Point sur le Covid-19: le confinement ne suffit pas à vaincre le coronavirus, alerte l’OMS

Avec 26.574 cas, les États-Unis sont devenus le troisième pays du monde en termes de nombre d’infectés alors que l’épidémie gagne du terrain en Afrique. Cuba a dépêché en Italie une équipe de 52 médecins et infirmiers, la Russie s’apprête également à y envoyer des virologues et de l’équipement.

Désormais, ce sont la Chine, l’Italie et les États-Unis qui comptent le plus grand nombre d’infectés, selon des données publiées sur le site du projet de l’université Johns-Hopkins.

26.574 cas ont été signalés aux États-Unis. 336 personnes sont mortes, 176 ont guéri.

La Chine reste en première place quant au nombre de personnes infectées (81.345). Elle est suivie par l’Italie (53.578), les États-Unis (26.574) et l’Espagne (24.926). Parmi les pays en comptant également un grand nombre figurent l’Allemagne (16.662), l’Iran (20.610) et la France (14.459).

Plus de 291.420 cas de coronavirus ont été détectés dans 165 pays et territoires depuis le début de cette épidémie qui a fait au moins 12.725 morts, selon un bilan établi par l’AFP samedi à 19h00 GMT.

La situation s’aggrave en Afrique

Le Rwanda a annoncé samedi le confinement de sa population et la fermeture des frontières pour endiguer l’épidémie, ce qui compte parmi les mesures les plus drastiques prises en Afrique subsaharienne, une région au système de santé fragile où le nombre d’infections ne cesse de grimper.

Six décès y ont été enregistrés jusqu’à présent: trois au Burkina Faso, un au Gabon, un sur l’île Maurice et un en République démocratique du Congo, à Kinshasa.

Plus de 500 contaminations ont été rapportées le20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des pays concernés, et200 en Afrique du Sud, le plus grand nombre de cas sur le continent.

Voici la situation de ce dimanche 22 mars:

La Défense russe enverra un groupe aérien en Italie

L’Italie arrête toutes les activités de production non indispensables pour garantir l’approvisionnement des biens essentiels et durcit les règles de confinement avec fermeture de tous les espaces verts.

En France, restrictions supplémentaires de la circulation et couvre-feu dans plusieurs villes du sud.

Cuba envoie en Italie des médecins ayant combattu la fièvre Ebola

Couvre-feu imposé en Haïti, en République dominicaine, en Jordanie, en Roumanie et au Burkina Faso.

Source: Sputnik News – France

« Personne ne savait que Covid-19 décollerait comme il l’a fait »: Mnuchin dit que le coronavirus ressemble à un scénario de 10 à 12 semaines

Ne prenant pas exemple sur la Chine, ils se croyaient immunisés : pas de précautions sanitaires!

Le secrétaire au Trésor des Etats-Unis d’Amérique a assuré aux citoyens des Etats-Unis d’Amérique que le coronavirus ne durerait probablement pas très longtemps, mais a défendu l’administration Trump en disant que personne n’aurait pu prédire à quel point les choses allaient vraiment mal.

Au milieu de la panique entourant le coronavirus et d’une économie en plein essor, Mnuchin a annoncé qu’il pensait que le coronavirus était une situation de 10 à 12 semaines, et les citoyens et les entreprises des Etats-Unis d’Amérique devraient s’attendre à un soulagement très bientôt.

S’adressant à Fox News, Mnuchin a révélé que le paquet économique sur les coronavirus dont on parle beaucoup devrait passer par le Congrès lundi, car les détails sont en cours de finalisation.

Il comprend des prêts pour la rétention des petites entreprises, ainsi que jusqu’à 3 000 $ pour les familles des Etats-Unis d’Amérique, qui seraient directement déposés dans leurs comptes bancaires. Le projet de loi comprend également jusqu’à 4 billions de dollars de liquidités pour la Réserve fédérale pour soutenir l’économie.

« Personne ne s’attendait à ce que cela décolle au rythme qu’il a fait », a déclaré Mnuchin à propos du coronavirus.

Il dit que l’argent est destiné à aider les citoyens et les entreprises à traverser les 90 à 120 prochains jours et si cela est nécessaire, le gouvernement reviendra au Congrès pour un autre paquet économique.

Il y a actuellement plus de 300 000 cas de coronavirus dans le monde, et le nombre de morts de la maladie a dépassé 13 000, dont 340 aux États-Unis.

Il y a plus de 26 000 cas confirmés de virus en Amérique, ce nombre augmentant quotidiennement et des États comme New York réagissant en fermant complètement et en ordonnant aux citoyens de se mettre en quarantaine chez eux.

Source : RT

Un groupe aérien russe de 9 avions déployé pour envoyer de l’aide en Italie – vidéo

Suite à l’ordre du ministère russe de la Défense, neuf avions des forces aérospatiales qui doivent transporter en Italie huit brigades de virologues militaires ainsi que de l’équipement ont été déployés à l’aérodrome militaire Chkalovsky, près de Moscou.

L’aérodrome militaire Chkalovsky, près de Moscou, accueille neuf avions des forces aérospatiales russes qui livreront de l’aide à l’Italie, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe avec 4.825 morts, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

«Neuf avions Il-76 de l’aviation de transport militaire russe sont déployés à l’aérodrome militaire Chkalovsky (région de Moscou)», a indiqué la Défense.

Dans la nuit du 21 au 22 mars, ces appareils sont rapidement venus des régions de Pskov, Oulianovsk et Orenbourg avec des équipages prêts, a ajouté le ministère.

Selon la Défense russe, plus de 100 spécialistes sont prêts à partir.

«Un groupe d’une centaine de personnes est prêt au départ. Il comprend les principaux experts du ministère russe de la Défense dans les domaines de la virologie et de l’épidémiologie, qui ont une expérience internationale significative dans la lutte contre les épidémies.»

Ces spécialistes avaient déjà participé à la lutte contre les épidémies de la peste africaine, de l’anthrax ainsi qu’au développement d’un vaccin contre le virus Ebola.

En outre, «des équipements modernes pour diagnostiquer et mettre en œuvre des mesures de désinfection» seront envoyés.

L’aérodrome militaire Chkalovsky accueille neuf avions des forces aérospatiales russes qui livreront de l’aide à l’Italie

L’ordre de Poutine

Le 21 mars, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné d’envoyer en Italie huit groupes mobiles de virologues, de l’équipement et des complexes de désinfection. L’aide sera fournie à partir du 22 mars.

L’ordre de mettre en place un tel groupe a été émis par Vladimir Poutine.

L’Italie, le pays le plus touché dans le monde

L’Italie compte 4.825 morts pour 53.578 cas confirmés, dont plus de 6.000 guérisons. Vient ensuite la Chine qui dénombre 81.008 cas, dont 3.255 décès (71.740 guérisons).

Les pays où le plus de personnes ont péri après l’Italie et la Chine sont l’Iran avec 1.556 morts pour 20.610 cas, l’Espagne avec 1.326 morts (24.926 cas), la France avec 562 morts (14.459 cas) et les États-Unis avec 278 morts (22.177 cas).

Source: Sputnik News – France