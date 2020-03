Les troupes des Etats-Unis d’Amérique au camp Taji font toujours face aux retombées des brûlures de déchets radioactifs – Pentagone IG

Fox News

L’inspecteur général du Département de la Défense (IG) des Etats-Unis d’Amérique a fustigé les conditions au camp Taji en Irak, où les troupes des Etats-Unis d’Amérique continuent de vivre à l’ombre de brûlures toxiques où les déchets sont mal éliminés des années après que l’IG a attiré l’attention sur le problème.

Un récent audit du DoD IG rendu public vendredi a révélé les désaccords persistants entre les chiens de garde et les toupets du Pentagone sur le danger d’une fosse à ordures en plein air près du Camp Taji, une base militaire irakienne au nord de Bagdad où un grand nombre de troupes des Etats-Unis d’Amérique sont stationnées.

«En l’absence d’obligation contractuelle d’éliminer les déchets solides conformément aux directives environnementales du US Central Command, le contractant a continué d’utiliser sa méthode d’élimination des déchets solides disponible dans le commerce et approuvée par le gouvernement irakien pour déverser les déchets solides sur un site de la zone ambrée de Camp Taji, que les Irakiens brûleront plus tard», indique le rapport de l’IG, notant quen «cette méthode d’élimination des déchets solides peut avoir contribué à l’exposition du personnel états-unien et de la Coalition aux effets potentiels à long terme sur la santé de la fumée du foyer.»

La découverte faisait partie d’un rapport plus large dans lequel l’IG a audité le contrat de soutien à la vie de la base de l’armée au camp Taji, trouvant le Pentagone en trop de 116 millions de dollars au cours des cinq dernières années à SoS International LLC, un fournisseur de services basé dans le nord de la Virginie, pour le les installations de restauration de la base, le logement, l’électricité et d’autres services.

«En raison d’exigences contractuelles mal définies, d’une structure de prix inadéquate et d’un manque de surveillance des factures», l’armée a gaspillé 36 millions de dollars en dépenses de survie et 80 millions de dollars en nourriture et en eau, et en plus, n’a pas réussi à garantir éliminés de manière sûre, a déclaré l’IG. © AP Photo / Adel Hana Fosse à brûler

Joe Hickman, auteur de « The Burn Pits: The Poisoning of America’s Soldiers », a déclaré à Sputnik en février 2019 qu’en moyenne, la guerre génère environ 9 livres de déchets par jour, créant un problème majeur d’élimination.

«Ils ont décidé de créer des fosses de brûlage en plein air où ils jettent toutes ces choses dans une décharge de fortune et l’allument en feu et les brûlent. Et le problème, c’est qu’ils brûlent tout et n’importe quoi dans ces fosses. Ils brûlent des pneus, du bois traité, du plastique, de la mousse de polystyrène et des parties du corps humain. Les logements des soldats [se trouvent] parfois à moins de 300 mètres de ces immenses brûlures», a expliqué Hickman.

Un problème de longue date

Le problème a attiré l’attention du pays en 2018, lorsqu’un article de Fox News a révélé que les fosses brûlantes «crachaient d’épais nuages de fumée noire dans l’air» jusqu’à cinq jours par semaine.

« Vous savez ce que c’est une fois que vous l’avez senti« , a déclaré anonymement un soldat de l’armée américaine au média, par crainte de représailles. «Cette chose fume et brûle. Il a cette odeur âcre de poubelle.»

Fox a noté que des milliers d’anciens combattants et d’anciens entrepreneurs ont développé un cancer, des problèmes respiratoires et des troubles sanguins à la suite de leur exposition aux vapeurs toxiques.

Fox News Le soldat de l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui a fourni la photo à Fox News dit que les fosses sont à environ 400 mètres de leur caserne et que la fumée plane souvent sur leur section de la base. Camp Taji, Iraq, 11 juillet 2018.

De même, un responsable de la base a noté dans une note de service de février 2018 demandant un financement pour acheter des incinérateurs de déchets: «Si ce projet n’est pas financé, les déchets solides continueront d’être déversés dans une zone… qui n’est pas conçue pour être une décharge; Les ordures continueront à être incendiées avec des fumées dérivant sur le complexe militaire de Taji», selon Stars and Stripes.

Le DoD IG a noté dans son rapport que cette demande avait été déposée au moins deux fois depuis lors, en vain.

Dissidence de Pentagon Brass

Dans un passage révélateur, le rapport note comment le chef d’état-major de la Force opérationnelle interarmées – Opération inhérente (CJTF-OIR) n’était pas d’accord avec la caractérisation du problème par l’IG, y compris la notion même qu’il s’agissait de «brûlures» ou qu’ils avaient exposé Les troupes des Etats-Unis d’Amérique aux produits chimiques toxiques.

«Bien que le chef de cabinet ne soit pas d’accord avec nos recommandations d’examiner les actions de son personnel dans l’élaboration des exigences du contrat Camp Taji BLS [maintien de la vie de base] et d’incorporer des réglementations DoD supplémentaires, le cas échéant, dans le PWS [énoncé de travail sur le rendement], CJTF -Le personnel de l’OIR a déclaré qu’après l’achèvement du projet d’installation d’incinérateurs, le CJTF-OIR mettra à jour le PWS pour inclure une exigence d’élimination des déchets solides par incinération», a déclaré l’IG.

«Cela démontre que la CJTF-OIR continue de prendre des mesures pour remédier à la faiblesse des exigences du PWS. Par conséquent, nous exhortons le chef de cabinet à reconsidérer sa non-approbation de nos recommandations. Nous considérons ces recommandations non résolues et demandons à la CJTF-OIR de fournir des commentaires sur le rapport final.»

Stars and Stripes a noté qu’une usine d’incinération conforme aux normes de l’US Central Command avait reçu un financement en octobre.

En novembre 2019, la Veterans Burn Pits Exposure Recognition Act a été introduite au Sénat des Etats-Unis d’Amérique, dans le but d’ouvrir la voie aux Américains exposés à des dizaines de produits chimiques toxiques dans les zones de guerre et les bases des Etats-Unis d’Amérique pour prouver les blessures et réclamer une couverture invalidité.

Veterans of Foreign Wars, une organisation non gouvernementale des Etats-Unis d’Amlérique axée sur la réadaptation des anciens combattants états-uniens, a exprimé son soutien à la législation, qui couvrirait non seulement les anciens combattants qui ont servi en Irak, mais aussi l’Afghanistan, Bahreïn, Djibouti, Koweït, Oman, Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats Arabes Unis. À l’heure actuelle, le ministère des Anciens Combattants ne reconnaît pas les brûlures comme des problèmes de santé à long terme pour les anciens combattants.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Un treizième avion se dirige de Russie en Italie pour aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus

Ministère russe de la défense

MOSCOU – Plus tôt dans la journée, un certain nombre d’avions sont partis de Russie vers l’Italie pour aider à la lutte contre COVID-19 après que l’Italie eut tenu ses premières consultations sur l’utilisation de l’équipement fourni par la Russie pour la lutte contre le virus.

Le treizième avion Il-76 a décollé de Russie vers l’Italie avec des troupes et du matériel pour aider à combattre l’épidémie de coronavirus, a annoncé lundi le ministère russe de la Défense.

Les spécialistes russes commenceront à exécuter des programmes de désinfection et de prévention dès qu’ils auront convenu de toutes les étapes avec les autorités locales.

Plus tôt, près d’une centaine d’experts russes ont été envoyés à la base aérienne de Pratica di Mare de l’armée de l’air italienne avec du matériel médical pour aider le pays dans sa lutte contre le coronavirus.

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a rencontré précédemment les spécialistes militaires et les virologues russes qui sont arrivés à la base aérienne dimanche soir.

Samedi, le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre italien Giuseppe Conte ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle le chef de l’État russe a confirmé l’engagement de son pays à fournir une assistance rapide à l’Italie dans la lutte contre la maladie COVID-19.

Selon le portail Worldomètres, il y a actuellement 59 138 cas de coronavirus enregistrés en Italie et 5 476 décès confirmés de COVID-19 dans le pays.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News