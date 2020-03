La grande dépression économique de 2020: aucune leçon à tirer alors que les bazookas des banques centrales dribblent ou ratent

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York © Reuters / LUCAS JACKSON

Mitchell Feierstein est un investisseur, un banquier et l’auteur de Planet Ponzi: comment nous sommes entrés dans ce pétrin, ce qui se passe ensuite et comment vous protéger. Il passe son temps entre Londres et Manhattan.

Après 2008, on nous avait promis que trop gros pour échouer causé par trop de dette, de crédit et d’effet de levier était de l’histoire ancienne. Covid-19 a dévoilé la culture de Wall Street: « Je gagne, je vous sauve la tête. » Ce n’est pas du capitalisme, c’est de l’extorsion. [Et si le capitalisme ne peut survivre sans extorsion? – MIRASTNEWS].

Les nouveaux records de la mondialisation sont-ils un village de Potemkine rempli de champs de mines? En 2020, les marchés financiers ont établi de nombreux records. En janvier, au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le célèbre patron et gestionnaire de fonds de Bridgewater, Ray Dalio, a déclaré à un auditoire de CNBC que «l’argent est une poubelle» et a encouragé les téléspectateurs à «acheter le plongeon». Ensuite, il est allé jusqu’à avertir les investisseurs «de ne pas vendre de titres». En février, comme au bon moment, chaque indice boursier a obéi et euphoriquement atteint de nouveaux sommets. Si jamais des sonnettes d’alarme retentissaient pour avertir comment les évaluations stratosphériques alimentées par douze ans de «mesures d’urgence temporaires» téméraires de la Banque centrale pouvaient signaler un sommet du marché, Davos hubris de Dalio s’est certainement qualifié. Le président Trump a parfaitement résumé le sommet mousseux du marché en seulement douze mots.

Neuf jours après le « tweet du marché haussier déchaîné » de Trump, un effondrement sans précédent a commencé qui a transformé rapidement et violemment le plus long marché haussier de l’histoire (2009-2020) en un marché baissier qui a fait chuter les indices de plus de 20% en moins d’un mois – un autre record. L’effondrement haussier a été plus rapide qu’en 1999 et 1929.

En 2007, la Grande crise financière (GFC) a anéanti Bear Stearns et Lehman Brothers. La crise a évincé la capacité des épargnants prudents à gagner des intérêts. Ben Bernanke, le patron de la Federal Reserve Bank des États-Unis d’Amérique à l’époque, a déclaré au monde que les problèmes de défaillance des prêts hypothécaires à risque « ne nuiront pas sérieusement à l’économie ». Il a poursuivi en disant que « la dette des subprimes est contenue ». Bernanke avait tort – très mauvais. Les défauts de paiement des prêts hypothécaires à risque ont déclenché la GFC, mettant en faillite de nombreuses institutions surendettées malgré des milliers de milliards de renflouements soutenus par les contribuables.

En 2017, la patronne de la Réserve fédérale, Janet Yellen, a assuré aux marchés mondiaux que «les banques sont beaucoup plus fortes en raison de la supervision de la Fed, des niveaux de fonds propres plus élevés et d’autres mesures…. Nous ne verrons pas de nouvelle crise financière de notre vivant.»

Alors, qu’est-ce qu’il s’est passé? Depuis la mondialisation, le monde n’a pas connu de chocs simultanés d’offre et de demande. Le «choc du coronavirus» a enflammé une poudrière remplie de liquidités. Les politiques des banques centrales ont gonflé les bulles d’actifs sur les marchés boursiers, obligataires, immobiliers et de crédit. Les mandarins des banques centrales ont ramené les taux d’intérêt à des creux de six cents ans. Les politiques comprenaient des programmes de renflouement bancaire de 1 000 milliards de dollars et un assouplissement quantitatif illimité (impression monétaire) ainsi que des politiques de taux d’intérêt nul et négatif destinées à créer une demande globale. Après des centaines de baisses de taux au cours des douze dernières années, les politiques ont-elles fonctionné? Non, ils ne l’ont pas fait. Ces politiques ont échoué et n’ont aidé que les 0,01%.

Quels sont les taux record atteints? Pillage conjoint. Les baisses de taux et les renflouements ont permis aux sociétés d’emprunter des montants record en espèces et de mener des programmes massifs de rachat d’actions. Il a permis aux entreprises d’enrichir les rémunérations des PDG au détriment de la croissance future et de la création d’emplois, a permis un mauvais investissement dans des sociétés zombies d’un milliard de dollars qui sont toutes des dettes sans revenus, et a créé un écart record d’inégalité de richesse.

C’est différent cette fois, mais pas comment vous pensez. Le chômage est sur le point de monter en flèche à plus de trente pour cent, contribuant à faire chuter le PIB de quarante pour cent ou plus. Le monde est rempli de montagnes de dettes et de très peu d’actifs pouvant générer des liquidités. En conséquence, les banques centrales paniquent. Le nouveau patron de la Banque d’Angleterre a promis de « faire tout ce qu’il faut » – une ligne périmée de Mario Draghi qui a travaillé pour la Banque centrale européenne pendant la GFC mais ne fonctionnera pas maintenant. Les banques sont sur les cordes et leurs clients font faillite. Un tsunami de défauts arrive. Les bazookas «Tout ce qu’il faut» des banquiers sont impuissants et ne font que dribbler ou ratent. En d’autres termes, aucune leçon n’a été tirée du GFC. Les récents volumes record de BBB risqués, d’obligations indésirables et d’achat de prêts à effet de levier qui ont résulté du fait que les chasseurs de titres se sont précipités pour acheter des ordures avec un rendement étaient extraordinaires. La stratégie Whats It Takes a permis au commerce de parité des risques qui a fonctionné jusqu’à son explosion, des produits dérivés toxiques, des pensions sous-financées, qui entraîneront toutes des pertes catastrophiques pour les spéculateurs de Wall Street.

Les fous dirigent l’asile. L’impression d’argent, les renflouements illimités, les manipulations de la Banque centrale et «acheter le plongeon» ne fonctionnent plus. Gardez votre poudre sèche et attendez que la poussière se dépose.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT