Le chef du FMI déclare que l’économie mondiale est actuellement en récession

WASHINGTON – Le chef du Fonds monétaire international a déclaré vendredi qu’il est clair que l’économie mondiale est maintenant entrée dans une récession qui pourrait être aussi mauvaise ou pire que la récession de 2009.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré que l’agence de prêt de 189 pays prévoyait une reprise en 2021, affirmant qu’il pourrait s’agir d’un «rebond appréciable». Mais elle a déclaré que cela ne se produirait que si les nations réussissaient à contenir le coronavirus et à limiter les dommages économiques.

« Une préoccupation majeure au sujet d’un impact durable de l’arrêt soudain de l’économie mondiale est le risque d’une vague de faillites et de licenciements qui non seulement peut compromettre la reprise mais éroder le tissu de nos sociétés », a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à la suite d’une conférence téléphonique avec des responsables des finances des 24 pays qui composent le panel de définition des politiques du FMI.

Elle a déclaré que le FMI mettait à jour ses perspectives économiques maintenant et qu’il serait publié dans quelques semaines, accordant à l’agence plus de temps pour évaluer les impacts économiques du virus.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis d’Amérique étaient maintenant en récession, elle a noté que le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, avait déclaré jeudi que l’Amérique « pourrait bien être en récession ». Elle a dit qu’elle croyait non seulement aux États-Unis d’Amérique, mais à de nombreuses autres économies avancées et à un certain nombre de pays en développement qui étaient déjà entrés dans une phase de récession.

Georgieva a déclaré que les pays à faible revenu étaient durement touchés par la propagation du coronavirus, 81 pays sollicitant désormais le soutien d’un programme de financement d’urgence du FMI pour fournir de l’aide.

Elle a annoncé que le Kirghizistan recevrait le premier paquet de soutien du FMI de 120,9 millions de dollars pour faire face aux effets néfastes du virus.

Elle a réitéré sa promesse que le FMI était prêt à mettre la totalité des 1 000 milliards de dollars de ses ressources de prêt à la disposition des pays touchés par le virus.

«Nous avons constaté une augmentation extraordinaire des demandes de financement d’urgence du FMI», a déclaré Georgieva. «Nos membres nous demandent d’en faire plus, de le faire mieux et de le faire plus rapidement que jamais.»

Elle a déclaré que pour répondre à la demande accrue, elle chercherait à doubler le programme de financement d’urgence et à simplifier les procédures que les pays devront suivre pour obtenir le soutien du FMI. Elle a déclaré que le FMI cherchait également des moyens d’étendre ses facilités de prêt actuelles pour fournir plus d’aide aux pays. [Effet d’aubaine ? – MIRASTNEWS].

Georgieva a déclaré que le FMI souhaitait également trouver des moyens d’accorder davantage d’allégement de la dette aux pays les plus pauvres.

Elle a déclaré qu’elle envisageait de discuter de ces questions avec le conseil d’administration du FMI dans le but de préparer un ensemble de réformes qui pourraient être présentées lors des réunions de printemps du FMI à la mi-avril. En raison du virus, les réunions de printemps du FMI et de son organisation sœur de prêt, la Banque mondiale, seront virtuelles cette année au lieu des réunions à Washington.

« Les efforts du FMI qui commencent à offrir un allégement de la dette aux pays les plus pauvres et qui augmentent le financement pour aider à prévenir une crise financière mondiale sont des mesures vraiment positives et nécessaires », a déclaré Eric LeCompte, directeur exécutif de Jubilee USA, un groupe qui milite pour une aide accrue pour pays à faible revenu.

Martin Crutsinger

Traduction : MIRASTNEWS

Source : PBS