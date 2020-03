« Le libéralisme défaillant nous a laissés sans masque »: la crise de Covid-19 a mis à nu la démocratie libérale occidentale, a ramené les idéaux de « souveraineté »

Des gendarmes français contrôlent un homme près de la tour Eiffel à Paris étant donné qu’un verrouillage est imposé © Reuters / Benoit Tessier

La pandémie de Covid-19 a levé le voile sur les échecs des démocraties occidentales, mais les médias n’ont eu aucun intérêt à montrer comment le libéralisme et les idéologies de libre marché sont des tueurs silencieux, a déclaré à RT France le philosophe français Michel Onfray.

RT France: Peut-être encore quelques semaines de quarantaine, ce n’est pas vraiment une surprise; Quelle est votre réaction face à cela?

Onfray: Il est évident que le président de la République trébuche, qu’il rame ici et là, que c’est son slogan «en même temps» – à la fois à gauche et à droite, à droite à gauche, nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons. Il y avait d’autres politiques disponibles, d’autres politiques qu’il n’avait pas choisies. Il aurait été possible de mettre en quarantaine très rapidement, individuellement, personnellement, afin de tester individuellement des personnes à grande échelle. Cela aurait impliqué la quarantaine bien sûr, mais pas la quarantaine de toute la population, de toute la France. Regardez comment ça s’est passé à Taiwan, regardez comment ça s’est passé en Allemagne: les Allemands font moins de cent morts – c’est encore trop, mais c’est loin de la situation que nous connaissons en France. [Au moment de la publication, l’Allemagne avait confirmé 149 cas – ndlr.] Alors oui, il y avait une autre politique disponible, mais nous savons que Macron n’a qu’une seule mentalité, celle de Maastricht, celle qui suit les règles du marché. Et nous voyons que dans une telle situation – le virus étant partout sur la planète – le marché ne peut pas régner. On redécouvre…

RT France: Mais Michel Onfray, est-ce vraiment la faute d’Emmanuel Macron? Car il semble clairement que le problème réside dans le manque de tests et de masques disponibles; nous n’avions tout simplement pas les moyens d’une telle politique. N’est-ce pas une politique qui aurait dû être pensée et prévue bien avant?

Onfray: Bien sûr. Mais vous savez que Macron faisait partie du gouvernement de Hollande, que Hollande s’entend avec Sarkozy, que Sarkozy s’entendait avec Chirac et que finalement Chirac s’est entendu avec Mitterrand. Autrement dit: depuis le départ de de Gaulle en 1969, il n’y a eu qu’une seule politique en France. C’est la politique du libéralisme, c’est une politique qui donne du pouvoir au marché; le paquet cadeau n’est pas si important en soi. Il y a des politiciens vaguement de gauche, des politiciens vaguement de droite, mais ce sont des libéraux maastrichtiens. Je parle de la politique globale de toutes ces personnes.

Ici, bien sûr, Macron n’est pas responsable de tout cela, mais il est responsable de suivre cette ligne. Et à cause de cette ligne, il n’y a pas de masques – et c’est pourquoi il dit que les masques sont inutiles. Il n’a pas de tests, et c’est pourquoi il dit que les tests sont inutiles… alors qu’il devrait vraiment dire qu’il n’y a pas de masques à cause de l’incapacité de la France dans le cadre de l’Europe; qu’il n’y a pas de test en raison de l’incapacité de la France dans le cadre d’une Europe fédérale qui vise elle-même à créer un État mondial où la capitale règne en maître. Comme plus personne ne s’intéresse à la géopolitique, à la géostratégie ou même à la politique… eh bien, on découvre que le roi est nu et que, en cas de pandémie, le libéralisme ne peut pas régner, car les vieilles choses reviennent: souverainisme, frontières qui doivent être fermé, l’Etat souverain, la capacité de choix du chef de l’Etat, le pouvoir de la police et de l’armée… C’est fantastique. Je dis depuis vingt ans que ces choses sont essentielles. En raison de la situation, les idéaux souverains reviennent avec style.

« Pourquoi avons-nous voté? » Les responsables des élections françaises sont tombés malades une semaine après le scrutin controversé tenu au milieu de Covid-19 La tenue d’élections nationales au cours d’une épidémie peut ne pas sembler la décision la plus sage, mais la France l’a acceptée. Avance rapide d’une semaine, et certaines personnes qui ont rendu le vote possible signalent avoir contracté le coronavirus. Le premier tour des élections municipales en France a eu lieu le 15 mars, alors même que le gouvernement fermait les lieux publics non essentiels et appelait les gens à rester chez eux – à moins, bien sûr, qu’ils n’aient à voter. Le deuxième tour devait avoir lieu une semaine plus tard, mais il a été reporté à la fin juin, ce qui rend au mieux la valeur pratique du vote initial discutable. […]



RT France: Le premier tour des élections locales a eu lieu et la quarantaine a été mise en œuvre tardivement alors que nous en avions déjà les moyens… Comment interprétez-vous cela? Était-ce pour éviter certains coûts, ou tout simplement pour sous-estimer le danger?

Onfray: Je pense que la jeunesse d’Emmanuel Macron et son innocence (au sens étymologique du terme) expliquent cela. Ce n’est pas un homme d’État. Il a été mis là où il est par l’État profond: journalistes, économistes, fiscalistes, monde de la finance… Ce n’est qu’un homme de paille. Il ne sait rien d’autre que la mentalité libérale, et finalement il ne sait pas quoi choisir. Que signifie «politique»? Nous pouvons revenir à Carl Schmitt et à d’autres: c’est l’art de prendre des décisions. Nous pouvons revenir au «bord de l’épée» de de Gaulle: le chef doit pouvoir choisir ce qui doit être fait, quelle direction prendre.

Mais Macron ne sait pas. C’est «en même temps». Il n’est pas contre la gauche, il n’est pas contre la droite. Il est heureux de dire que vous devez vous mettre en quarantaine, mais en même temps, vous devez aller voter; il ne faut pas sortir, mais ça va si c’est un match de football entre la France et l’Italie; qu’il est interdit de sortir, mais en même temps c’est ok de participer à une activité sportive… Emmanuel Macron n’est pas un leader, mais bien au contraire: c’est un jeune homme arrivé au pouvoir alors qu’il n’avait même pas 40 ans Il avait avec lui l’Assemblée nationale, le Sénat, plus ou moins tous les journaux (sauf peut-être deux ou trois d’entre eux, même si je n’en suis même pas sûr). Et il a traité toute chose, car on comprend maintenant que ce jeune homme ne sait pas ce que veut dire « politique ». Il est l’homme de paille du capital, du libéralisme, du veau d’or… Le coronavirus révèle soudain comment tout cela fonctionne. C’est ce que je critique depuis des années: comment cela fonctionne. Maintenant, le rideau a été levé, et nous voyons la mécanique, et que le roi est nu.

RT France: Aujourd’hui, dans une tournure assez ironique, la Chine vient en aide à l’Europe, la Russie aussi… Même Cuba, qui vient en aide à l’Italie. Que pensez-vous que cela implique?

Onfray: Cela signifie que toutes ces personnes qui ont été présentées comme «illibérales», comme «dictateurs», comme de nouvelles formes d’Adolf Hitler, etc.… élaborent des politiques. Je ne dis pas que je suis d’accord avec leurs politiques. Je ne dis pas que je suis d’accord avec la voie d’Erdogan, avec la voie de Trump ou avec celle de Poutine; Je dis simplement que ces gens comprennent ce que signifie «politique» et que nous avons oublié ce que cela signifiait en pensant que le capitalisme devait régner. Quel est l’objectif de Macron? L’objectif de l’Europe libérale? L’objectif de l’Europe soutenu par la CIA depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Un «état universel», selon la terminologie de Junger. Un État universel qui est vraiment un État mondial, à la tête duquel se trouvent certaines personnes qui considèrent que le reste est consommable et que les techniciens, les technocrates, les gens qui pensent savoir, doivent gouverner.

Du coup, on découvre tout ça. Nous découvrons que cette énorme machine qui met en œuvre des politiques capitalistes est absolument incapable de faire face à de telles situations. Seuls ceux qui comprennent la notion de politique peuvent y faire face. Je ne défends pas le gouvernement chinois; Je dis simplement que les Chinois savaient comment résoudre le problème. Je ne dis pas que nous avons besoin d’une dictature, je veux dire que nous avons besoin de gens qui peuvent décider. Il y a la belle phrase de Nietzsche: « Un oui, un non, une ligne droite. » En effet, on peut être d’accord avec un leader, on peut dire oui à un leader si sa ligne est claire. Le chef de l’Etat aujourd’hui n’a pas de ligne claire.

RT France: Emmanuel Macron dit que ses politiques vont changer, y compris celles qui concernent les voisins européens de la France, comme les règles de l’UE en matière de déficit… Pensez-vous qu’il y aura un «avant» et un «après»…?

Onfray: J’aimerais bien, mais je ne pense pas. Pensez à François Fillon, quand il était Premier ministre de Sarkozy. Il nous disait que l’État était en faillite et qu’il était impossible d’augmenter le salaire minimum pour les plus pauvres. Mais ensuite, ils ont trouvé de l’argent pour bombarder Kadhafi, qui était le chef d’un État laïc qui contenait le terrorisme islamique. Nous connaissons l’histoire: pas d’argent pour les pauvres, mais assez pour bombarder un État laïque islamique. Ici, nous découvrons que lorsque nous voulons trouver de l’argent, nous le trouvons. Alors maintenant, toute l’économie s’effondre, mais on peut trouver de l’argent pour les entreprises, pour les personnes qui ne peuvent pas aller travailler, tout à coup toutes ces politiques souveraines…

RT France: Mais ici, c’est une question de vie ou de mort, c’est une santé publique…

Onfray: Et alors? Aviez-vous l’impression que lorsqu’un agriculteur se pendait tous les jours, ce n’était pas une question de vie ou de mort? Que quand les gens tombent dans l’alcoolisme, la toxicomanie ou la dépression, ce n’est pas une question de vie ou de mort parce qu’ils étaient sans emploi, parce qu’ils étaient pauvres? Ce sont des morts invisibles, donc je suppose que ça va. Il est évident que le capitalisme tue quotidiennement. Ici, soudain, nous voyons des cercueils, donc bien sûr il y a une réaction. De nos jours, les gens ont besoin d’images pour penser, c’est vraiment problématique. Ils ne peuvent pas penser s’ils ne voient pas une pile de cercueils. Si vous le montrez, ils pensent soudain qu’il y a quelque chose à considérer dans cette situation. Si chaque jour nous avions montré le visage d’un fermier qui s’est suicidé, nous aurions compris qu’il y avait une épidémie à cause du libéralisme, que le libéralisme tuait des gens.

Mais les médias qui reflètent l’idéologie capitaliste n’ont aucun intérêt à le montrer. A l’époque des photos argentiques, nous avions besoin de développeurs photographiques. Eh bien, ce virus est une sorte de développeur photographique montrant la réalité de l’image d’aujourd’hui. Nous sommes dans une «dictature illibérale» (pour utiliser leur propre terminologie) lorsque nous suivons la logique de Schengen. L’Europe de Maastricht est non libérale. L’idéologie libérale, qui était censée résoudre n’importe quel problème, ne résout rien. Ce monstre qui devait nous permettre de rivaliser avec la Russie, la Chine ou les États-Unis d’Amérique n’est même pas capable de produire des masques. Il tombe en raison de son incapacité à produire des masques pour les médecins qu’il envoie à leur mort.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : JDDM – MIRASTNEWS

Source : RT