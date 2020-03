Le Dow Jones plonge de plus de 2 300 points et marque sa pire baisse depuis le crash du Black Monday de 1987

© AP Photo / Richard Drew

Les actions des Etats-Unis d’Amérique ont fait une nouvelle chute jeudi, l’indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) ayant chuté de plus de 2 300 points des heures après que le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump ait annoncé que le pays de la liberté suspendrait les voyages en provenance de certains pays européens pour une période de 30 jours à la suite de la pandémie de COVID-19.

La Bourse de New York (NYSE) a clôturé la journée avec un indice DJIA de 2 352,60 points dans le rouge, et le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont enregistré des pertes de 260,74 et 750,25 points, respectivement. Le Dow a marqué sa pire baisse depuis le krach boursier du lundi noir de 1987, qui a vu les actions chuter de plus de 22%.

Les chiffres de clôture de la journée s’ajoutent aux pertes précédentes de plus de 1000 points que les traders ont connues sur le parquet plus tôt dans la semaine, ce qui a marqué la fin du marché haussier de 11 ans.

Entrant maintenant dans un marché baissier, défini comme une baisse de 20% par rapport à un sommet récent, le NYSE a vu le trading interrompu pour une période de 15 minutes pour la deuxième fois cette semaine après qu’une baisse initiale de 7% des chiffres a déclenché des disjoncteurs quelques instants après le trading ouvert jeudi.

« Tout comme lundi, nous donnons au marché 15 minutes [pour] traiter le mouvement baissier », a déclaré à CNBC Stacey Cunningham, présidente de la NYSE. « Il fonctionne comme il est conçu pour fonctionner de manière à ce que le marché puisse absorber les informations diffusées du jour au lendemain, comment les investisseurs réagissent afin qu’ils puissent prendre des décisions et que tout le monde ait la possibilité de voir ce qui se passe. »

Un marché baissier pourrait être de courte durée dans le cas où les gouvernements seraient en mesure de freiner la propagation du nouveau coronavirus dans leurs pays respectifs, permettant une éventuelle amélioration des chaînes d’approvisionnement économiques mondiales. MarketWatch signale qu’en moyenne, les marchés baissiers du Dow Jones ont duré environ 206 jours de bourse, alors que ces périodes ont duré environ 146 jours pour le S&P 500.

Malgré les perspectives sombres et les chiffres plongeants, Trump a souligné que les marchés allaient bien dans les prochains jours. « Les marchés vont très bien », a-t-il déclaré alors qu’il s’apprêtait à accueillir jeudi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar à la Maison Blanche.

Les remarques du président sont intervenues quelques heures après qu’il s’est adressé à la nation mercredi soir pour annoncer qu’il imposerait une restriction de 30 jours sur tous les voyages des ressortissants étrangers en provenance d’Europe, à l’exception du Royaume-Uni, à partir de vendredi à 23 h 59 heure locale dans le but de maîtriser le virus COVID-19. L’annonce n’a pas été accueillie à bras ouverts par l’Union européenne, qui a par la suite exprimé sa désapprobation de cette décision.

« Nous devions prendre une décision, et nous ne voulions pas prendre de temps », a déclaré Trump aux journalistes le lendemain du bureau ovale concernant les restrictions de voyage.

Bien que la Garde nationale ait été déployée à New York pour établir la première zone de confinement des États-Unis d’Amérique, Trump a déclaré plus tard aux journalistes qu’il n’avait pas encore statué sur l’opportunité d’appliquer ou non des restrictions supplémentaires pour les voyages aux États-Unis d’Amérique. S’exprimant sur le plus récent programme de secours aux coronavirus de la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, Trump a brièvement indiqué qu’il ne soutenait pas la mesure. La Chambre devrait voter sa législation jeudi.

À l’heure actuelle, plus de 120 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, avec plus de 4 700 décès documentés, selon les données collectées par le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering. Aux États-Unis d’Amérique, plus de 1 300 cas ont été enregistrés, avec au moins 38 décès.

