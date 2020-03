L’homme le plus riche d’Afrique aide le Nigeria à lutter contre le COVID-19

« COVID-19 nous concerne tous, nous devons travailler ensemble pour vaincre cet ennemi commun », explique Aliko Dangote

ANKARA – L’homme le plus riche d’Afrique, Aliko Dangote, et un grand entrepreneur nigérian ont lancé une coalition d’organisations du secteur privé pour soutenir les efforts du pays visant à enrayer la propagation du coronavirus, ont rapporté les médias locaux.

Dans un communiqué conjoint mercredi, Dangote, qui dirige Dangote Industries Limited, et Wigwe, qui est le directeur général d’Access Bank Group, ont annoncé le lancement de la Coalition contre le coronavirus (COCAVID).

L’initiative impliquera la mise en place de «tentes médicales entièrement équipées» destinées à héberger les patients ainsi qu’à servir de centres de formation, de dépistage, d’isolement et de traitement.

La coalition fournira également une installation distincte dans l’île Victoria de Lagos au Nigeria, selon le journal local The Nation.

Selon le quotidien, la tâche de COCAVID consistait à mobiliser le secteur privé pour façonner la sensibilisation du public et à orienter le soutien aux institutions de santé privées et publiques.

«COVID-19 nous affecte tous et menace notre santé collective – le bien-être économique, social, psychologique et physique; d’où la nécessité urgente de travailler ensemble pour vaincre cet ennemi commun», a déclaré le site Web local Today citant Dangote au sujet de la coalition.

« Pour gagner cette bataille, il est essentiel que nous nous réunissions tous ensemble », a-t-il ajouté.

Le nombre total de cas de COVID-19 au Nigéria est de 51, avec un décès, selon les données compilées par l’Université John Hopkins basée aux États-Unis d’Amérique.

Après sa première apparition à Wuhan, en Chine, en décembre dernier, le nouveau coronavirus s’est propagé dans au moins 175 pays et territoires.

Les données montrent que plus de 491 600 cas ont été signalés dans le monde depuis décembre dernier, avec un nombre de morts supérieur à 22 160 et plus de 118 200 récupérations réussies.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : AA