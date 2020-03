Bientôt le système S-600 ou autre ? – La Russie achève les tests des éléments du futur système de défense aérienne S-500

© Sputnik / Russian Ministry of Defence

MOSCOU – Les tests de certains éléments du système de missile de défense aérienne S-500 de prochaine génération, y compris son lanceur, sont en cours d’achèvement, a déclaré le directeur général du bureau d’études pour la construction de machines spéciales (qui fait partie de la société Almaz-Antey).

« Dans l’intérêt des troupes de défense aérienne et antimissile, les experts de l’entreprise ont créé des unités du système de défense aérienne mobile Triumfator-M de prochaine génération … Un lanceur, des composants d’un localisateur multifonctionnel et un localisateur de défense antimissile, un des châssis pour un poste de commandement et des unités de transport pour un système de radar d’alerte précoce ont été développés et leurs tests sont en cours d’achèvement », a déclaré Vladimir Dolbenkov dans une interview accordée au magazine russe Defence.

En juin 2019, le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a déclaré que des tests progressifs de divers éléments du système de missile antiaérien S-500 (SAM) étaient en cours avec le lancement de nouveaux missiles sans équivalent dans le monde. Plus tard, le vice-ministre de la Défense de la Russie Alexei Krivoruchko a déclaré qu’en 2020, il est prévu de commencer les tests préliminaires de l’ensemble du système.

Le S-500 « Prometheus » (OKR « Triumfator-M ») est un système de défense sol-air de nouvelle génération. Il offre une approche universelle, utilisant l’interception à longue portée et à haute altitude avec un potentiel accru de défense antimissile et est capable d’intercepter des missiles balistiques. Ce système prometteur est capable de toucher non seulement des missiles balistiques, mais aussi des cibles aérodynamiques (avions, hélicoptères, autres cibles aériennes), ainsi que des missiles de croisière.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News