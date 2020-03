La Russie a livré des systèmes d’artillerie à longue portée à la Syrie pour combattre la Turquie

DAMAS – La Russie transfère des systèmes d’artillerie à longue portée en Syrie, qui devraient être déployés dans le nord-ouest de la République arabe. L’information a été mise en évidence par des données de sources locales, qui avaient auparavant distribué des photos et des vidéos d’armes russes arrivant en RAS sur les réseaux sociaux, a appris BulgarianMilitary.com.

L’un des systèmes d’attaque au sol les plus fréquemment mentionnés ces derniers jours est l’obusier Msta-B remorqué de 152 mm. Il a été suggéré que ces armes pourraient être achetées par les forces armées syriennes en cas de nouvelle exacerbation sur le front d’Idlib, où un cessez-le-feu est généralement observé depuis le 6 mars.

Plus tôt, il est devenu connu que la Turquie a augmenté le nombre d’artillerie automotrice T-155 Fırtına déployée dans les provinces d’Idlib et d’Alep. Ces obusiers de 155 mm sont récemment apparus dans la zone de la ville de Sarmin, à l’est d’Idlib.

« Msta-B » franchit une distance de 30 kilomètres, et lors de l’utilisation d’obus à fusée active – tous les 40 km. Si la version de l’achat par Damas d’un impressionnant lot de systèmes russes à longue portée est confirmée, les forces gouvernementales syriennes seront en mesure de mener des tirs ciblés sur des militants islamistes depuis leurs positions actuelles sur le front d’Idlib jusqu’à la frontière turque.

Le 5 mars, les présidents de Russie et de Turquie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, ont conclu un accord selon lequel un régime de cessez-le-feu est entré en vigueur dans la zone de désescalade d’Idlib. Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré plus tard que si les États-Unis d’Amérique et l’armée turque ne quittaient pas le pays, Damas pourrait recourir à la force.

Après cela, Ankara a fortement augmenté son contingent militaire dans la région et lancé l’opération «Spring Shield» pour pousser les troupes syriennes. La Turquie est également soutenue par des militants qui lui sont fidèles.

Un groupe terroriste a fait sauter un pont en Syrie et a arrêté les patrouilles russo-turques

DAMAS – Des terroristes du groupe Jebhat al-Nusra en Syrie ont fait sauter un pont, qui a arrêté le trafic sur l’autoroute stratégique M4, a appris BulgarianMilitary.com citant l’agence de presse TASS et Lenta.ru.

On sait que l’explosion s’est produite près du col de montagne Jisr al-Shugur. En conséquence, le passage a été bloqué le long de l’autoroute près du village d’El Kfeir. Il est à noter que ce détournement visait à perturber les patrouilles russo-turques.

Plus tôt, il a été signalé que dans la soi-disant «zone Poutine-Erdogan» dans la province syrienne d’Idlib, où un cessez-le-feu est en vigueur par accord entre les présidents de la Russie et de la Turquie, des catastrophes ont commencé – les conditions météorologiques ont fortement empiré dans la région.

