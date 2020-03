Le Dow Jones met fin à une tendance haussière de 11 ans dans un contexte de pandémie de coronavirus

Image illustrative

L’indice a perdu plus de 1 400 points ce mercredi, entrant sur le marché baissier.

Image illustrative Andrew Kelly / Reuters

La baisse importante enregistrée par le Dow Jones ce mercredi a mis fin à sa tendance à la hausse, qui a duré 11 ans, et l’a propulsé sur le marché baissier. Il perd ainsi 1 467 points (-5,86%) pour atteindre 23 551.

Le début du marché baissier est enregistré lorsqu’un indice baisse de 20% par rapport à son récent sommet. Quant au Dow Jones, il avait la valeur la plus élevée le 12 février, à 29 551 points.

Le crash de Dow Jones survient après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie. De son côté, le Nasdaq et le S&P 500 ont également chuté: le premier a chuté de 392 points (-4,70%) à 7 952 et le second a perdu 141 points (-4,88%), restant à 2 741.

« Les acteurs du marché recherchent une réponse immédiate des gouvernements et des Banques centrales pour lutter contre les conséquences économiques du coronavirus. Malheureusement, la réponse du gouvernement peut parfois être menée plus lentement et les marchés la reflètent aujourd’hui, » a déclaré Charlie Ripley, stratège d’investissement senior chez Allianz Investment Management.

Une récession en vue?

Dans ce contexte, Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics, a estimé qu’il existe actuellement un risque de récession d’environ 50% l’année prochaine.

« Si l’administration Trump et le Congrès ne prennent pas rapidement le relais et ne préparent pas un ensemble de mesures importantes et compétentes, alors la récession semble être une possibilité réelle », a-t-il déclaré, cité par le New York Times.

Pour sa part, Lewis Alexander, l’économiste en chef de Nomura Securities, a estimé que la situation actuelle à Wall Street n’est pas quelque chose «que la politique budgétaire et monétaire conventionnelle peut résoudre». Il a souligné qu’il ne suffit pas que « si vous écrivez un chèque assez grand, tout ira bien ».

L’OMS a confirmé plus de 118 000 cas de covid-19 dans 114 pays et 4 291 décès.

Hormis la Chine (80 909 infections), la majorité des cas ont été détectés en Italie, en Iran et en Corée du Sud (10 149, 9 000 et 7 755, respectivement). Parmi les pays européens, l’Espagne, la France et l’Allemagne ont également enregistré plus de 1 000 personnes infectées (2 124, 1 784 et 1 622, respectivement).

Le conflit Moscou-Riyad entraînera la destruction de l’industrie du pétrole de schiste US

Le président russe Vladimir Poutine. ©AP

Le conflit entre la Russie et l’Arabie saoudite sur une stratégie de prix du pétrole semble opposer les deux pays dans une bataille pour prendre une part plus grande de marché, mais les analystes disent qu’ils sont vraiment en guerre contre l’industrie pétrolière américaine. L’Arabie saoudite a fait exploser dimanche sa bombe pétrolière, annonçant qu’elle abaisserait non seulement son prix de prévente aux clients chinois de six dollars le baril, mais augmenterait également sa production quotidienne de deux millions de barils. Cela intervient à un moment où le marché pétrolier est déjà impacté par une diminution de la demande due à la propagation du coronavirus. La décision saoudienne a été à la fois une avancée majeure dans la conquête des marchés pétroliers aux concurrents et un message clair à Moscou ; « la décision saoudienne était une réaction à l’échec des pourparlers de vendredi entre l’OPEP et l’OPEP+ à Vienne, en Autriche. Les pays membres de l’OPEP avaient convenu d’un plan pour réduire la production de pétrole de 1,5 million de barils par jour, mais le plan a été rejeté par la Russie. Une source proche des pourparlers a déclaré à CNBC que bien que les deux parties (l’OPEP d’une part et l’OPEP+ dirigée par la Russie d’autre part) aient été d’accord sur la baisse de production de pétrole, mais enfin ils n’ont pas pu arriver à un accord final. « Les Russes ont fermement déclaré qu’ils ne souhaitaient plus soutenir l’industrie du pétrole de schiste », a indiqué la source. L’un des facteurs qui ont conduit Moscou à prendre une telle décision est que les États-Unis ont récemment sanctionné la société pétrolière russe Rosneft. Rosneft: les sanctions US sont « insignifiantes » Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d’« insignifiantes » les sanctions des États-Unis visant la compagnie Rosneft. Il y a seulement trois semaines, l’administration Trump a imposé des sanctions à Rosneft pour les expéditions de pétrole vénézuélien. Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a estimé que la Russie soutient le président vénézuélien Nicolas Maduro en aidant le Venezuela à vendre du pétrole. Le PDG de Rosneft, Igor Sechin, un ami proche de Vladimir Poutine. Les sociétés énergétiques américaines et les travailleurs des secteurs gazier et pétrolier sont les premières victimes de la guerre pétrolière en cours. Alors que le coronavirus a perturbé les marchés pétroliers mondiaux, les sociétés énergétiques américaines doivent rembourser leur dette de 86 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. EN SAVOIR PLUS A REGARDER AUSSI: VIDÉO

