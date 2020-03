La marche de la folie d’Erdogan

Barbara Tuchman a traité dans «La marche de la folie» de la poursuite par les gouvernements de politiques contraires à leurs propres intérêts.

Barbara Tuchman a traité dans «La marche de la folie» de la poursuite par les gouvernements de politiques contraires à leurs propres intérêts. Elle définit l’intérêt personnel comme tout ce qui est propice au bien-être ou à l’avantage du corps gouverné et à la folie comme une politique qui en ces termes est contre-productive.

Elle prend également en compte l’ivresse comme une source d’auto-tromperie qui joue un rôle remarquablement important au sein du gouvernement. Ceci est défini comme l’évaluation d’une situation en termes de notions fixes préconçues tout en ignorant ou en rejetant tout signe contraire. Sur la base de ces critères, le Brexit et la quatrième opération de la Turquie en Syrie, Spring Shield, pourraient être inclus dans une mise à jour de l’étude de Mme Tuchman.

En ce qui concerne la Turquie, tout a si bien commencé. Lors du sommet de l’UE à Helsinki en 1999, la Turquie a été déclarée pays candidat à l’adhésion, ce qui a donné l’impulsion à une série de réformes engagées sous le gouvernement de coalition de Bulent Ecevit et complétées par son successeur le Parti de la justice et du développement (AKP), qui est venu au pouvoir en 2002 sous la direction de l’ancien maire d’Istanbul, Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre de l’économie d’Ecevit, Kemal Dervis, a été l’architecte du plan du FMI qui a sauvé l’économie turque de l’effondrement et son successeur Ali Babacan était responsable du remboursement de la dernière installation de dette du FMI en 2013. Avec le début des négociations d’adhésion à l’UE en 2005, l’ambiance générale était euphorique. Cependant, l’élargissement

Le commissaire Olli Rehn a averti que le rythme des changements avait ralenti et que la mise en œuvre des réformes restait inégale. Le pluralisme et la liberté d’expression sont également des valeurs fondamentales qui ne peuvent être compromises. Neuf ans plus tard, l’eurodéputée libérale néerlandaise Marietje Schaake s’est lamentée, notre rêve d’une Turquie européenne s’est transformé en cauchemar.

En 1998, la fermeture du Parti du bien-être de la Turquie, dirigé par le mentor d’Erdogan, Necmettin Erbakan, signifiait qu’il n’y avait pas de place pour l’islam politique dans l’espace public. Au lieu de cela, le Parti de la justice et du développement, qui a été lancé en 2001, s’est présenté comme réformiste, déterminé à libérer la majorité religieuse de la Turquie de la camisole de force de l’orthodoxie kémaliste. Un autre libéral européen déçu, l’eurodéputé britannique Andrew Duff, a conclu plus tard que l’AKP avait remplacé le kémalisme par l’islamisme.

Un allié naturel à l’appui des plans de l’AKP était le mouvement Gulen sous la direction d’un imam turc reclus, Fethullah Gulen, qui depuis 1999 s’était auto-exilé en Pennsylvanie. La marque de fabrique de son mouvement, qui avait commencé dans les années 60, était l’éducation, et elle comptait bien plus de 500 écoles, y compris des universités privées, dans toute la Turquie et, à la fin des années 90, des écoles et des entreprises dans environ 80 pays.

Il partageait des valeurs religieuses et socialement conservatrices similaires avec l’AKP et fournissait les cadres nécessaires dans la fonction publique, la police et le système judiciaire ainsi que dans les affaires pour l’islamisation progressive de la Turquie. En 2008, il était à l’origine d’un certain nombre de procès, avec des preuves fabriquées, destinées à briser l’opposition militaire et laïque à l’AKP.

En février 2012, des fissures ont commencé à apparaître lorsque le chef du MIT (National Intelligence Organisation), Hakan Fidan, a été appelé pour témoigner de discussions secrètes avec le PKK à Oslo. Une guerre ouverte a éclaté en décembre 2013, lorsque des enquêtes ont commencé sur la corruption au sein du gouvernement turc, que Erdogan a qualifié de «coup d’État judiciaire», et a abouti à la tentative de coup d’État en juillet 2016, imputée au mouvement Gulen.

La perspective de l’adhésion à l’UE était un fata morgana, un moyen de garantir des avantages économiques et des investissements étrangers, mais en 2010, la politique étrangère turque a été marquée par une réorientation et des partenariats stratégiques, par exemple avec la Chine, la Syrie et l’Arabie saoudite, et une politique « d’interdépendance économique » avec l’Iran.

La Turquie a également mis ses œufs dans le panier du Hamas et a flirté avec l’adhésion à l’Organisation de coopération de Shanghai. Lorsque la guerre civile a éclaté en Syrie, la Turquie s’est appuyée sur la politique des Etats-Unis d’Amérique dans l’espoir de remplacer le régime alaouite de Bachar al-Assad par une alternative à Ikhwan.

Le «néo-ottomanisme» de l’ancien Premier ministre Ahmet Davutoglu a sans aucun doute été le moteur du changement d’axe de l’AKP, un appel à un nouvel ordre mondial où la Turquie joue un rôle central. Dans le même temps, Erdogan a invoqué le Pacte national adopté par le dernier parlement ottoman en 1920 dans une revendication irrédentiste contre d’anciennes provinces telles que Kirkouk, Thessasaloniki, Alep et Mossoul plutôt que le Traité de Lausanne de 1923, qui a déterminé les frontières actuelles de la Turquie.

Avec le soutien de la Russie, la Turquie a également invoqué l’Accord d’Adana de 1998 pour justifier son occupation des zones kurdes du nord-est de la Syrie lors de l’opération Peace Spring d’octobre.

Comme deux offensives antérieures, Euphrate Shield en août 2016 et Olive Branch en janvier 2018 (l’occupation de l’enclave kurde d’Afrin), cela visait à renforcer le soutien populaire à un gouvernement AKP en déclin. Et maintenant, nous avons Spring Shield. Comme le souligne Barbara Tuchman, cela peut temporairement renforcer un régime, mais cela peut être qualifié de folie lorsqu’il s’agit d’une persistance perverse dans une politique manifestement impraticable ou contre-productive.

La critique de la nouvelle intervention de la Turquie en Syrie a été anticipée avec une panne de courant sur les réseaux sociaux et une interdiction des manifestations anti-guerre à Istanbul jusqu’au 10 mars.

Les pertes turques ont été justifiées par une affirmation selon laquelle 3 136 éléments du régime syrien ont été «neutralisés» avec une forte perte de matériel. En ouvrant les vannes à l’Europe pour les réfugiés turcs, le président Erdogan a effrayé les bejesus de l’UE. Erdogan a maintenant négocié un cessez-le-feu avec le président russe Poutine, mais la question est de savoir combien de temps cela durera.

