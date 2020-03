Coronavirus, pourquoi doit-on par exemple envoyer des soignants à l’abattoir? – «Nous sommes au début des révélations des mensonges du gouvernement, ça va grossir»

Image d’archives

© AP Photo / Alain Jocard

Samuel Lafont, porte-parole du média de mobilisation Damoclès, a lancé une pétition signée par 40.000 personnes pour voir Agnès Buzyn et Édouard Philippe jugés par la Cour de justice de la République. Ces ministres ont-ils manqué à une obligation de sécurité et de prudence?

Face à la pandémie de coronavirus, le chef de l’État et son gouvernement sont-ils à la hauteur de l’enjeu? C’est ce que semble estimer une majorité de Français, selon certaines études: 54% estiment que le gouvernement gère bien l’épidémie, selon un sondage Yougov/Huffington Post. La cote de popularité d’Emmanuel Macron semble aussi le refléter: la voici qui a gagné 13 points, pour atteindre les 51%, selon un sondage Harris Interactive-Epoka.

La pénurie de masques en France fait-elle mentir Sibeth N’Diaye?

Pourtant, les opposants commencent à se manifester. Samuel Lafont, porte-parole du «média de mobilisation» Damoclès, a réuni près de 40.000 signataires en 72 heures pour réclamer «la cour de justice contre Buzyn et Philippe»:

«Le gouvernement a soit tardé soit minimisé la gravité de la crise», a déclaré le web’activiste à Sputnik.

Des propos et une initiative qui croisent celle du collectif C19, qui réunit 600 médecins et qui a déjà porté plainte devant la Cour de Justice de la République contre Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, et le Premier ministre Édouard Philippe, le 19 mars dernier. C19, comme Damoclès, accusent le gouvernement de «mensonge d’État» dans la gestion de la crise du Covid-19. Les révélations d’Agnès Buzyn ont laissé des traces.

Pour Sibeth N’Diaye, porte-parole du gouvernement, de telles accusations sont erronées: «on ne peut pas dire qu’il y a eu un défaut d’anticipation de cette crise, bien au contraire», a-t-elle soutenu. À l’en croire, le gouvernement aurait mené des points d’information réguliers avec des scientifiques, avant que l’OMS n’annonce la pandémie mondiale, tout en étant le seul pays européen à organiser un rapatriement de ses ressortissants de Wuhan. Preuves que la menace était prise au sérieux?

Un plaidoyer qui exaspère Samuel Lafont: «ils disent l’avoir anticipée, mais alors comment expliquer la pénurie de masques?» Les contradictions du gouvernement passent mal: «on a envoyé 520.000 masques en Chine le 19 février, des thermomètres, des gants, selon Le Canard enchaîné… et maintenant, Sibeth N’Diaye nous explique qu’ils ne servent à rien? Mais pourquoi les soignants en auraient-ils besoin, eux? On sait qu’ils en manquent: ils sont équipés de masques chirurgicaux, et non de masques FFP2.»

Sortir au théâtre, mais «en même temps» faire la guerre?

Samuel Lafont, qui observe les réactions des internautes ayant signé sa pétition, estime que la communication de l’Élysée a stupéfait une partie de l’opinion: «on est passé de l’incitation d’Emmanuel Macron à sortir au théâtre le 6 mars à “nous sommes en guerre” dix jours plus tard.» En conséquence, le gouvernement n’aurait pas su montrer l’exemple:

«Ils ont diminué la gravité potentielle du virus, laissant croire que c’était une “grippe comme les autres”.»

Il regrette ensuite que les mesures, comme le rallongement du confinement, soient annoncées petit à petit: «si gouverner, c’est prévoir, le gouvernement navigue à vue. Il montre aussi sa faiblesse, certaines zones ne sont pas véritablement contrôlées.»

L’obligation de sécurité et de prudence sera âprement débattue

Un amateurisme gouvernemental, alors? Samuel Lafont, renvoyant aux révélations d’Agnès Buzyn, va plus loin, ne craignant pas de dénoncer «un véritable mensonge d’État». Pas de doute pour lui, les scandales vont s’accumuler:

«Nous sommes au début des révélations des mensonges du gouvernement, ça va grossir.»

Ainsi son organisation espère-t-elle mobiliser les internautes pour inciter à la saisine de la Cour de Justice de la République, seule compétente pour juger les membres du gouvernement pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Mais encore faut-il un crime ou un délit, et bien entendu des personnes lésées. «Trois médecins sont déjà décédés, un dans l’Oise et deux en Alsace», rappelle Samuel Lafont.

Depuis sa création, la Cour a prononcé des jugements à l’encontre de sept ministres. En 1999, dans l’affaire du sang contaminé, elle avait relaxé le Premier ministre et la ministre des Affaires sociales de l’époque, Laurent Fabius et Georgina Dufoix. C’est le secrétaire d’État à la Santé qui avait été condamné pour «manquement à une obligation de sécurité ou de prudence.» Une incrimination de nouveau d’actualité?

Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que la responsabilité de son auteur. Elles ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction de Sputnik.

Source: Sputnik News – France

Philippe annonce de nouvelles décisions sur le confinement

© AP Photo / Martin Bureau

Le confinement dû à la propagation du nouveau coronavirus peut durer encore quelques semaines en France, a annoncé lundi le Premier ministre Édouard Philippe.

Le chef du gouvernement français a annoncé lundi 23 mars de nouvelles décisions concernant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Selon lui, le temps du confinement pourrait durer «encore quelques semaines».

«Beaucoup de nos concitoyens aimeraient retrouver le temps d’avant, le temps normal, mais il n’est pas pour demain», a ajouté Édouard Philippe, s’exprimant sur TF1.

Il a également assuré que les autorités n’hésiteraient pas à «prendre des mesures de couvre-feu là où la situation sanitaire l’exige».

Nouvelles restrictions

La France introduit de nouvelles restrictions pour lutter contre l’épidémie, dont la limitation des sorties à un kilomètre de son domicile et pendant une heure maximum, ainsi que la fermeture, sauf dérogation, des marchés alimentaires à ciel ouvert, a déclaré M.Philippe.

«Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon d’un kilomètre de chez soi au maximum, pour une heure, et évidemment tout seul, et une fois par jour», a-t-il détaillé.

Concernant la fermeture des marchés, il sera permis aux préfets sur avis des maires de déroger cette interdiction lorsque le marché, dans certains villages, est le seul moyen d’avoir «accès à des produits frais», a expliqué le Premier ministre.



Sanctions durcies

Toujours selon le chef du gouvernement, les sanctions infligées à ceux ne respectant pas les mesures restrictives seront durcies.

Ainsi, les 135 euros d’amende forfaitaire doivent passer à 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et «quatre violations dans les trente jours» pourront valoir «3.700 euros d’amende et six mois de prison au maximum», a fait savoir M.Philippe.

Une «réserve civique» est nécessaire

Le Premier ministre a en outre appelé à «un effort de solidarité nationale» envers les plus âgés pour qui «nous avons besoin d’un réserve civique» face à la crise liée au coronavirus.

«On peut évidemment demander beaucoup de choses à l’Etat» mais «il faut aussi que chacun d’entre nous soit capable de participer à cet effort de solidarité nationale pour aider les plus âgés, donc les plus fragiles, à passer cette étape», a-t-il souligné.

LIRE AUSSI

Source: Sputnik News – France

Pour l’Élysée, Macron sans masque équivaut à Clemenceau dans les tranchées

© AP Photo / Ludovic Marin

L’Élysée a réagi à l’inquiétude de ceux qui s’étonnaient de voir Emmanuel Macron sans masque lors d’une récente apparition publique, assimilant ce geste aux visites de Georges Clemenceau dans les tranchées de la Première Guerre mondiale.

La récente visite d’Emmanuel Macron dans un ancien hôtel parisien réquisitionné pour accueillir des sans domicile fixe durant la crise due au coronavirus a suscité une controverse: en dépit de la pandémie, le chef de la République ne portait pas de masque et ne respectait pas les distances de sécurité.

Le fait de voir M.Macron sans masque lors d’une sortie publique a surtout étonné les médecins qui ont estimé que le Président prenait des risques. Contacté à ce sujet par le journaliste de CNews Loïc Signor, l’Élysée a appelé les médias à «s’habituer à voir le Président au contact sur le terrain»: «C’est Clemenceau dans les tranchées!».

«C’est un autre combat»

Dévoilée lors de l’émission Punchline, la réponse a provoqué une réaction amère des deux invités, Gilbert Deray, chef du service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et Jérôme Marty, patron de l’Union française pour une médecine libre (UFML).

Ainsi, pour M.Deray, il ne faut pas que «certains se croient invincibles face au coronavirus parce que l’on ne l’est pas». «C’est pas les tranchées, c’est pas 1914, c’est pas Clemenceau: c’est un autre combat», a-t-il conclu.

Source: Sputnik News – France