Le pire jour d’Italie: le taux de mortalité par coronavirus est le plus élevé depuis le début de l’épidémie avec plus de 900 décès

L’Italie a connu sa pire journée à ce jour dans l’épidémie dévastatrice de coronavirus du pays, avec 919 décès enregistrés au cours des 24 dernières heures – le total le plus élevé sur une seule journée depuis le début de la pandémie.

Le pic de décès par jour le plus élevé jamais enregistré a porté le nombre de morts à 9 134 en Italie, un nombre qui a depuis longtemps dépassé l’épicentre d’origine de l’épidémie en Chine. L’Italie a enregistré 86 498 cas confirmés vendredi, dépassant également les chiffres de la Chine, étant donné que Pékin a connu de nouvelles infections presque à plat.

Alors que les décès sur une seule journée dans le pays étaient en baisse depuis plusieurs jours, les chiffres de vendredi montrent que l’Italie n’est pas encore sur la bonne voie en ce qui concerne l’épidémie dévastatrice qui a accablé les hôpitaux, déclenché des quarantaines à l’échelle nationale et épuisé les ressources nationales.

L’Italie est désormais deuxième derrière les États-Unis d’Amérique en termes de nombre total de cas de coronavirus, bien qu’elle l’ait largement dépassé en termes de décès. Tout n’est pas sombre – 10 950 patients coronavirus italiens se sont complètement rétablis vendredi – mais la pression sur le système de santé du pays continue de faire des ravages.

L’épidémie a commencé en Italie dans le nord de la Lombardie, qui reste la plus touchée par l’épidémie et a enregistré 5 402 décès vendredi. Les difficultés de la nation ont été aggravées par la lenteur de la réaction de l’UE, obligeant le gouvernement italien à chercher plus loin de l’aide, car même ses concitoyens européens ont fermé leurs frontières et gardé leurs ressources pour eux-mêmes.

Alors que le taux de mortalité en Italie a dépassé celui de tout autre pays, oscillant autour de 10 pour cent terrifiants, les chercheurs ont tenté d’atténuer la panique en soulignant le fait que presque tous les décès dus au coronavirus avaient des pathologies sous-jacentes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Coronavirus, en direct: un bond inédit aux USA, la Turquie suspend ses liaisons aériennes extérieures

La Chine a pris la décision de fermer ses frontières aux étrangers en raison de l’explosion du nombre de cas importés ces derniers jours. Les États-Unis l’ont quant à eux dépassée en dénombrant désormais plus de 82.100 personnes contaminées. Une nouvelle évacuation de malades est également prévue dans le Grand Est en France.

La France met en place aujourd’hui une nouvelle évacuation de patients atteints du Covid-19 dans le Grand Est, alors que l’Hexagone recense déjà 1.700 morts, dont une adolescente de 16 ans, la plus jeune des victimes.

Cette évacuation par les airs intervient au lendemain d’un transfert inédit de malades de l’Est vers d’autres régions en TGV médicalisé, afin d’alléger la pression sur les établissements de soins.

D’après les chiffres communiqués par l’université Johns Hopkins, les États-Unis recensent actuellement plus de cas que la Chine et deviennent ainsi le pays le plus concerné au monde par le Covid-19.

Dans le même temps, la Chine a pris la décision de fermer ses portes aux étrangers et de restreindre les vols internationaux à cause de nouveaux cas importés. En 24h, ce pays en a en effet recensé 55 nouveaux, dont 54 importés, et cinq décès.

20.000 employés de Sony obligés de travailler à distance

Les mesures d’isolement sont renforcées en Australie

L’Argentine a fermé ses frontières

Le nombre de décès en Irlande a doublé en 24h pour atteindre les 19

