin plus tôt dans la journée, ajoutant que le gouvernement préparait des mesures supplémentaires pour approfondir la substitution des importations dans plusieurs secteurs. .

Le prix de l’or a baissé de plus de 3%, ainsi que les ventes sur les marchés mondiaux des actions et des matières premières, selon les données commerciales.

À 16h49, heure de Moscou (13h49 GMT), les contrats à terme sur l’or d’avril sur le COMEX étaient en baisse de 3,28%, ou 53,7 $, à 1 588,25 $ l’once troy. Mai Les prix de l’argent du COMEX ont chuté de 4,8% pour s’établir à 15,97 $ l’once.

Trump a annoncé le 11 mars une interdiction aux voyageurs de 26 pays européens d’entrer aux États-Unis d’Amérique pendant un mois afin de contenir la propagation du coronavirus.

Les marchés boursiers du monde entier ont dégringolé le 9 mars dans un contexte de craintes concernant la maladie à coronavirus, officiellement dénommée COVID-19, et une chute des prix mondiaux du pétrole après l’échec de l’accord OPEP+.

Il est plus qu’urgent d’étudier l’économie en y intégrant tous les paramètres et variables, toutes choses non-égales par ailleurs, afin d’approfondir l’analyse en allant le plus loin possible et d’anticiper les causes et l’imprévisibilité de leur apparition et de prévoir leurs natures et comportements.

Traduction et commentaire : MIRASTNEWS