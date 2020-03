Un nouveau-né aurait été testé positif au coronavirus à Londres

L’enfant né à Enfield, dans le nord de Londres, d’une femme présentant des symptômes de pneumonie, a été testé positif au Covid-19 quelques minutes après sa naissance, a annoncé le journal Guardian.

Ce nouveau-né est considéré comme la plus jeune personne contaminée par le virus au Royaume-Uni, selon le quotidien.

La mère de l’enfant, qui a été transportée à l’hôpital universitaire de North Middlesex quelques jours avant la naissance, est aussi porteuse du virus, selon le journal.

«Deux patients de l’hôpital universitaire de North Middlesex ont été testés positifs au coronavirus. L’un d’eux a été transféré dans un centre spécialisé et l’autre est traité dans une salle d’isolement», a plus tard déclaré l’hôpital universitaire.

Contaminé à la naissance ou pendant la grossesse?

Pour l’instant, on ne sait pas si l’enfant a contracté la maladie dans l’utérus ou a été infecté à la naissance.

Le professeur Chris Whitty, médecin-conseiller en chef du gouvernement britannique, avait précédemment déclaré que les femmes enceintes ne devraient pas s’inquiéter à propos du coronavirus.

Les autorités affirment qu’il n’y a toujours aucune preuve clinique indiquant que le virus peut se transmettre par le lait maternel, note le Guardian.

Alerte rouge! Selon les scientifiques, le coronavirus pourrait se propager par anulingus

La pandémie de coronavirus a pris une tournure inattendue alors que les scientifiques chinois préviennent que la maladie pourrait se propager par anulingus.

Les chercheurs qui étudient le COVID-19 chez des patients infectés dans un hôpital en Chine seraient les premiers à tester des échantillons de selles pour la maladie et avertissent maintenant que le coronavirus peut être transmis par contact de la bouche aux fesses.

C’est le dernier coup dur pour la communauté LGBT +, qui est déjà plus vulnérable au coronavirus que les hétérosexuels et a vu la pandémie forcer les grands festivals de la fierté à annuler.

Des cellules contenant un coronavirus sont présentes dans les fèces de plus de la moitié des personnes infectées par le virus, a révélé l’étude – publiée en ligne dans la revue médicale Gastroenterology.

De plus, les scientifiques ont découvert qu’un patient sur cinq qui n’avait plus de cellules infectées dans ses voies respiratoires avait encore des cellules infectées dans ses selles.

Cela signifie que les personnes dont le test de dépistage du coronavirus est négatif via la méthode de test conventionnelle peuvent toujours infecter les personnes qui entrent en contact avec leurs selles. LIRE LA SUITE

Derniers développements mondiaux avec le coronavirus; nombre de morts: 5 802

L’Espagne impose un verrouillage presque total après plus de 1 500 nouvelles infections confirmées

Un graphique produit par des chercheurs de Johns Hopkins montre le nombre de nouvelles infections dans le monde.

Version en direct de la carte des coronavirus

5 802 morts dans le monde

Depuis l’émergence du virus fin décembre, plus de 155 423 cas ont été enregistrés dans 137 pays et territoires, selon une base de données de l’Université Johns Hopkins à 1000 GMT samedi. Le bilan est de 5 802 morts.

Les pays les plus touchés en termes de décès sont la Chine continentale, avec 3 189 décès, l’Italie avec 1 441 décès, 611 en Iran et 191 en Espagne.

Cliquez sur le lien ou la carte ci-dessous pour voir une version en direct des informations sur les virus. Le Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering a produit ce site Web, qui affiche des statistiques sur les décès et les cas confirmés de coronavirus, ou Covid-19. Image: Johns Hopkins

La France, l’Espagne et Israël renforcent leurs restrictions

L’Espagne a suivi l’Italie et a imposé samedi une interdiction quasi totale à l’échelle nationale pour lutter contre la propagation du coronavirus en interdisant aux gens de quitter leur domicile, sauf pour aller travailler, se faire soigner ou acheter de la nourriture.

Les restrictions à la circulation ont été annoncées après une énorme augmentation du nombre d’infections dans ce pays de quelque 46 millions de personnes. L’Espagne a confirmé plus de 1 500 nouveaux cas de coronavirus depuis vendredi soir, portant son total à 5 753 cas, le deuxième nombre le plus élevé d’Europe après l’Italie.

La France annonce qu’elle fermera tous les lieux publics non essentiels, y compris les restaurants, cafés et cinémas à partir de minuit (23h00 GMT). Les services essentiels tels que les pharmacies et les supermarchés resteront ouverts.

Israël annonce la fermeture de restaurants, centres commerciaux et gymnases à partir de dimanche.

La Grande-Bretagne change de cap sur les grands événements

La Grande-Bretagne revoit son approche «légère» de la crise après avoir critiqué son approche lors de grands rassemblements.

Le Premier ministre Boris Johnson devrait présenter une nouvelle législation pour interdire les rassemblements de masse, conformément aux autres pays européens.

Le virus se propage dans 4 pays africains

La République centrafricaine, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et le Rwanda annoncent tous leurs premiers cas de virus.

Plus de frontières proches

La Russie rejoint une liste croissante de pays fermant leurs frontières, fermant ses frontières avec la Pologne et la Norvège aux étrangers.

La Lituanie annonce qu’elle rétablira les contrôles aux frontières et interdira les voyageurs étrangers; et la Norvège dit qu’elle ferme les aéroports et les ports et resserre les contrôles aux frontières.

Le Danemark ferme ses frontières aux étrangers non-résidents après avoir annoncé sa première mort du virus.

Trump passe un test de détection de virus

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a déclaré qu’il avait passé un test pour déterminer s’il était infecté par le virus après des jours de rejet des préoccupations concernant ses contacts avec des personnes infectées. Les résultats sont attendus dans un jour ou deux, dit-il. [testé négatif – MIRASTNEWS]

Les États-Unis d’Amérique étendent l’interdiction de voyager à la Grande-Bretagne

Les États-Unis d’Amérique annoncent que l’interdiction de voyager imposée aux pays européens suite à la pandémie de coronavirus sera étendue au Royaume-Uni et à l’Irlande

La NZ agit sur les nouveaux arrivants

La Nouvelle-Zélande dit aux visiteurs internationaux de s’auto-isoler pendant 14 jours à leur arrivée.

Elle abandonne également sa tournée d’une journée de cricket en Australie après que Wellington resserre les restrictions frontalières pour lutter contre la propagation du virus.

Premiers décès au Danemark et en Équateur

L’Équateur annonce sa première mort du virus, un jour après que la Bolivie, le Venezuela, le Paraguay et le Pérou ont suspendu leurs vols européens et l’Argentine a suspendu ses liens avec les pays les plus touchés.

Le Danemark annonce son premier décès, un homme de 81 ans qui souffrait d’autres maladies graves.

Élections, primaires reportées

La Syrie annonce le report de ses élections législatives prévues le mois prochain.

La Grande-Bretagne reporte les élections locales prévues pour mai dans certaines parties du pays, dont Londres, à l’année prochaine.

Aux États-Unis d’Amérique, la primaire démocrate de l’État de Louisiane, prévue pour le 4 avril, est reportée.

Mais le premier tour des élections municipales se déroulera comme prévu dimanche.

Sport perturbé

Le sport a subi des vagues d’annulations dans plusieurs grandes ligues européennes.

La saison de hockey sur glace de la LNH aux États-Unis d’Amérique s’arrête, tandis qu’en France, tous les matchs de football et les ligues professionnelles de rugby sont suspendus.

Le grand tournoi de golf d’ouverture de l’année, les Masters d’Augusta National, prévu du 9 au 12 avril, a été reporté.

L’Italie enregistre 17 750 infections à coronavirus et 1 441 décès

Les gens participent à une flash mob pour égayer la ville de Milan, en Italie, le 14 mars 2020. Le nombre de personnes testées positives pour COVID-19 depuis que l’épidémie a frappé l’Italie a atteint 17 750, ont annoncé samedi les autorités italiennes. (Xinhua)

ROME, 14 mars (Xinhua) – Le nombre de personnes testées positives pour le nouveau coronavirus depuis que l’épidémie a frappé l’Italie a atteint 17 750 samedi, ont annoncé les autorités italiennes.

Le chiffre représente une augmentation de 2 795 cas par rapport à la veille et n’inclut pas les récupérations ou les décès, selon la dernière mise à jour fournie lors d’une conférence de presse par le Département de la protection civile qui coordonne la réponse d’urgence nationale. Le nombre de morts a également augmenté de 175 cas par jour pour atteindre 1 441.

Une tendance à la hausse a également été confirmée pour les reprises. Quelque 527 personnes ont été comptabilisées dans la journée, ce qui porte le total à 1 966, a déclaré le chef du Département de la protection civile, Angelo Borrelli, lors d’une conférence de presse télévisée.

Parmi les 17 750 personnes séropositives pour COVID-19, 1 518 étaient actuellement en soins intensifs (190 nouveaux cas), tandis que 8 372 ont été hospitalisées pour des symptômes et 7 860 en confinement à domicile car elles étaient asymptomatiques ou avec des symptômes légers.

Compte tenu de toutes les données (y compris les décès et les récupérations), le nombre total de cas de coronavirus évalués en Italie était de 21 157, a ajouté Borrelli.

L’un des derniers cas a été le vice-ministre italien de la Santé, Pierpaolo Sileri, qui a publié samedi une déclaration confirmant que j’avais été testé positif.

En faisant connaître son infection, Sileri rejoint une liste croissante de hauts fonctionnaires infectés, dont Nicola Zingaretti, président de la région du centre du Latium et chef du Parti démocrate; Alberto Cirio, président de la région nord du Piémont; Le chef d’état-major de l’armée Salvatore Farina et la sous-ministre de l’Éducation Anna Ascani.

Selon les dernières données fournies par le Département de la protection civile, en termes de répartition géographique des infections, la Lombardie (9059), l’Émilie-Romagne (2349), la Vénétie (1775), les Marches (863) et le Piémont (814) sont restées les régions les plus touchées.

Les autorités régionales de la Lombardie ont semblé particulièrement préoccupées par la situation samedi, en termes de charge pour le système de santé régional.

Lors d’une conférence de presse télévisée à Milan, le conseiller du bien-être de la Lombardie, Giulio Gallera, a expliqué qu’ils avaient actuellement 4 898 personnes hospitalisées – avec une augmentation quotidienne de 463 nouveaux cas – et 732 personnes en soins intensifs, dont 85 nouveaux cas.

« Nous faisons des miracles, et le fait que nous ayons jusqu’à présent pu trouver de nouveaux lits en soins intensifs chaque jour est assez incroyable », a déclaré le président régional de la Lombardie, Attilio Fontana, lors de la même conférence de presse.

Dans des informations connexes, le ministère des Transports a déclaré que toutes les liaisons régulières et le transport de passagers entre le continent et la grande île de Sardaigne avaient été suspendus, à la suite d’une demande spécifique du président régional.

« Seul le transport maritime de marchandises est autorisé … et le transport maritime de personnes ne peut avoir lieu qu’après autorisation du gouverneur régional, et pour des besoins urgents qui ne peuvent être retardés », a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Il en va de même pour le transport aérien de passagers, avec une seule liaison entre l’aéroport de Rome Fiumicino et l’aéroport de Cagliari, tant que les raisons du déménagement sont prouvées et ne peuvent pas être reportées », a-t-il ajouté.

L’Institut national de la santé (ISS) italien a fourni des informations sur la létalité (nombre de décès sur le nombre total de personnes infectées) sur la base des données mises à jour jusqu’à vendredi.

« La létalité du COVID-19 en Italie est actuellement de 5,8% », a déclaré l’ISS dans un communiqué vendredi.

« L’âge moyen des patients décédés positifs au COVID-19 est de 80 ans, soit environ 15 ans de plus que l’âge moyen des personnes infectées (vivantes). »

« Stratifiée par groupe d’âge, la létalité n’est pas plus élevée que dans d’autres pays », a expliqué Graziano Onder, directeur du département ISS des maladies cardiovasculaires, endocriniennes et métaboliques et du vieillissement.