Face au coronavirus, les bourses européennes s’effondrent de nouveau à l’ouverture

Face à la pandémie de coronavirus qui fait rage dans une grande partie de l’Europe, les bourses européennes s’effondrent de nouveau à l’ouverture.

Face à la pandémie de coronavirus, les bourses européennes s’effondrent de nouveau à l’ouverture. Ainsi, la bourse de Paris, comme ses homologues européennes, a ouvert lundi en très nette baisse (-8,42% à 8h30 GMT), constate Reuters.

La bourse de Milan a chuté de plus de 6% dans les premiers échanges, effaçant ses gains de vendredi, rattrapée comme les autres places boursières par les inquiétudes générées par la vigueur du virus, rapporte l’AFP.

La bourse de Madrid chutait lundi de plus de 8% en début de séance sur fond de panique boursière.

Le Dax (ou Deutscher Aktienindex, principal indice boursier allemand) à la bourse de Francfort, déstabilisé par l’épidémie, reculait lui aussi de 5% dans les premiers échanges lundi, plongeant sous les 9.000 points pour la première fois depuis 2016, précise l’AFP.

La bourse de Londres plongeait également à l’ouverture ce lundi (-5,78%). La pandémie paralyse de plus en plus l’économie mondiale.

Les actions chutent

Les actions européennes ont dévissé de plus de 8% le 16 mars, l’assouplissement monétaire spectaculaire des banques centrales mondiales n’ayant pas rassuré les investisseurs sur les dommages économiques croissants, relate Reuters.

L’indice boursier paneuropéen STOXX 600 a chuté de 8,2%. Il est à son plus bas niveau depuis novembre 2012. Les bourses de Paris et Madrid ont enregistré de lourdes pertes, les deux pays ayant rejoint l’Italie pour décréter un confinement national.

Les compagnies aériennes et les opérateurs de vacances, dont TUI, EasyJet, le propriétaire de British-Airways IAG et Air France-KLM, sont parmi les plus gros perdants quant au STOXX 600.

Source: Sputnik News – France

Les marchés boursiers mondiaux plongent malgré une action drastique des gouvernements alors que le coronavirus paralyse les économies

Le graphique DAX de l’indice des prix des actions allemandes est illustré à la bourse de Francfort, en Allemagne, le 16 février 2020. © REUTERS / Staff

Les actions mondiales ont continué à baisser lundi, alors même que la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique ramène ses taux à zéro et lance un programme d’assouplissement quantitatif massif pour tenter de compenser l’impact des coronavirus sur l’économie mondiale.

Les actions européennes ont ouvert fortement en baisse lundi, réagissant à la fermeture qui a lieu sur le continent alors que les efforts se poursuivent pour contenir l’épidémie. L’Espagne a imposé un verrouillage national de 15 jours, interdisant à ses 46 millions de citoyens tout mouvement non essentiel. La France et l’Allemagne ont renforcé leurs frontières afin de contenir la propagation du virus.

L’indice FTSE 100 de Londres a ouvert lundi ses échanges de plus de 8%, alors que le gouvernement britannique fait face à des appels croissants à prendre des mesures plus drastiques pour faire face à la crise. Le DAX allemand est en baisse de près de 9% et le CAC français a perdu plus de 10%.

L’Australie a mené les marchés asiatiques à la baisse avec l’indice S & P / ASX 200 en baisse de plus de 9%. L’Inde Sensex perd plus de 5%, le Shanghai Composite de la Chine a clôturé en baisse de plus de 3%, l’indice principal de Hong Kong est en baisse de plus de 4% et le Nikkei du Japon a clôturé de plus de 2%.

Aux États-Unis d’Amérique, le Dow Jones Industrial Average devrait baisser de plus de 1 000 points malgré les mesures prises par la Réserve fédérale ce week-end. La Fed a annoncé dimanche qu’elle prévoyait de ramener les taux à zéro et de lancer un programme d’assouplissement quantitatif massif de 700 milliards de dollars pour ajouter des liquidités aux marchés dans un contexte de vente massive.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Les marchés boursiers européens perdent jusqu’à 8% en raison des craintes du coronavirus malgré les mesures prises par les banques centrales

« L’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie de coronavirus », selon l’OMS.

Image illustrative Aly Song / Reuters

Les marchés boursiers européens ont perdu jusqu’à 8% lors de l’ouverture des marchés ce lundi, en raison des craintes quant aux conséquences que pourrait provoquer l’épidémie de coronavirus sur l’économie et malgré les mesures prises par les banques centrales dimanche.

Dans ce contexte, l’IBEX 35 – indice boursier qui inclut les sociétés les plus cotées sur le marché boursier espagnol – a ouvert négatif, avec une baisse de 8,76%.

A Paris, le CAC 40 a baissé de 8,58% à 3 764,52 le matin. A Londres, le FTSE 100 a chuté de 7,14% et à Francfort, le Dax a chuté de 7,61%. De même, l’indice EuroStoxx 50 a baissé de 7,61%, le FTSEurofirst 300 de 7,53% et le Stoxx 600 de 7,89%.

L’industrie pétrolière a également été affectée par le prix du brut Brent en chute libre, qui a atteint un prix inférieur à 31 $ le baril. Après une baisse de 8,77%, les futures sur Brent sont à 30,88 $ le baril. Pendant ce temps, les contrats à terme sur le pétrole du WTI ont chuté de 5,95% à 30,25 $.

Ce scénario se produit malgré le fait que les principales banques centrales du monde ont pris des mesures ce dimanche pour rassurer les marchés en raison des craintes générées par cette pandémie qui a contraint les gouvernements à mettre en quarantaine des millions de personnes. La Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon ont proposé d’augmenter l’offre de liquidité des marchés financiers.

La Fed réduit les taux d’intérêt à presque zéro

La Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a également annoncé qu’elle réduirait les taux d’intérêt à presque zéro (dans une fourchette cible de 0% à 0,25%), comme l’une des mesures coordonnées de la politique monétaire pour compenser l’impact économique.

Le 12 mars, les principaux marchés boursiers européens avaient déjà enregistré des baisses brutales, au milieu de nouveaux cas d’infection et de décès par Covid-19.

Ce même jour, le Dow Jones Industrial Average a subi sa pire baisse depuis le «Black Monday» de 1987. Au moment de la fermeture des marchés boursiers, cet indice boursier, l’un des principaux aux Etats-Unis d’Amérique, perdait 2 353 points, soit , près de 10%. Le S&P 500 a enregistré une baisse de 9,51%. Le Nasdaq Composite a perdu 9,43%.

Parmi les industries les plus touchées figurent les grandes compagnies aériennes, les entreprises touristiques, ainsi que la gamme hôtelière en raison de la faible demande due aux restrictions de mobilité.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Aghanom Ghebreyesus, a déclaré que l’Europe est devenue « l’épicentre de la pandémie de coronavirus ». La nation la plus touchée est l’Italie avec plus de 24 000 cas confirmés, suivie par l’Espagne, la France et l’Allemagne.

Les experts estiment que l’Italie, dont l’économie a pratiquement stagné après l’annonce de la mise en quarantaine nationale en raison de la pandémie de coronavirus, pourrait devenir le berceau d’une future crise mondiale.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Bitcoin dégringole de 15%, reflétant les effondrements des marchés mondiaux

© Sputnik /

Plus tôt, le Federal Reserve System des États-Unis d’Amérique a déclaré qu’il avait abaissé la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux à 0-0,25 pour cent à la suite de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19).

La crypto-monnaie la plus populaire, Bitcoin, a chuté à 4521 $, reflétant les chutes sur les marchés mondiaux.

La pièce numérique a chuté de 15%. D’autres crypto-monnaies ont suivi la baisse des prix.

Plus tôt dans la journée, les principaux indices boursiers européens ont chuté de 4 à 6% en raison des inquiétudes concernant le rythme de propagation du coronavirus et son impact sur l’économie mondiale.

Les investisseurs continuent d’évaluer la propagation mondiale du coronavirus et son impact sur la demande de pétrole.

Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la flambée de la nouvelle maladie à coronavirus était une pandémie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News