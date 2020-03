S&P Global s’attend à une «recrudescence des défauts» et à une récession mondiale due au coronavirus

© AP Photo / Mark Lennihan

La pandémie mondiale a déjà fait des ravages sur l’économie mondiale, fermant les entreprises, les usines, les bureaux et les établissements d’enseignement dans le monde entier, et stoppant le commerce mondial et les voyages.

La société financière et analytique basée aux États-Unis d’Amérique, S&P Global, s’attend à ce que COVID-19 déclenche une récession mondiale en 2020, et avertit qu’elle s’attend à voir un pic des défauts de paiement des entreprises.

« L’arrêt économique soudain provoqué par les mesures de confinement du COVID-19 entraînera une récession mondiale cette année », a indiqué la société dans un rapport publié mardi.

Selon S&P Global, une baisse des flux de trésorerie, combinée à un financement plus serré et à l’effondrement des prix du pétrole, nuira au classement de la solvabilité des entreprises.

« Ces facteurs entraîneront probablement une forte augmentation des défauts de paiement, avec un taux de défaut sur les entreprises non financières aux États-Unis d’Amérique qui pourrait augmenter d’environ 10% et atteindre les chiffres uniques élevés en Europe au cours des 12 prochains mois », selon le rapport.

Plus tôt, dans un rapport sur les renseignements commerciaux publié lundi sur le site Web de S&P Global, la société avait prédit que les conséquences économiques négatives de la pandémie de coronavirus se feront sentir aux États-Unis d’Amérique aux deuxième et troisième trimestres (c’est-à-dire entre mars et septembre) de 2020, l’économie des Etats-Unis d’Amérique devrait se redresser en 2021.

S’adressant à S&P Global, l’économiste en chef de Swiss Re pour les Amériques, Thomas Holzheu, a déclaré qu’une récession technique ou une baisse du PIB était déjà une réalité dans les membres de la zone euro, l’Italie et la France, la Chine et les États-Unis d’Amérique étant actuellement « très à risque de récession ».

« Pour l’Europe et les Amériques, nous verrions cet impact négatif frapper ici au cours du deuxième trimestre jusqu’au troisième trimestre, puis nous pourrions récupérer de cela à partir de 2021 », a déclaré Holzheu.

Les mesures de lutte contre le COVID-19 ont déjà entraîné un ralentissement de l’activité économique mondiale ces derniers mois, la Chine, atelier du monde, ayant temporairement interrompu les industries et les exportations, entraînant des pénuries de composants plus bas dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La réponse des Etats-Unis d’Amérique au coronavirus a inclus un ensemble de mesures fiscales de 800 milliards de dollars pour consolider les flux de trésorerie et les liquidités et empêcher un effondrement économique total, la Réserve fédérale réduisant les taux d’intérêt à près de zéro dimanche, promettant d’acheter des obligations d’État et d’activer les presses à imprimer de l’argent. [Une possibilité que les pays d’Afrique de la zone Franc CFA ne peuvent pas activer. Et même si c’était possible, l’organisation du fonctionnement économique en interne peut-elle le permettre ? – MIRASTNEWS].

Au Royaume-Uni, les fabricants ont demandé à Londres un soutien pour aider à limiter les dommages économiques causés par l’épidémie suite à la publication d’un rapport indiquant que les exportations étaient tombées à leur plus bas niveau en trois ans. En France, les géants de l’automobile PSA Groupe et Renault ont annoncé lundi un arrêt total de la production dans leurs usines, le président Emmanuel Macron affirmant que Paris était désormais « en guerre » contre le virus. Le cabinet russe et la Banque centrale ont introduit un ensemble de mesures destinées à soutenir l’économie. La Chine, quant à elle, a introduit des mesures destinées à permettre un rebond de la croissance économique au deuxième trimestre après avoir publié lundi de nouvelles données sur les contractions exténuantes dans les secteurs industriel et de détail et la hausse du chômage.

Depuis son origine à Wuhan, en Chine, fin 2019, COVID-19 s’est propagé à quelque 150 pays et territoires, infectant plus de 182 000 personnes et faisant plus de 7 100 morts. L’Organisation mondiale de la santé a classé la flambée épidémique la semaine dernière.

[Voici un exemple d’éléments qu’intègre la Relativité économique et sociétale dans son corpus théorique qui a choisi le « toutes choses non-égales par ailleurs », évitant ainsi la simplification maximale des faits prônée par les économistes libéraux, néo-libéraux et ultralibéraux qui ont choisi comme credo le « toutes choses égales par ailleurs » pour comprendre le fonctionnement de l’économie. Ainsi la Relativité économique et sociétale enjambe la difficulté pour la résoudre et anticiper les évènements dans le temps, en se projetant dans le temps et l’espace, prenant en compte le passé, le présent et l’avenir. C’est donc une théorie dynamique. Il était donc possible avec des études sérieuses de prévoir correctement ce qui se déroule en ce moment. Quelques-uns ont essayé cet exercice, mais les « gardiens de la science » ne les ont pas écoutés. A-t-on cherché à connaître les vraies causes du chaos global actuel ? JDDM – MIRASTNEWS]

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News