La ‘loi unilatérale internationalisée’ des Etats-Unis d’Amérique sur la santé mondiale qu’est-elle devenue ?

Covid-19 a emporté du pain et des cirques, dévoilant le véritable empire des Etats-Unis d’Amérique

© Reuters / Sergio Estrada

Les Américains ordinaires ne peuvent plus se paralyser du sport et de la gourmandise, les libérant ainsi de voir clairement la classe dirigeante lâche et malfaisante qui les exploite et les méprise. Si seulement ils ouvraient les yeux sur la réalité.

Quiconque a des yeux pour voir peut clairement comprendre que l’Amérique est un empire embrouillé en déclin rapide qui est fermement ancré dans sa phase de pain et de cirque. Cela a été clairement mis en évidence grâce à Covid-19. Puisqu’il y a maintenant une pénurie de pain, que les rayons des supermarchés sont nus et que la distraction du cirque des sports a été indéfiniment retirée de la culture, les Américains ont peu de moyens pour les distraire de la réalité froide et dure.

Sans bagarre ni jeu de balle à regarder, et la peur d’une faim potentielle rongeant leur ventre gonflé et leur cerveau, et avec la distanciation sociale les laissant isolés avec peu mais leurs pensées en tant qu’entreprise, les Américains auront désormais de plus en plus de mal à ignorer la vérité sur leur pays et ses systèmes de médias, financiers, gouvernementaux, éducatifs et de santé déplorablement corrompus, qui les regardent en face.

Comme le dit le vieil adage, la crise révèle le caractère, et la contagion des coronavirus est une crise aux proportions épiques qui révèle que l’Amérique est totalement dépourvue de tout caractère rédempteur.

Si l’Amérique était un pays sain d’esprit, sain et rationnel, ce serait une excellente occasion de changement … hélas, ce n’est pas le cas. L’Amérique est une nation folle, malsaine et irrationnelle, et donc tout changement authentique est inconcevable.

Par exemple, cette crise a une nouvelle fois révélé le château de cartes qu’est la fumée et le miroir de l’économie des Etats-Unis d’Amérique (dite américaine – MIRASTNEWS). L’économie des Etats-Unis d’Amérique a longtemps été truquée par la financiarisation, où les rachats d’actions et les manigances comptables gonflent le marché boursier mais ne créent rien de substantiel pour les masses, sauf l’illusion de la prospérité [le soi-disant ‘rêve américain’ – MIRASTNEWS). Ici en Amérique, l’économie a cessé depuis longtemps de travailler pour les gens ordinaires, comme en témoigne le fait que malgré la hausse de la productivité, les salaires sont restés stagnants au cours des quarante dernières années, tandis que le coût de la vie a grimpé.

L’American Way est devenu un monde bizarre de Robin des Bois inversé, où les riches volent les pauvres et le gardent pour eux. La preuve en est que cette crise de Covid-19 sera sans aucun doute utilisée, tout comme l’effondrement de 2008, comme un moyen pour les narcissiques malveillants de Washington, Wall Street et des conseils d’entreprise de se réunir pour garantir que toutes leurs pertes soient socialisées et les bénéfices privatisés [selon les préceptes des potions magiques annoncés dans les dogmes des idéologies libérale, néo-libérale et surtout ultra-libérale – JDDM – MIRASTNEWS]. Les casinos, les compagnies de croisières, les compagnies aériennes, les hôtels et autres font déjà la queue – y compris bien sûr les scélérats de Wall Street – pour leur document financé par les contribuables.

Le renflouement des Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne, cependant, est un non-départ absolu pour l’élite dirigeante. La croûte supérieure jettera des slogans vides, comme le «hasard moral» ironiquement délicieux pour faire leur argument, qui est assez riche compte tenu de la vermine à Wall Street et de leurs copains à Capitol Hill sont si moralement dépourvus, c’est un danger pour toute l’humanité.

Le coronavirus n’est pas aussi mortel que la corruption cancéreuse qui est endémique dans notre corporatocratie oligarchique. Pour preuve, ne cherchez pas plus loin que la facture d’urgence de Nancy Pelosi sur les «indemnités de maladie», qui exempte les entreprises de plus de 500 employés du paiement des indemnités de maladie – et a une cargaison d’exemptions spéciales pour les entreprises en dessous de ce seuil – qui laisse tous sauf 20% des travailleurs éligibles aux prestations. Les trous dans le bec de Pelosi sont plus grands que le vide béant où son cerveau et son âme devraient être.

Cette corruption des élites est bipartite, comme en témoignent deux sénateurs républicains, Richard Burr et Kelly Loeffler (qui est marié à Jeffrey Sprechter, président de la Bourse de New York), qui auraient profité de séances d’information classifiées sur la gravité imminente du coronavirus fin janvier et début février pour réaliser quelques manœuvres délicates d’initiés afin qu’ils puissent encaisser avant que le public ait la moindre idée de ce qui allait arriver. Bien entendu, les deux nient toute irrégularité.

La fracture économique flagrante en Amérique est encore accentuée par le débat de Covid-19 sur l’opportunité de fermer les écoles en pleine crise. La raison pour laquelle ce débat a fait rage bien après le temps rationnel d’agir est que notre système d’éducation n’est pas un système d’apprentissage mais plutôt un service de garde et de livraison de nourriture glorifié.

Les parents prolétaires ne sont plus en mesure de rester à la maison et d’élever leurs enfants, car il faut maintenant deux parents – qui occupent généralement plusieurs emplois – pour gagner moins d’équivalent que ce que faisait un parent il y a quarante ans.

Dans le district scolaire unifié de Los Angeles, 70% de tous les élèves sont en dessous du seuil de pauvreté et dépendent du système scolaire pour la majorité de leurs repas. Dans le pays le plus riche de la planète, c’est absolument honteux. Le virus de l’inégalité économique structurelle est un problème beaucoup plus long terme et mortel que le coronavirus, et la classe dirigeante et leurs laquais éhontés dans la presse, n’ont aucun intérêt à le traiter honnêtement ou à le reconnaître.

Les putains limitées au Congrès et à la Maison Blanche (des deux parties) informent également les Américains avec joie que les soins de santé universels à payeur unique, que tous les autres pays industrialisés du monde ont déjà, sont un rêve et une impossibilité.

Ils nous disent qu’ils ne pourraient jamais payer pour quelque chose d’aussi décadent et luxueux que les soins de santé, mais ensuite ils retirent par magie 1 500 milliards de dollars de leurs trous du cul plaqués or afin d’éviter un effondrement de leur propre fabrication. Il est étonnant de voir comment les Lords of Finance peuvent faire miraculeusement apparaître de l’argent pour faire avancer les choses alors que leur richesse exorbitante est en jeu, et non la santé et le bien-être des Américains ordinaires.

Le coronavirus est une crise qui révèle la vilaine vérité sur l’Amérique et le caractère malin de sa classe dirigeante. La crise va empirer avant de s’améliorer, mais cela finira par s’améliorer. L’Amérique, en revanche, ne fera qu’empirer, sans espoir qu’elle s’améliorera un jour.

Les déclarations, points de vue et opinions exprimés dans cette colonne sont uniquement ceux de l’auteur et ne représentent pas nécessairement ceux de RT.

Michael McCaffrey Michael McCaffrey vit à Los Angeles où il travaille comme coach intérimaire, scénariste et consultant. Il est également critique de cinéma et de culture indépendant dont le travail peut être lu sur RT, Counterpunch et sur son site Web mpmacting.com/blog.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Source : RT