Est-ce une preuve de manipulations en laboratoires secrets ? – Le coronavirus espagnol n’est pas le même que celui de la Chine, mais ce n’est pas plus mortel non plus

Mutations ou manipulations génétiques ? Des Intelligences malignes répandent-elles secrètement le virus dans le monde ? Dira-t-on toute la vérité sur les recherches menées et les découvertes réalisées ?

L’Université de Valence et la Fondation pour la promotion de la santé et de la recherche biomédicale de la Communauté de Valence (Fisabio) ont obtenu les premiers génomes complets du virus SARS-CoV-2 en Espagne. C’est ce qui cause le COVID-19, une maladie dont plus de 500 personnes sont mortes dans le pays.

L’équipe de Valence a pu séquencer le génome de trois échantillons de patients infectés par un coronavirus, provenant du laboratoire de microbiologie de l’hôpital Clinico Universitario de Valencia. Plus précisément, ceux-ci ont été extraits de certains des premiers infectés par le virus.

Le séquençage du génome donne un aperçu des mutations que le virus a subies depuis le début de l’épidémie, des voies de transmission ou de la façon dont les différentes lignées du SRAS-CoV-2 se sont propagées dans le monde. Ainsi, la découverte en Espagne montre que le virus n’est pas le même que celui séquencé en Chine, il aurait donc muté depuis son départ de Wuhan. Bien sûr, la mutation ne serait pas associée à une virulence accrue, à la létalité ou à une propriété intéressante d’un point de vue clinique.

L’étude nous permet également de savoir que les souches qui existent actuellement proviennent de différentes voies de transmission. Justement, l’une d’eux est liée à celles d’autres pays européens, comme l’Italie et la France. Cela a réaffirmé l’idée que la plupart des infections proviennent d’Italie, bien que, comme l’a confirmé El Confidencial, le professeur de génétique à l’Université de Valence, Fernando Gonzalez, d’autres études soient nécessaires.

« Le problème, pour le moment, est que très peu de génomes de virus sont disponibles en Italie et on soupçonne que l’origine là-bas n’est pas unique, mais qu’au moins deux lignées ont été établies en provenance de Chine », a déclaré González.

La théorie des deux lignées est récente et explique qu’à Wuhan, au cours des premiers jours de l’épidémie, le virus a muté en deux variantes, L Y S. [Ces deux formes se retrouvent-elles en Chine ? Le virus de Chine est-il absolument naturel ou provient-il d’une manipulation génétique en laboratoire ? Dans l’optique d’une manipulation, qui en serait l’auteur et dans quel but? – MIRASTNEWS].

La première lignée a été beaucoup plus agressive et a fait plus de victimes, mais en même temps, elle a été davantage recherchée et capturée par les autorités sanitaires. Pendant ce temps, le S, avec des symptômes plus légers, mais également contagieux, est passé inaperçu et lui a permis de s’échapper de manière incontrôlable, car de nombreux cas ont quitté Wuhan non détecté.

À l’heure actuelle, on pense que le virus qui traverse l’Espagne est le même et qu’il n’y a plus de mutations sur le territoire espagnol [Comment un virus mutant peut-il ne muter qu’une seule fois, est-ce une programmation génétique naturelle ou artificielle limitée dans le temps et l’espace ? – MIRASTNEWS], bien que nous devrons attendre que les résultats des patients d’autres communautés autonomes telles que Madrid ou le Pays Basque soient pleinement démontrés. À son tour, lorsque la séquence du génome de Valence sera entrée dans la base de données mondiale, qui est compilée par différents laboratoires, de nombreux autres indices seront connus sur l’avancée du coronavirus. Par exemple, cela pourrait aider à découvrir si le virus peut être éradiqué avec un vaccin ou s’il viendra [de manière naturelle ou artificielle – MIRASTNEWS] chaque saison d’une manière différente.

La Chine affirme avoir un vaccin contre le coronavirus

Le pays asiatique, où le premier cas de COVID-19 a été enregistré, affirme avoir développé un vaccin contre celui-ci.

Ainsi, le nouveau vaccin recombinant contre COVID-19 a été approuvé pour les premiers essais cliniques humains, rapporte le Quotidien du Peuple, un journal du Parti communiste chinois. Le vaccin a été développé par l’épidémiologiste chinois Chen Wei et des chercheurs affiliés à l’Académie chinoise des sciences médicales militaires.

Les essais devraient commencer cette semaine et impliquer 108 personnes en bonne santé pour la phase 1.

Dans le même temps, les États-Unis d’Amérique affirment avoir commencé des tests humains d’un autre vaccin contre la maladie qui sévit dans le monde, où près de 180 000 personnes ont déjà été infectées et plus de 7 000 sont décédées.

Un prototype de vaccin contre le Covid-19 pourrait voir le jour en Russie d’ici trois mois

L’Université d’État de Moscou développe un prototype de vaccin contre le nouveau coronavirus en se basant sur une technologie moderne et unique dont elle dispose et qui repose sur les virus de plantes.

Un prototype de vaccin contre le nouveau coronavirus -qui a fait à ce jour plus de 8.000 victimes confirmées à travers la planète- pourrait être prêt d’ici trois mois, a confié à Sputnik Olga Karpova, docteur ès biologie et directrice de la chaire de virologie de l’Université d’État de Moscou. Et d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne s’agira pas du vaccin mais d’un prototype.

«La différence est fondamentale. Oui, un prototype de vaccin, un échantillon, qui passera les tests conformément aux règlements, pourra être créé dans les trois mois», a-t-elle indiqué.

Une remède à base de plantes?

Le médecin expliqueque le prototype est créé par la chaire de virologie à base de virus de plantes. «C’est fondamental, il s’agit d’une technologie absolument novatrice et unique, elle appartient à l’Université d’État de Moscou».

Évoquant les délais, elle explique qu’ils dépendent non seulement des scientifiques, mais aussi du financement et de la participation d’autres organisations qui rejoindront le travail. En outre, détaille-t-elle, il existe une règle de tests précliniques et cliniques, ajoutant que si nécessaire, la période pouvait être révisée par les organismes compétents.

Nouvelle pandémie

Reconnu par l’OMS comme pandémie, le Covid-19 a déjà été dépisté chez plus de 200.000 personnes à travers la planète.

En début de semaine, les États-Unis ont annoncé avoir effectué un premier essai clinique d’un vaccin contre le coronavirus.

