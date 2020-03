La Russie crée un médicament anti-Covid-19

© Sputnik / Maksim Bogodvid

Plus tôt dans la journée, le siège opérationnel de la Russie pour prévenir la propagation du COVID-19 a indiqué que le nombre de patients infectés par le coronavirus en Russie avait augmenté de 228 personnes au cours des dernières 24 heures et qu’une autre personne était décédée.

L’Agence fédérale médicale et biologique russe (FMBA) a déclaré dans un communiqué qu’elle avait présenté un médicament pour traiter le coronavirus, qui a touché presque tous les coins du globe.

Le FMBA russe travaille « sur un programme efficace et sûr pour prévenir l’infection à coronavirus sur la base de la méfloquine, qui permettra non seulement de surmonter le pic d’incidence mais aussi de le contrôler efficacement à l’avenir », a déclaré leur service de presse.

Au 28 mars, la Russie avait enregistré 1 264 cas de COVID-19 dans 62 régions.

Poutine dit que la Russie pourrait vaincre le coronavirus en moins de trois mois

Le 26 mars, le président russe Vladimir Poutine a partagé son point de vue sur ce que la Russie doit faire pour contenir le virus.

«Mon collègue espère que nous vaincrons le coronavirus dans deux ou trois mois. Ce sont de bonnes prévisions, car dans de nombreux pays, les gens disent que la guerre va durer très longtemps … Nous allons certainement surmonter cette situation et j’espère même plus tôt que vous ne l’avez dit [deux ou trois mois]», a déclaré M. Poutine lors d’une réunion avec des hommes d’affaires russes le 26 mars.

La Russie a rejoint les nations du monde entier en imposant une série de mesures médicales et économiques pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Les mesures comprennent des restrictions de voyage, la mise en quarantaine des personnes infectées et des personnes de plus de 65 ans, un congé payé d’une semaine pour les travailleurs non essentiels qui commence à partir du 28 mars, un financement pour encourager les entreprises à convertir leurs ressources en production d’équipements médicaux, et d’autres étapes.

Des scientifiques russes séquencent avec succès le génome complet du coronavirus

Il y a une semaine, le service de presse du ministère russe de la Santé a déclaré que les scientifiques russes avaient réussi à séquencer le génome complet de COVID-19 qui aidera à développer un vaccin et les médicaments nécessaires.

Selon le ministère, le génome COVID-19 séquencé aidera à développer des vaccins et des médicaments antiviraux pour traiter l’infection.

« Ce coronavirus est nouveau pour nous; il est donc extrêmement important de pouvoir déterminer la voie de sa propagation et de son entrée sur le territoire de notre pays, son évolution. Ces informations permettront de développer des vaccins et des antiviraux pour traiter le coronavirus », Dmitry Lionozov, le directeur par intérim de l’Institut de recherche Smorodintsev sur la grippe, a déclaré que cité par le service de presse.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 pandémie le 11 mars. Plus de 600 000 cas ont été confirmés dans le monde samedi et plus de 27 000 personnes sont décédées des complications causées par la maladie des coronavirus, selon l’Université Johns Hopkins.

En Russie, présentation d’un médicament pour le traitement du coronavirus

L’Agence fédérale biomédicale présente un médicament pour le traitement du coronavirus.

« Compte tenu de l’expérience chinoise et française, le Centre de recherche et de production Pharmzaschita de l’Agence fédérale médicale et biologique de Russie a élaboré un plan de traitement de l’infection à coronavirus basé sur un antipaludique, la méfloquine », rapporte Le rapport.

«Le médicament hautement sélectif bloque l’effet cytopathique du coronavirus en culture cellulaire et empêche sa réplication, tandis que l’effet immunosuppresseur de la méfloquine empêche l’activation d’une réponse inflammatoire causée par le virus. L’ajout d’antibiotiques macrolides et de pénicillines non synthétiques empêche seulement la formation d’un syndrome bactérien-viral secondaire, mais augmente également la concentration de l’agent antiviral dans le plasma et les poumons. Cela assurera un traitement efficace des patients atteints d’une infection à coronavirus de divers degrés de gravité», a déclaré le responsable. de l’agence, Veronika Skvortsova, citée par le service de presse.

Également basé sur la méfloquine, un système efficace et sûr pour la prévention du coronavirus est développé, a-t-il indiqué.

À l’échelle mondiale, plus de 600 000 cas d’infection par le nouveau coronavirus ont été détectés à ce jour, dont plus de 27 000 décès. Quelque 131 000 personnes se sont remises de la maladie.

Mises à jour en direct: le coronavirus touche près de 600 000 personnes infectées dans le monde

COVID-19 continue de se propager à travers le monde, la plupart des nouveaux cas étant enregistrés aux États-Unis d’Amérique, qui comptent le plus grand nombre de personnes infectées. Dans le même temps, l’Italie et l’Espagne ont confirmé le plus grand nombre de décès dus à la maladie.

Le coronavirus approche les 600 000 cas confirmés dans le monde, le nombre de morts dépassant 27 000 personnes. Dans le même temps, plus de 133 000 personnes infectées se sont remises de la maladie. Le virus a atteint presque tous les pays, forçant les nations à imposer des interdictions de voyager et à introduire de sévères mesures de quarantaine pour enrayer l’épidémie.

[En réalité la barre des 600 000 a été dépassée. Des données montraient à un certain moment que plus de 618 000 cas ont été signalés dans le monde, le nombre de morts dépassant 28 600 et plus de 135 700 récupérations. Et The Guardian indiquait 621 636 cas d’infections 28 657 décès et 134 512 récupérés. – MIRASTNEWS]

