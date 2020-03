La catastrophe économique actuelle est comme trois bombes à neutrons larguées sur nous, selon un analyste du marché Boom Bust

Ils en ont profité depuis 2008, les gouvernements se sont hyper-endettés pour leur faire plaisir, ils veulent encore plus de ceux-ci, auront-ils encore les moyens de satisfaire à leurs caprices démesurées et bourrées d’actifs pourris?

La Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique a tenté de stopper la panique des investisseurs avec ses actions d’urgence, mais ces mouvements sont comme tirer «un pistolet à eau» lorsque nous avons besoin d’un «bazooka», estime Tobin Smith, PDG de Transformity Research.

S’adressant à Boom Bust de RT, l’analyste a déclaré que le véritable problème se situe sur le marché des Etats-Unis d’Amérique de la dette, car il y a quatre fois plus de dettes qu’en 2008-2009.

« C’est comme un désastre financier, un désastre sanitaire comme un désastre économique – c’est comme si nous avions reçu trois bombes à neutrons sur nous », a averti Smith. « D’abord, nous avons évidemment le coronavirus et la pandémie, puis nous avons la pandémie de pétrole … et ensuite la troisième bombe est le gouvernement assis à faire une sorte de demi-mesure alors que nous avons essentiellement eu une attaque économique virtuelle. »

Ces facteurs ont des effets d’entraînement identiques dans tout le système financier et ont déjà plongé le pays dans une récession, a-t-il noté, ajoutant que l’indice S&P peut chuter à 1600 points. Et maintenant, Washington doit livrer une autre « bombe à neutrons qui compense la bombe à neutrons qui avait explosé dans notre système », selon Smith.

Wall Street prend un autre coup alors que le coronavirus fait rage

Les actions des Etats-Unis d’Amérique se négocient fortement en baisse jeudi après avoir déjà plongé de près de 30%. L’incapacité des pays occidentaux à contenir l’épidémie de Covid-19 met un terme au commerce mondial et provoque la panique parmi les investisseurs.

Le Dow Jones Industrial Average est en baisse de plus de 3%. Le S&P 500 perd un peu moins de 3% au début de la négociation, tandis que l’indice technologique Nasdaq Composite est inférieur de 1% et demi.

En dépit d’une ouverture plus élevée plus tôt dans la journée, les marchés européens glissent également. Le FTSE britannique et le DAX allemand sont en baisse d’environ 1% en fin de journée. Le CAC 40 français, en hausse pendant la majeure partie de la journée, s’échangeait également moins d’un demi pour cent de moins. Cette baisse est survenue malgré l’engagement de la Banque centrale européenne à aider l’économie de la région à traverser la crise de Covid-19 en introduisant un programme d’achat d’obligations de 750 milliards d’euros (821 milliards de dollars).

Les actions en Asie-Pacifique ont également enregistré des pertes, le marché boursier australien étant à nouveau le moins performant et en baisse de près de 4%. Le Shanghai Composite chinois a perdu près de 1%, tandis que l’indice Hang Seng de Hong Kong a clôturé en baisse de près de 3%. Le Nikkei japonais a également perdu plus de 1%.

La frousse du marché a suivi un autre bain de sang à Wall Street. Mercredi, le Dow Jones a perdu plus de 1 300 points pour clôturer en dessous de 20 000 pour la première fois depuis février 2017. Le S&P 500 a chuté de plus de 5%.

Le marché boursier des Etats-Unis d’Amérique a été confronté à de folles fluctuations quotidiennes au milieu de la tourmente des coronavirus, qui a contraint la Réserve fédérale des Etats-Unis d’Amérique à annoncer plusieurs séries de mesures d’urgence pour soutenir l’économie.

Bank of America affirme que la récession a déjà atteint les États-Unis d’Amérique

L’institution financière prévient que « des emplois seront perdus et des richesses seront détruites ».

Bank of America, l’une des plus grandes sociétés financières des États-Unis d’Amérique, a « officiellement » déclaré que l’économie du pays [nord- MIRASTNEWS] américain » était tombée en récession ». L’annonce a été faite par une déclaration ce jeudi.

L’institution financière prévient que « des emplois seront perdus et des richesses seront détruites ».

Dans la note, envoyée à ses investisseurs, signée par l’économiste Michelle Meyer, l’entité a réitéré qu’il s’agit d’une « baisse profonde » des activités économiques et donc des États-Unis d’Amérique « rejoignant le reste du monde » dans la crise déclenchée par l’épidémie de coronavirus.

La société s’attend à ce que l’économie des Etats-Unis d’Amérique « s’effondre » au deuxième trimestre de 2020 et diminue de 12%. Il estime également que le produit intérieur brut (PIB) se contractera de 0,8% cette année.

D’un autre côté, Bank of America considère que le marché du travail sera l’un des secteurs les plus touchés et que les chiffres du chômage pourraient doubler. L’« ampleur du choc économique » devrait entraîner la perte d’environ un million d’emplois chaque mois depuis le deuxième trimestre, pour un total de 3,5 millions.

Cependant, l’entreprise prévoit également que la récession ne durera pas longtemps. « Bien que le déclin soit sévère, nous pensons qu’il sera assez court », a ajouté Meyer. Apparemment, le pire mois sera avril et depuis lors, une croissance « très lente » sera enregistrée, atteignant des conditions plus favorables en juillet.

Une étape que l’on voit venir

Avant la déclaration de Bank of America, plusieurs analystes internationaux ont mis en garde contre la crise économique que l’épidémie de Covid-19 pourrait provoquer.

Par exemple, le gestionnaire d’actifs privé du fonds Sovereign des Etats-Unis d’Amérique, Gary Korolev, a assuré que la pandémie pourrait déclencher une grave crise et la faillite massive des institutions d’investissement.

En outre, parmi les scénarios les plus graves récemment évoqués par le cabinet de conseil McKinsey & Company, il était envisagé que la croissance mondiale tomberait à 1,5 – 0,5%. Pendant ce temps, Bloomberg a estimé que dans ce scénario, les pertes mondiales pourraient atteindre 2 700 (billones en espagnol) milliards de dollars.

Cependant, le secrétaire des Etats-Unis d’Amérique au Trésor, Steven Mnuchin, a exclu jusqu’à dimanche la possibilité d’une récession. « Je ne pense pas. Le vrai problème n’est pas la situation économique actuelle […] Nous allons avoir un ralentissement. Plus tard dans l’année, l’activité économique reprendra face à ce virus », a déclaré le responsable au responsable. Chaîne ABC.

L’effondrement des marchés

Ce lundi, le principal indice boursier des Etats-Unis d’Amérique, le Dow Jones, a subi sa pire baisse depuis le soi-disant «lundi noir» en 1987, où il a chuté de 12,9% et est resté à 2 999 points, craignant une récession en raison du coronavirus et de la baisse des prix du pétrole.

Deux jours plus tard, les marchés boursiers des Etats-Unis d’Amérique ont connu une autre forte baisse après que le Dow Jones ait chuté de plus de 1 300 points. Pendant ce temps, quelque chose de similaire s’est produit en Europe, alors que la Bourse de Londres (Royaume-Uni), Francfort (Allemagne) et Paris (France) ont connu une autre journée avec de fortes baisses, variant entre 5% et 6%.

