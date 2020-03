Où est la part d’anticipation préventive du gouvernement Macron et ses experts ? Naviguent-ils à vue ?

Sibeth Ndiaye explique qu’une décision de Fillon a provoqué la pénurie de masques en France

Il faut remonter à la décision prise par le gouvernement Fillon à la fin de l’épidémie de grippe A (H1N1) pour expliquer la pénurie de masques que connaît actuellement la France, a indiqué Sibeth Ndiaye sur BFM TV. Celui-ci aurait en 2011 estimé que le pays n’avait «plus besoin de stock de cette nature».

Pour expliquer la pénurie de matériel de protection lors d’une émission sur BFM TV, la porte-parole du gouvernement est remontée à la fin de la grippe H1N1 (2009-2010). La France présentait alors un stock d’un milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques dits «FFP2». Et le gouvernement de l’époque (Nicolas Sarkozy était alors Président de la République) avait jugé n’avoir «plus besoin de stock de cette nature», affirme Sibeth Ndiaye.

Puis «les stocks ont progressivement diminué» et il n’y avait plus que «140 millions de masques chirurgicaux» au début de la crise en 2019, dont une partie était «inutilisable, parce que c’étaient des masques pour enfants», précise-t-elle.

Réquisition d’usines

Lorsque le nouveau coronavirus a commencé à se propager dans l’Hexagone, le gouvernement a réquisitionné «les quatre usines en France qui étaient habilitées à fabriquer des masques chirurgicaux» et qui «sont capables de produire entre huit et six millions de masques par semaine».

Mme Ndiaye est également revenue sur la décision de réserver les masques en priorité au personnel médical et sur l’obstacle que rencontre la production de matériel de protection: «la Chine [qui, ndlr] est l’endroit principal où l’on fabrique des masques, avait sa machinerie industrielle à l’arrêt».

C’est pourquoi l’État a opté pour «une gestion en « bon père de famille », c’est-à-dire une gestion parcimonieuse».

«Je ne sais pas utiliser un masque»

Enfin, la porte-parole a réfuté la nécessité de masques «pour tout le monde», citant le Professeur Salomon, directeur général de la Santé. Elle a également avoué ne pas savoir utiliser un masque, «parce que l’utilisation d’un masque ce sont des gestes techniques précis». Et d’ajouter:

«Sinon on se gratte le nez sous le masque, bah en fait on a du virus sur les mains. Sinon on a une utilisation qui n’est pas bonne et ça peut être même contreproductif».

L’aide chinoise

Pékin a pris la décision d’envoyer le 18 mars par deux avions un million de masques en France. Plus tôt dans la journée, le ministre français de la Santé Olivier Véran a fait état d’un stock national de 100 millions de masques chirurgicaux disponibles, ce qui est «beaucoup et pas beaucoup».

Des médecins portent plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn à cause de la propagation du coronavirus

Trois médecins, représentants d’un collectif de soignants, ont porté plainte jeudi 19 mars contre le Premier ministre Édouard Philippe et l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, en les accusant de s’être «abstenus» de prendre à temps des mesures pour endiguer l’épidémie de Covid-19.

Les médecins Philippe Naccache, Emmanuel Sarrazin et Ludovic Toro portent plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn. Ils estiment que ces deux personnalités politiques «avaient conscience du péril et disposaient des moyens d’action, qu’ils ont toutefois choisi de ne pas exercer» pour enrayer la propagation du coronavirus en France.

Cette plainte, que l’AFP a pu consulter, a été envoyée dans la journée à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République (CJR), seule instance habilitée en France à juger des actes commis par des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, selon leur avocat Me Fabrice Di Vizio.

Ils s’appuient notamment sur des déclarations d’Agnès Buzyn au Monde, qui a affirmé, après le premier tour des municipales, avoir alerté dès janvier le Premier ministre sur la gravité de l’épidémie de coronavirus et l’avoir averti que «les élections ne pourraient sans doute pas se tenir».

Dès lors, les plaignants accusent M. Philippe et Mme Buzyn, médecin de profession, de s’être abstenus «volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant (…) de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes», en l’occurrence l’épidémie de Covid-19, ce qui est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

À partir du 13 mars, le gouvernement a pris plusieurs mesures, avec en dernier lieu le confinement généralisé de la population, soulignent-ils.

Si celles-ci avaient été prises avant, cela «aurait sans nul doute permis de juguler l’épidémie en réduisant le nombre de personnes contaminées, et donc de personnes susceptibles de contaminer les autres», jugent-ils, regrettant notamment que dans l’Oise, l’un des foyers du Covid-19 en France, «aucune mesure particulière, autre que la fermeture des établissements scolaires», n’ait été mise en place.

Le 18 mars, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a de son côté assuré que l’État ne savait pas en février que l’épidémie de coronavirus allait conduire la France à connaître la situation actuelle, assurant qu’aucune décision étatique n’avait été «contraire aux choix des scientifiques».

La Chine annonce un nombre record de cas de Covid-19 importés des États-Unis d’Amérique et d’Europe alors que le nombre de morts dans le monde dépasse 10 000

La Chine a peut-être réussi à contenir le coronavirus à la maison, mais ce n’est pas encore fini. Il y a un danger de retour de la maladie mortelle car le nombre de voyageurs infectés entrant dans le pays atteint des niveaux record.

Les autorités chinoises ont accompli un énorme travail depuis le début de la pandémie de Covid-19 à Wuhan fin décembre. Le coup a été dur car 3 248 sont morts et 80 967 ont été infectés, mais au cours des deux derniers jours, il n’y a eu aucun cas de coronavirus transmis dans le pays.

Mais à mesure que la situation s’améliorait, de nombreux expatriés chinois, y compris des étudiants, se sont précipités chez eux pour échapper au coronavirus, qui fait maintenant rage en Europe et en Amérique du Nord. Pour beaucoup, il était trop peu trop tard car ils étaient déjà infectés.

Vendredi, le nombre de morts dans les coronavirus a atteint 10 000 personnes, avec plus de 245 000 personnes infectées dans le monde.

Jeudi, la Chine a enregistré 39 cas confirmés de Covid-19, tous provenant de l’étranger, a indiqué la Commission nationale de la santé. Le nombre total d’infections importées s’élève désormais à 228, ce qui fait craindre une nouvelle vague de maladie.

La grande majorité de ces nouveaux cas ont été découverts dans le Guangdong, Shanghai et la capitale Pékin, qui sont tous les principaux centres de transport et principaux points d’entrée pour les voyageurs. Les médias chinois ont rapporté que les personnes infectées sont arrivées des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni et d’Espagne, entre autres pays.

Plus tôt cette semaine, le président chinois Xi Jinping a prévenu que le coronavirus ne devrait pas être autorisé à faire son retour grâce à des infections importées. De nombreuses régions du pays ont déjà ordonné à ceux qui arrivent de l’étranger de passer 14 jours en isolement afin d’inverser la tendance.

Le nombre de morts de coronavirus en Espagne dépasse les 1000 après avoir augmenté de 200+ en une journée

Le nombre de victimes de Covid-19 en Espagne est passé à plus de 1 000 vendredi, avec 19 980 personnes infectées, ont annoncé les autorités sanitaires.

Il y a eu 235 décès dus à la maladie au cours des dernières 24 heures, a annoncé le chef des urgences sanitaires espagnoles, Fernando Simon.

Le nombre de personnes infectées pourrait en fait être supérieur à 19 980 car les laboratoires de test sont «débordés» et incapables de traiter tous les échantillons, a souligné Simon.

La situation la plus grave est maintenant à Madrid, avec la capitale Espagnole représentant 628 décès et 7 165 cas confirmés de coronavirus.

L’Espagne, qui reste le deuxième pays le plus touché d’Europe après l’Italie, a fermé ses frontières terrestres et ordonné la fermeture de tous les hôtels, pour « garantir l’endiguement de la pandémie ».

L’armée a été déployée dans de nombreuses villes pour aider à la désinfection et à maintenir la situation sécuritaire sous contrôle.

Mais les mesures ne se sont pas révélées efficaces jusqu’à présent, le ministre de la Santé du pays, Salvador Illa, avertissant que « les moments les plus difficiles sont encore à venir ».

La Force de l’air iranienne fabrique le système « Qaïm »

La bio-manœuvre des forces armées iraniennes.(Archives)

Ce n’est pas rien de gérer une pandémie aussi mortelle que la Covid-19 dans un pays de 80 millions d’habitants qui est la cible d’un ennemi aussi inhumain que l’Amérique laquelle bloque même l’accès des patients Iraniens aux médicaments. Le 18 mars 2020, le président iranien défendait non sans raison la gestion de l’exécutif iranien de la Covid-19.

S’adressant au conseil de ministres, le président soulignait comment son gouvernement avait tout fait pour que les Iraniens ne manquent de rien en cette période épidémique: « Vous pouvez comparer l’Iran à d’autres pays. Comparez Téhéran à Londres, Berlin et Paris … Voyez par vous-même ce qui se passe là-bas. Les étagères des magasins ont été vidées et les gens se sont disputés pour un rouleau de papier toilette », a déclaré Rohani. «Les gens là-bas sont préoccupés par la pénurie possible de denrées alimentaires et leurs hôpitaux disent qu’ils n’ont plus de lits.»

Mais la contre-offensive iranienne ne se réduit pas uniquement à l’exécutif, les forces armées iraniennes étant elles aussi pleinement impliquées dans ce combat. Le jeudi 19 mars, le premier du nouvel an iranien, la Force aérienne du pays a dévoilé à un système tactique de bioguerre : il s’agit de système Qaïm mis au point par la Force aérienne de l’armée iranienne qui l’a dévoilé, jeudi 19 mars. Il s’agit d’un système de défense biologique tactique contre le coronavirus avec la capacité de désinfecter une large superficie en deux heures, grâce à son réservoir de 2 000 litres: « Qaïm est en mesure de désinfecter une superficie de 86 400 mètres carrés à l’aide de sa machine à brouillard qui peut lancer des substances désinfectantes jusqu’à un rayon de dix mètres, ce qui équivaut à la désinfection d’une superficie de 12 mètres par seconde », a expliqué le général de brigade Hadiyad, coordinateur adjoint de l’armée de l’air iranienne.

Le système Qaïm./IRNA

Le commandant a souligné que « ce système de défense biologique » avait été fabriqué de A à Z par « les experts de la Force aérienne de l’armée iranienne » en seulement quelques jours et qu’il avait déjà été remis aux unités de guerres modernes et à la division de la santé au sein de l’armée de l’air. Bref, un équipement de guerre asymétrique contre la Covid-19.

Le commandant en chef des forces armées iraniennes, l’Ayatollah Khamenei a lancé une mobilisation générale des forces armées pour lutter le virus qui fait jusqu’ici 1400 victimes en Iran contre plus de 7000 guérison sur un total de 19000 personnes testées positives.

« La manœuvre géante de détection et de prévention contre le Coronavirus qui est en cours en ce moment à travers tout le pays va se poursuivre jusqu’à l’éradication complète de l’épidémie », a déclaré un haut gradé militaire de la RII.

Source: Press TV

Banque d’Espagne: l’économie connaît un « choc sans précédent » en raison de la covid-19

Avec plus de 18 000 personnes infectées, l’Espagne est le quatrième pays le plus touché par la nouvelle pandémie de coronavirus après la Chine, l’Italie et l’Iran.

Barcelone, 14 mars 2020.Nacho Doce / Reuters

Le gouverneur de la Banque d’Espagne, Pablo Hernandez de Cos, a averti ce vendredi que la pandémie de Covid-19 provoque une « perturbation sans précédent » de l’économie et que son intensité sera « incertaine », pour laquelle il a appelé à la mise en œuvre de politiques public adéquat pour atténuer son impact.

Hernandez de Cos a soutenu que la crise sanitaire actuelle est « un épisode transitoire », mais « la durée de ses effets dépend essentiellement du succès des mesures visant à réduire les nouvelles infections et également des politiques appliquées pour atténuer l’impact dérivé de l’arrêt de la l’activité de nombreuses entreprises et les pertes d’emplois qui en découlent. »

Le gouverneur de la Banque d’Espagne a également appelé à une coordination accrue entre les pays de l’Union européenne et à adopter des politiques budgétaires « plus ambitieuses » pour amortir les effets négatifs, affirmant que la détérioration de l’activité économique sera « très marquée » à court terme.

En Espagne, il y a déjà 18 077 cas confirmés de nouveau coronavirus, selon les données du ministère de la Santé et les informations des communautés autonomes. De ce nombre, 16 137 restent actifs, 1 107 infectés ont été libérés et 833 sont décédés.

Les marchés boursiers européens ont augmenté ce vendredi alors que davantage de banques centrales sur le continent ont adopté des mesures monétaires et fiscales pour faire face à la récession économique à la suite de l’apparition du nouveau coronavirus.

Les actions à Londres ont augmenté au cours des premières opérations de cette journée et l’indice FTSE 100 a augmenté de plus de 5%. Pendant ce temps, le DAX allemand gagne plus de 6% et les actions françaises ont également augmenté de plus de 5%.

Après une semaine volatile, les actions mondiales ont commencé à se remettre de leurs énormes pertes. L’indice Dow Jones des Etats-Unis d’Amérique a augmenté de 100 points jeudi et les marchés de l’Asie-Pacifique sont également entrés en territoire positif, tirés par des gains de près de 5% sur l’indice sud-coréen Kospi.

