3,3 millions de personnes recherchent une aide au chômage aux États-Unis d’Amérique, près de 5 fois plus haut

Image d’archives

WASHINGTON – Près de 3,3 millions d’Américains ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière – près de cinq fois le record précédent établi en 1982 – au milieu d’un arrêt économique généralisé causé par le coronavirus.

La flambée des applications hebdomadaires reflétait de façon étonnante les dommages que l’épidémie virale inflige à l’économie. Les demandes d’aide au chômage reflètent généralement le rythme des licenciements.

Les licenciements vont certainement s’accélérer alors que l’économie des Etats-Unis d’Amérique s’enfonce dans une récession. Les revenus se sont effondrés dans les restaurants, les hôtels, les cinémas, les gymnases et les compagnies aériennes. Les ventes d’automobiles chutent et les constructeurs automobiles ont fermé des usines. La plupart de ces employeurs sont confrontés à des remboursements de prêts et à d’autres coûts fixes, de sorte qu’ils suppriment des emplois pour économiser de l’argent.

Alors que les pertes d’emplois augmentent, certains économistes estiment que le taux de chômage dans le pays pourrait approcher les 13% d’ici mai. À titre de comparaison, le taux de chômage le plus élevé pendant la Grande Récession, qui s’est terminée en 2009, était de 10%.

Lancement des demandes de chômage dans la stratosphère

Les demandes concernent l’aide financière temporaire du gouvernement de l’État par des individus qui ont été mis à pied.

Chiffres désaisonnalisés

«Ce qui semblait impossible il y a seulement deux semaines est devenu réalité», a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste à Oxford Economics, une société de conseil. «L’économie des Etats-Unis d’Amérique connaîtra la plus forte contraction économique jamais enregistrée avec la plus forte poussée de chômage de tous les temps.»

La détérioration économique a été rapide. Pas plus tard qu’en février, le taux de chômage était à son plus bas niveau en 50 ans, à 3,5%. Et l’économie connaissait une croissance régulière, quoique modeste. Pourtant, d’ici le trimestre d’avril à juin de l’année, certains économistes pensent que l’économie se contractera à son rythme annuel le plus rapide jamais enregistré – une contraction qui pourrait atteindre 30%.

Dans son rapport de jeudi, le ministère du Travail a indiqué que 3,283 millions de personnes avaient demandé des allocations de chômage la semaine dernière, contre 282 000 la semaine précédente. Pourtant, de nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi ces dernières semaines n’ont pas été en mesure de déposer une demande d’aide au chômage parce que les sites Web et les systèmes téléphoniques de l’État ont été submergés par un grand nombre de candidats et ont gelé.

Ce blocage indique que le rapport de jeudi sous-estime en réalité l’ampleur des suppressions d’emplois la semaine dernière. Il en va de même du fait que les travailleurs qui ne sont pas sur les listes de paie de l’entreprise – les travailleurs de concert, les indépendants, les autoentrepreneurs – ne sont actuellement pas éligibles aux allocations de chômage même si dans de nombreux cas ils ne sont plus en mesure de gagner de l’argent.

Avec les licenciements en hausse, une augmentation significative des allocations de chômage pour les millions de personnes qui perdront leur emploi à la suite de l’épidémie de coronavirus a été incluse dans un projet de loi de secours économique qui s’approchait de l’approbation finale au Congrès. Une disposition du projet de loi fournirait 600 $ de plus par semaine en plus de l’aide au chômage fournie par les États. Un autre prolongerait 13 semaines supplémentaires de prestations au-delà des six mois d’aide au chômage que la plupart des États offrent.

Les demandes de chômage montent en flèche

La nouvelle législation étendrait également les allocations de chômage, pour la première fois, aux travailleurs de concert et à d’autres personnes qui ne sont pas sur les listes de paie de l’entreprise.

Une législation distincte adoptée la semaine dernière fournit jusqu’à 1 milliard de dollars aux États pour améliorer leur capacité à traiter les réclamations. Mais cet argent prendra du temps à être décaissé.

En Californie, les demandes de prestations de chômage ont plus que triplé la semaine dernière pour atteindre 187 000. À New York, ils ont été multipliés par cinq pour atteindre 80 334. À l’échelle nationale, environ 2,25% de l’ensemble de la main-d’œuvre a demandé une aide au chômage la semaine dernière. Au Nevada, ce chiffre était de 6,8%, au Rhode Island de 7,5%.

Jessy Morancy, d’Hollywood, en Floride, a été licenciée vendredi de son emploi de préposée aux fauteuils roulants et d’agente du service à la clientèle à l’aéroport de Fort Lauderdale. Morancy, 29 ans, a appelé lundi le bureau national du chômage pour tenter de déposer une demande de prestations de chômage, mais n’a rencontré qu’un message enregistré lui disant de rappeler plus tard.

Elle craignait également que même une allocation de chômage complète de 275 $ par semaine soit inférieure à la moitié de ce qu’elle gagnait à son travail et insuffisante pour subvenir aux besoins de ses enfants, âgés de 10 et 7 ans.

« Je suis toujours en état de choc », a déclaré Morancy.

Elle a dit avoir entendu dire que les employés des compagnies aériennes pourraient continuer à recevoir des salaires si le Congrès fournissait une aide financière aux compagnies aériennes. Pourtant, même dans ce cas, il n’est pas clair que des employés comme elle qui travaillent pour des entrepreneurs – Eulen America, dans son cas – seraient éligibles.

« Si ces entreprises vont obtenir un renflouement, pourquoi ne pas nous inclure? » a déclaré Morancy.

Même pour ceux qui sont en mesure de déposer une réclamation, les prestations prendront du temps à se concrétiser. Il faut généralement deux à trois semaines avant que les demandeurs reçoivent de l’argent. Les agences d’État doivent d’abord contacter leurs anciens employeurs pour vérifier leurs antécédents de travail et de revenus. Ce n’est qu’alors que les prestations de chômage hebdomadaires de l’employé peuvent être calculées.

Aggravant le problème, la plupart des agences étatiques qui traitent les demandes de chômage fonctionnent à des niveaux de financement historiquement bas et des effectifs destinés à gérer un filet de demandes. Il y a quelques semaines à peine, le marché du travail était dans sa forme la plus forte depuis des décennies.

Kim Boldrini-Sen, 41 ans, a également du mal à déposer sa réclamation. Elle a essayé dans deux États: au Connecticut, où elle travaille comme acupuncteur dans un cabinet privé, et à New York, où elle vit et possède sa propre entreprise d’acupuncture.

Au Connecticut, elle pensait que sa candidature avait été soumise. Mais quand elle est revenue la semaine dernière pour déposer de nouveau comme les demandeurs sont tenus de le faire chaque semaine, elle a constaté qu’il n’y avait aucune trace de son dépôt initial. Après avoir pris une heure pour déposer à nouveau, elle a reçu un avis pop-up qu’elle n’était pas admissible à le faire en ligne.

À New York, le site Web de l’État s’est à plusieurs reprises écrasé alors qu’elle était à mi-chemin de remplir sa demande. Quand elle a finalement réussi à appuyer sur Soumettre, elle a reçu une fenêtre pop-up disant qu’elle devait déposer par téléphone. Cela n’a pas bien fonctionné non plus.

«J’ai appelé à toutes les heures de la journée», a-t-elle déclaré. « Ça a été ma vie pendant une semaine, et je ne peux toujours communiquer avec personne. »

Lundi, le Département du travail de l’État de New York a tweeté: « Si vous n’avez pas pu accéder à notre téléphone et / ou à notre système en ligne cette semaine, veuillez continuer d’essayer. »

« Nous travaillons aussi dur que possible pour nous assurer que tous les avantages sont versés et apprécions votre patience », a déclaré l’agence sur Twitter.

Ellen Zentner, économiste chez Morgan Stanley, a déclaré dans une note aux clients que 17 millions d’emplois pourraient être perdus jusqu’en mai, soit le double des 8,7 millions d’emplois perdus pendant la Grande Récession. Elle s’attend à ce que le taux de chômage atteigne en moyenne 12,8% au cours du trimestre d’avril à juin, ce qui serait le plus haut niveau depuis les années 1930.

Néanmoins, Zentner s’attend également à ce que l’économie commence à se redresser d’ici le deuxième semestre. Il faudra du temps pour que les choses reviennent à quelque chose de proche de la normale, elle projette: Le taux de chômage pourrait encore dépasser 5% à la fin de l’année prochaine.

CHRISTOPHER RUGABER

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AP