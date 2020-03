Les actions des Etats-Unis d’Amérique s’effondrent comme l’action de la Fed ne calme pas la panique du marché

Le monde gère le chaos mais s’y est-il pour autant préparé ? Gouverner c’est prévoir donc anticiper.

Les échanges à Wall Street ont été interrompus lundi après que les actions aient plongé immédiatement après la cloche d’ouverture, malgré la promesse de la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique de fournir davantage de stimulants. La vente s’est poursuivie après la reprise des échanges.

À un moment donné, le S&P 500 et le Dow Jones se sont effondrés de plus de dix pour cent en raison d’une vague de ventes de panique. Le Nasdaq Composite, comprenant les plus grandes entreprises technologiques des Etats-Unis d’Amérique, a glissé de plus de sept pour cent.

La chute brutale du marché boursier a déclenché l’arrêt de négociation dit de «disjoncteur», qui a duré 15 minutes. Après la reprise des échanges, la vente s’est poursuivie.

Les actions bancaires sont parmi les plus grands perdants, avec JPMorgan et Morgan Stanley en baisse d’au moins 17%. Les actions des compagnies aériennes s’effondrent également au milieu des prévisions selon lesquelles beaucoup seront en faillite d’ici mai.

La nouvelle de ce crash de Wall Street a entraîné une nouvelle baisse des actions européennes, l’indice FTSE 100 de Londres chutant de 8,4% à 4 904,60 points – son plus bas depuis le 11 octobre. Le CAC 40 français a plongé de plus de 11% à 3 646,08, tandis que le DAX allemand baissait de plus de 10% à 8 277,20.

En réponse aux effets du coronavirus sur l’économie mondiale, la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a annoncé dimanche qu’elle prévoyait de ramener les taux à zéro et de lancer un vaste programme d’assouplissement quantitatif de 700 milliards de dollars pour ajouter des liquidités aux marchés.

« La Fed a explosé son bazooka monétaire à coup sûr », a déclaré à CNBC Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group. «Le meilleur travail parce que je ne sais pas ce qu’il leur reste, et aucune somme d’argent qui pleut du ciel ne guérira ce virus. Seuls le temps et la médecine le feront.»

Cependant, la décision de la Fed n’a pas réussi à calmer la panique des investisseurs lundi.

« Le principal problème cette fois [par rapport à] d’autres perturbations du marché est la fermeture brutale de l’activité économique », a déclaré Dan Deming, directeur général de KKM Financial. « La vitesse de l’impact sur l’Amérique centrale, sans parler de la communauté mondiale, est relativement sans précédent », a-t-il ajouté.

Ils arrêtent toutes les opérations de la bourse aux USA. après une chute de plus de 7%

Le même jour, les actions européennes ont ouvert plus bas et le pétrole se négociait en dessous de 31 $.

Bourse de New York, États-Unis d’Amérique le 13 mars 2020 Lucas Jackson / Reuters

Tous les échanges de Wall Street ont été automatiquement suspendus lundi après l’ouverture des principaux indices à la baisse avec des pertes de plus de 7% de leur valeur au milieu des inquiétudes concernant le coronavirus.

Le S&P 500 a perdu plus de 7% à son ouverture, tandis que le Dow Jones a subi un crash de 9,76%. De même, le Nasdaq a reculé de 6,12%.

Après une pause de 15 minutes dans les systèmes de trading, les principales moyennes sont revenues au trading. Le circuit automatique destiné à empêcher les marchés de chuter trop avait déjà été activé la semaine dernière au milieu des inquiétudes concernant les conditions que l’épidémie de coronavirus pourrait provoquer l’économie mondiale.

Crash sur les marchés mondiaux

Ces derniers jours, il y a eu un effondrement drastique sur les principaux marchés mondiaux après que l’OMS ait déclaré le covid-19 pandémie et la suspension des vols d’Europe vers les États-Unis d’Amérique décrété par Washington pour tenter de freiner la propagation du coronavirus mortel.

Le même jour, les actions européennes ont également ouvert en baisse, perdant jusqu’à 8% en valeur malgré les mesures prises par les banques centrales pour faire face aux problèmes auxquels sont confrontées diverses industries.

L’industrie pétrolière a également été affectée par le prix du brut Brent en chute libre, qui a atteint un prix inférieur à 31 $ le baril. Après une baisse de 8,77%, les futures sur Brent sont à 30,88 $ le baril. Pendant ce temps, les contrats à terme sur le pétrole du WTI ont chuté de 5,95% à 30,25 $.

Ce scénario se produit malgré le fait que les principales banques centrales du monde ont pris des mesures ce dimanche pour rassurer les marchés en raison des craintes générées par cette pandémie qui a contraint les gouvernements à mettre en quarantaine des millions de personnes. La Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon ont proposé d’augmenter l’offre de liquidité des marchés financiers.

La Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a également annoncé qu’il réduirait les taux d’intérêt à presque zéro (dans une fourchette cible de 0% à 0,25%), comme l’une des mesures coordonnées de la politique monétaire pour compenser l’impact économique.

«Vendre des dollars américains-états-uniens»: les conseils de Morgan Stanley aux investisseurs dans la panique de Wall Street

Alors que la Réserve fédérale prend des mesures d’urgence pour stabiliser l’économie et calmer les marchés paniqués, les stratèges suggèrent que les investisseurs à plus long terme pourraient commencer à envisager d’ajouter plus de risques actions aux portefeuilles.

Morgan Stanley recommande aux investisseurs de vendre le dollar des Etats-Unis d’Amérique, car les marchés financiers ont été durement touchés par les inquiétudes liées au coronavirus.

Dans un rapport publié vendredi par Bloomberg, les analystes de Morgan Stanley écrivent que «le moment est venu de vendre le dollar américain-états-unien». Ils s’attendent à ce que la devise des Etats-Unis d’Amérique s’affaiblisse en raison d’une «combinaison d’interrelations de relance agressive [Réserve fédérale] et d’un rebond du risque tactique».

Leur conseil est d’acheter l’euro contre le dollar des Etats-Unis d’Amérique avec un objectif de 1,16 et un «stop assez large» à 1,08 et le dollar australien contre le dollar américain avec un objectif de 0,68 et un stop de 0,60.

Le sentiment négatif des investisseurs a élargi les écarts de crédit et entraîné les actions mondiales dans la zone baissière (un marché baissier se produit lorsqu’un indice chute d’au moins 20% par rapport au plus haut récent).

Les actions des Etats-Unis d’Amérique se sont effondrées dans un marché baissier jeudi – le Dow connaissant sa chute la plus rapide depuis la Grande Dépression – après que le président Donald Trump a annoncé une interdiction de la plupart des voyages en provenance d’Europe, mais n’a apparemment pas apaisé complètement les inquiétudes des investisseurs concernant la gestion de la pandémie de coronavirus.

À la recherche d’un refuge, ils se sont tournés vers des actifs comme les rendements des bons du Trésor des Etats-Unis d’Amérique, entraînant une hausse de la valeur du billet vert.

«Cela ne veut pas dire que nous «appelons le bas»ou que nous avons vu les prix les plus bas des actifs à risque», lit-on dans le rapport Morgan Stanley. « Mais cela veut dire que nous sommes entrés dans la phase finale de ce marché baissier sévère et aigu. Et cela signifie que nous sommes plus près de la phase de «récupération précoce» que nous ne l’avons été au cours des trois dernières semaines. À ce titre, nos stratèges du monde entier ont commencé à suggérer l’ajout de risques.»

Le journal a été publié avant que la Réserve fédérale n’annonce dimanche qu’elle réduirait les taux d’intérêt à près de zéro et achèterait au moins 700 milliards de dollars de dette publique dans le cadre d’une action agressive pour amortir le coup de l’épidémie de coronavirus. En outre, il prévoit d’injecter 1,5 billion de dollars dans l’économie pour préserver la liquidité du système bancaire.

