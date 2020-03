Consignes floues, manque de matériel de protection : les policiers de terrain inquiets – les infirmières aussi!

Cette recommandation apparaît effectivement en toute lettre dans un télégramme des services de Jean-Marie Salanova (le directeur central de la sécurité publique), qui dirigent l’ensemble des commissariats du territoire. L’objet de ce document auquel RT France a eu accès mentionne : «Covid-19 continuité du service» et il informe les agents des dispositions prises eu égard à leurs fonctions dans le cadre du déclenchement du niveau trois.

Les commissariats importants et autres hôtels de police de province restent ouverts au public 24h/24, les plus petits devaient fermer à compter du 17 mars, selon ce même document. Mais un policier militant associatif du Collectif autonome des policiers d’Ile-de-France (CAP-IDF), précise ce même jour que «de toute façon, ils les ont presque tous bouclés ceux-là, depuis plusieurs années, surtout depuis la vague d’attentats.»

De même, ce policier de terrain s’inquiète grandement du manque de matériel pour les agents, qui vont être déployés sur le terrain dès ce 17 mars pour réaliser des contrôles du confinement et éventuellement verbaliser : «Nous n’avons aucune idée de comment ça va être mis en place ce dispositif et nous n’en savons pas plus pour les points de contrôle. Comme tout le monde, nous avons vu le discours de Castaner à la télévision, mais à part ça, nous n’avons rien en termes de consignes et de protection.»

Le même 16 mars, un peu plus tard dans la soirée, Xavier Depecker, secrétaire national de la branche police scientifique du syndicat SNIPAT, expliquait à RT France que l’organisation s’inquiétait pour ses adhérents qui selon les dernières recommandations de la direction centrale de la sécurité publique devait continuer à effectuer les «signalisations papillaires et génétiques avec port obligatoire des moyens de protection (masque, gants).»

Même son de cloche au syndicat de l’Union des officiers, rattaché à Unsa-Police, qui a émis un communiqué ce 17 mars déplorant un «casse-tête chinois» : «Le 16 mars 2020 vers 20h, les policiers ont appris en même temps que la population les mesures qui se mettraient immédiatement en place et qu’ils seraient chargés de surveiller. Au lendemain de ces annonces, le casse-tête reste insoluble : comment appliquer des mesures sans consignes particulières, sans matériel de protection (masques et gel hydroalcoolique en quantités suffisantes), sans disposer partout des carnets ou procès-verbaux électroniques permettant de sanctionner ?»

Le policier associatif du CAP-IDF explique aussi : «Cela va vite s’avérer compliqué de réaliser des contrôles dans ces conditions, on ne doit pas s’approcher de moins d’un mètre mais est-ce-qu’on a les masques et les gants ? Non ! Ceux dont nous disposons vont être très vite périmés, parce qu’il faudrait au moins deux masques par agent et par jour pour bien faire et une paire de gant pour chaque contrôle, normalement, ce type de matériel est utilisé en cas de force majeure et, à raison de trois ou quatre fonctionnaires par voiture nous n’en avons même pas assez par agent dans chaque véhicule, il faut le savoir.»

Par ailleurs, précise cette même source : «Je rappelle que, si nous pouvons tomber malades nous pouvons aussi être vecteurs de l’épidémie. Surtout qu’avec des masques et des gants usagés, nous utiliserons finalement du matériel inopérant.»

Concernant un autre télégramme destiné aux policiers auquel RT France a eu accès, envoyé le 16 mars par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, le policier militant fait également part de son étonnement sur les mesures prévues pour les enfants des fonctionnaires mobilisés : «Lallement nous dit en substance « venez bosser, on s’occupe du reste » et effectivement, nos enfants vont être placés dans des écoles spécialement ouvertes pour eux et les enfants d’hospitaliers qui n’auraient pas d’autre choix de garde. Mais cette facilité qui nous est accordée, qu’on ne se trompe pas, c’est pour avoir du personnel disponible et ce faisant, on s’expose à plus de contaminations dans les familles de fonctionnaires avec toute cette promiscuité. Idem pour les réfectoires qui resteront ouverts pour les fonctionnaires, malgré les conditions sanitaires drastiques qui sont associées à cette démarche, selon le télégramme.»

Et de s’interroger : «Castaner a annoncé un million de masques livrés dans la semaine, ils sont où ? Pourquoi ils n’en ont pas commandés auparavant ? Et ont-ils prévu des stocks nécessaires ? Parce que, si on les utilise convenablement, ça va partir très vite !» Contrôles de confinement : les policiers de terrain en plein désarroi Cette source de terrain semble surtout en difficulté lorsqu’on la questionne concrètement sur le contrôle de confinement par les forces de l’ordre : «L’autorisation de sortie, OK, mais comment vérifier la véracité des informations pour nous ? Que devons-nous faire avec les personnes contrôlées qui disent aller à la pharmacie ou voir un proche en difficulté ? Les suivre ? Nous allons effectuer des contrôles pour leur mettre la pression en fait, mais nous ne pourrons pas vérifier. Au début, les gens appliqueront les consignes, ils auront peur, mais petit à petit, confinés à la maison avec les enfants et le retour du beau temps, je crains que ça ne tienne pas… Et si nous avons des dizaines de contrevenants à contrôler, verbaliser, je ne vois pas du tout comment on va faire, surtout sans matériel de protection. Nous voyons bien les collègues des autres pays : ils sont tout équipés, ils ont des gants, des masques et nous ? Pour l’instant, nous n’avons rien !»