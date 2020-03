La Russie est prête à reprendre ses opérations militaires contre les forces pro-turques en Syrie

La Turquie ne cherchait que le moyen d’acheminer son équipement et ses armements en toute sécurité en signant ses accords

DAMAS – L’ultimatum russe adressé à la Turquie expire mercredi prochain et Moscou, avec la Syrie, est prêt à reprendre ses opérations militaires contre les terroristes pro-turcs à Idlib et Alep, malgré les accords précédemment conclus entre Moscou et Ankara, a appris le BulgarianMilitary.com citant l’agence de presse Aviapro.

La raison en est que depuis la conclusion des accords, la Turquie a non seulement omis de se conformer à l’un des points convenus, mais a également violé à plusieurs reprises les termes de l’accord.

Rappelons que le 8 mars, les forces pro-turques dans la zone de désescalade d’Idlib ont violé le régime de cessez-le-feu à 19 reprises. Ces informations ont été rapportées par le contre-amiral Oleg Zhuravlev, chef du Centre russe pour la réconciliation des belligérants en Syrie.

Selon des rapports antérieurs, la Russie a lancé un ultimatum à la Turquie sur la situation à Idlib. En particulier, Ankara était tenue de fournir immédiatement un passage le long de l’autoroute M4 pour des patrouilles conjointes russo-turques.

« La partie turque s’est vue accorder un délai supplémentaire pour prendre des mesures pour neutraliser les groupes terroristes et garantir la sécurité des patrouilles conjointes de l’autoroute M4 », a déclaré le 16 mars le communiqué du ministère russe de la Défense.

Cependant, la Turquie n’a même pas pris de mesures, y compris la situation actuelle où la patrouille militaire russe a de nouveau été bloquée par des militants et des terroristes.

En outre, contrairement aux conditions de retrait des armes turques, Ankara continue de transférer en Syrie, des systèmes d’artillerie, des systèmes MLRS, des systèmes de missiles antiaériens, des chars et des munitions pour les terroristes, ce qui ne fait qu’aggraver la situation dans la région.

Selon les données présentées, la Russie a fixé une condition pour que la Turquie et les militants – autorisent l’accès à l’autoroute M4 avant la fin de ce mois.

Cependant, étant donné que les terroristes ont tenté de saper le convoi militaire russe, ont miné la route et l’ont bloquée avec des fossés massifs, et la Turquie, à son tour, n’a pris aucune mesure, l’aviation militaire russe marquera le début du mois prochain avec de puissantes frappes aériennes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BulgarianMilitary.com

Le ministre russe de la Défense rencontre Assad en Syrie à la demande de Poutine

Erdogan joue au malin et surveille son chronomètre !

Des avions de chasse russes Su-35 ont escorté les avions du ministre russe de la Défense, Sergey Shoygu, dans l’espace aérien syrien pour assurer la sécurité, a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par l’agence de presse RBC. Shoygu a effectué une visite de travail en Syrie à la demande du président russe Vladimir Poutine. À Damas, le ministre a été accueilli par le président syrien Bachar al-Assad.

Au cours des entretiens, ils ont discuté de la garantie du cessez-le-feu dans la zone de désescalade d’Idlib et de la coopération militaro-technique entre la Russie et la Syrie.

Le 20 mars, lors d’une conversation téléphonique, Poutine et Assad ont discuté de la situation en Syrie, des accords entre Moscou et Ankara pour stabiliser la situation à Idlib.

Après des entretiens à Moscou le 5 mars, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine ont annoncé une trêve qui a pris effet dans la région le lendemain à minuit.

« Notre tâche est d’empêcher la détérioration de la situation humanitaire dans la région. Nous ferons tout notre possible pour fournir l’assistance nécessaire à tous ceux qui en ont besoin, et nous veillerons également à ce que les réfugiés rentrent chez eux », a déclaré Erdogan, cité par Interfax, en Russie.

Dans le même temps, Erdogan a souligné que la Turquie se réserve le droit de riposter en cas d’attaque par les forces gouvernementales syriennes. Erdogan a promis que la Turquie serait en contact avec la Russie sur cette question.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré après les pourparlers qu’un accord avait également été conclu sur la création d’un couloir de sécurité de 12 kilomètres le long de l’autoroute M4. Selon le ministre, « les paramètres spécifiques du corridor de sécurité seront convenus par le ministère russe de la Défense et la République de Turquie dans les sept jours ».

De plus, a déclaré Lavrov, un accord a été conclu pour commencer des patrouilles conjointes russo-turques sur l’autoroute M4 le 15 mars «de la ville de Trumba, située à deux kilomètres à l’ouest de Saraqib, jusqu’au règlement d’Ain al-Habr».

Erdogan a déclaré qu’il était nécessaire de changer le statut de la zone de désescalade d’Idlib, a rapporté la nouvelle agence turque Anadolu.

« La formation d’un nouveau statu quo dans la zone de désescalade d’Idlib est inévitable dans le contexte des événements tragiques résultant des attaques des partisans d’Assad, qui ont également entraîné la mort de soldats turcs », a déclaré Erdogan.

Erdogan a souligné que toute responsabilité pour la violation des accords d’Idlib incombe aux partisans de Bachar al-Assad. Selon lui, ce sont les actions agressives des partisans d’Assad qui ont déstabilisé la région.

« La Turquie est déterminée à poursuivre la mise en œuvre des initiatives de paix, y compris les accords de Sotchi, jusqu’à ce qu’une solution à la crise en Syrie soit trouvée, fondée sur l’intégrité territoriale et l’unité politique de ce pays », a déclaré Erdogan.

Les entretiens entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine, face à face et après avec les représentants russe et turc, ont duré 5 heures et 40 minutes au Kremlin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : UAWIRE