Une arme biologique avant que l’Empire ne capitule

La Chine accuse les États-Unis d’avoir inventé le Coronavirus. (Photo d’illustration)

La Chine accuse officiellement les États-Unis d’avoir inventé le Coronavirus et de le propager à Wuhan. « Si cette accusation est vraie, c’est un crime de guerre contre l’humanité. Pourquoi croyons-nous à la théorie du complot? », a écrit le rédacteur en chef du journal Rai al-Youm dans son éditorial du 13 mars 2020.

« Le fait même que le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accuse, sur Twitter et en langue anglaise, l’armée américaine de la possibilité d’introduire le Coronavirus dans la ville de Wuhan qui a été la plus touchée par l’épidémie, est une accusation très grave, cela accuse implicitement Washington et le président Trump d’avoir commis des crimes contre l’humanité. Parce que la catastrophe s’est abattue sur la plupart des peuples du monde, sur les bourses et sur les marchés financiers et parce que le bilan des morts a dépassé les 3000 personnes jusqu’à présent et que nous n’en sommes qu’au début de l’affaire», a souligné Abdel Bari Atwan.

Les questions que le porte-parole de la diplomatie chinoise a posées aux États-Unis semblent légitimes et nécessitent beaucoup de réflexion, en particulier les suivantes : « Quand cette maladie est-elle apparue aux États-Unis? Combien de personnes ont été blessées? Quels sont les noms des hôpitaux qui soignent les blessés? »

« Le monde entier attend des réponses à ces questions, car les États-Unis, avec plus de 300 millions d’habitants, sont les moins touchés, et le président Trump voit la Chine comme son ennemi majeur. Il a rappelons le déclaré la guerre commerciale contre la Chine pour détruire son économie. Les ancêtres de Trump avaient propagé la maladie de la peste de la même manière en tuant des dizaines de millions d’Amérindiens », souligne Rai al-Youm.

« L’économie chinoise occupe la première position au niveau mondial et elle a renversé les États-Unis de leur trône depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants chinois envisagent actuellement d’étrangler les États-Unis par le projet de la “Route de la soie” et d’établir un système financier alternatif qui mettra fin à la domination du dollar dans les cinq ans. Et ce sont tous ces éléments qui ont pu conduire un président téméraire comme Trump dans un tel crime de guerre [la propagation du coronavirus] », a poursuivi l’article.

« La Chine s’est révélée être une superpuissance véritablement mondiale, ayant réussi à vaincre ce virus en quelques semaines, réduisant les pertes à environ 3169 décès et traitant avec succès 80000 cas qui se sont complètement rétablis. Wuhan a été déclaré complètement indemne de la maladie. Ce succès remarquable dans la lutte contre l’épidémie en question et sa gestion en toute discrétion et sans aucune prétention montrent que la Chine a ses secrets et que ses accusations sont infondées », a affirmé Abdel Bari Atwan qui a ajouté : « Nous exigeons une enquête internationale rapide sur le sujet et nous demandons à ce que ses résultants soient rendus publics devant le monde entier et de la manière la plus transparente possible. Nous appelons l’Europe et la Russie à soutenir cette démarche par tous les moyens dont elles disposent. »

« Les États-Unis sont le seul pays dans l’histoire de l’humanité à avoir utilisé des bombes nucléaires au Japon, et il n’est pas improbable qu’ils soient le premier pays au monde à utiliser la bombe Corona et des armes biologiques, car ils se tiennent derrière toutes les guerres », indique le rédacteur en chef de Rai al-Youm.

« Oui … Nous croyons en la théorie du complot parce que nous étions et sommes toujours les victimes les plus importantes en tant qu’Arabes et musulmans, et notre preuve la plus importante est le mensonge des armes de destruction massive en Irak.

Il n’a pas menti ni détourné la réalité, notre défunt grand poète, Mahmoud Darwish quand il a dit que “l’Amérique est la peste et la peste est l’Amérique” et nous ne serons pas surpris que le jour viendra où le rôle de l’Amérique dans l’apparition de ce nouveau virus et dans sa propagation en Chine et en Iran pour détruire ces deux pays et leurs économies sera révélé au monde entier… », conclut l’article.

Source: Press TV

La Chine prête à aider l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud à propos de l’épidémie de COVID-19: le président

TEHERAN, 14 mars – Dans des lettres séparées adressées aux présidents des États, samedi, le président chinois Xi Jinping a offert son aide à l’Italie, à l’Iran et à la Corée du Sud alors que les trois pays luttent contre la pandémie de coronavirus qui a été diagnostiquée pour la première fois à Wuhan en Chine.

Il a déclaré au président italien Sergio Mattarella, au président iranien Hassan Rouhani et au président sud-coréen Moon Jae-in, que la Chine soutenait leur lutte contre le virus et était disposée à renforcer la coopération au cours de l’épidémie. Xi a ensuite présenté les condoléances de la Chine aux trois pays, selon Breaking the News.

La Chine a déjà quatre aides à l’expédition vers l’Iran.

L’ambassadeur de Chine en République islamique d’Iran, Chang Hua, a informé jeudi que des hommes d’affaires chinois avaient envoyé un lot d’aide anti-coronavirus en Iran.

Il a annoncé le 2 mars que l’Iran et la Chine entreraient dans une nouvelle phase de coopération après s’être occupés du nouveau coronavirus.

«L’Iran a été l’un des premiers pays à nous aider en envoyant des masques au moment de l’épidémie de coronavirus en Chine», a déclaré Hua, ajoutant: «À l’heure actuelle, avec la propagation du coronavirus en Iran, nous resterons avec nos amis iraniens et croyons pouvoir gérer et contrôler cette crise.»

Le 29 février, une équipe chinoise de lutte contre les maladies est arrivée samedi matin en Iran pour soutenir le pays dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : MEHR NEWS

Le médicament anti-coronavirus le plus efficace développé en Iran: dep. min.

TEHERAN, 14 mars – Le vice-ministre iranien de la Santé, Reza Malekzadeh, a annoncé samedi que le pays avait réussi à développer le médicament le plus efficace pour traiter les patients atteints de coronavirus.

Il a informé sur un post Instagram que l’Iran a mené plusieurs recherches sur le traitement et la réduction de la maladie.

« L’enregistrement des données individuelles des patients et la création d’une base de données biologiques pour sauvegarder les échantillons prélevés ont été essentiels dans la recherche menée », écrit-il.

Comme il l’a expliqué, les patients COVID-19 sont traités par des médicaments iraniens et chinois.

Le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Kianoush Jahanpour, a déclaré samedi que le nombre de décès dus à la flambée de coronavirus, officiellement connue sous le nom de COVID-19, en Iran est passé à 611 avec 12 729 cas confirmés.

Depuis samedi, 1 365 cas supplémentaires ont été testés positifs au virus au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total d’infections en Iran à 12 729, a déclaré Jahanpour.

Quelque 4 339 patients infectés par le nouveau coronavirus se sont jusqu’à présent remis de la maladie, a-t-il ajouté.

La Chine a déjà envoyé quatre aides à l’expédition en Iran.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : MEHR NEWS