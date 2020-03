Les forces états-uniennes utilisent le camp de Rukban en Syrie comme «chaîne de montage pour la formation des extrémistes», selon des militaires russes

Image d’archives

Le gouvernement syrien et le centre de réconciliation russe ont aidé à plusieurs reprises ceux qui cherchaient à quitter le camp de Rukban, situé dans la zone contrôlée par les États-Unis d’Amérique autour de leur base militaire non autorisée à At-Tanf.

Dans une déclaration conjointe samedi, le siège de la coordination interinstitutions russe et syrienne a souligné que la situation désastreuse actuelle dans le camp de réfugiés de Rukban est le résultat de l’occupation illégale de la zone par les forces américaines-états-uniennes.

« Nous pensons que la réticence de la partie états-unienne à exercer une influence sur ses militants pour assurer le départ sans entrave des personnes du camp et le travail en toute sécurité des représentants humanitaires dans la zone At-Tanf qu’ils occupaient est une preuve claire de leur intention », indique le communiqué.

Le quartier général a déclaré que la «véritable intention» de l’armée des Etats-Unis d’Amérique à l’égard de Rukban est de l’utiliser comme «chaîne de montage pour former des extrémistes utilisés pour maintenir des foyers de tension en Syrie».

Selon le quartier général, la seule solution concernant le problème humanitaire du camp de Rukban est sa dissolution définitive, le retrait des forces états-uniennes de la zone occupée d’At-Tanf et le transfert de territoire au gouvernement syrien légitime.

Cela, souligne le communiqué, contribuera à garantir «le retour des Syriens à une vie normale dans leurs foyers».

La déclaration a également souligné que les parties russe et syrienne avaient complètement rempli toutes leurs obligations conformément au plan des Nations Unies pour l’évacuation des réfugiés restants de Rukban.

« Nous considérons que de nouvelles tentatives pour justifier leur inaction de la part des États-Unis d’Amérique et des agences humanitaires des Nations Unies sont déraisonnables », souligne le document.

Le siège a rappelé qu’il y avait actuellement 13 500 réfugiés à Rukban, dont 6 000 militants et membres de leur famille.

Les autres restent dans le camp «en raison de l’intimidation de groupes militants contrôlés par les États-Unis d’Amérique», qui ont affirmé que si ces résidents retournaient chez eux, ils seraient confrontés à «l’arbitraire des autorités syriennes».

«Encore une fois, nous déclarons en toute responsabilité que pour chaque Syrien qui souhaite entrer sur le territoire contrôlé par le gouvernement, les portes sont toujours ouvertes. Toutes les conditions nécessaires à un logement décent ont déjà été créées. Les réfugiés de la zone At-Tanf recevront l’assistance humanitaire, médicale et sociale nécessaire», a noté le siège.

Ils ont indiqué que Damas était prêt à tester tous ceux qui quittaient Rukban pour le coronavirus et, «s’ils étaient infectés, à organiser leur hospitalisation et leur traitement».

Des militants syriens utilisent des civils comme boucliers humains à Rukban

Cette déclaration intervient après que le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué en octobre 2019 que Washington devrait mettre fin à l’occupation du poste frontière d’At-Tanf dans le gouvernorat de Homs en Syrie.

« Des militaires états-uniens sont stationnés illégalement dans cette zone … bloquant la route qui relie l’Irak et la Syrie. Nous exigeons la fin de leur occupation », a déclaré aux journalistes le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Vershinin.

Plus tôt, le Centre russe pour la réconciliation syrienne a déclaré en septembre 2019 que la soi-disant « administration du camp, contrôlée par des unités armées illégales » avait refusé de laisser des bus de l’ONU à l’intérieur pour évacuer les personnes dans le besoin, avec l’intention de garder les réfugiés à Rukban comme bouclier humain.

Ces remarques faisaient suite à une importante quantité de cargaisons livrées par les Nations Unies et le Croissant-Rouge arabe syrien à Rukban, saisies par des militants et déplacées vers une base appartenant au groupe militant Kuwat Shahid Ahmad al-Abdo, située au nord du camp de Rukban. .

Malgré l’engagement précédent de Washington de retirer ses forces de la Syrie, les troupes des Etats-Unis d’Amérique sont toujours en place dans diverses parties du pays, où elles opèrent sans la permission des Nations Unies ou de Damas. En ce qui concerne Rukban, les forces états-uniennes ont établi le camp dans la région du gouvernorat de Homs occupé près des frontières de la Syrie avec l’Irak et la Jordanie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les États-Unis d’Amérique envisagent de transférer du fret à des militants syriens déguisés en aide aux réfugiés: l’armée russe

Le camp de Rukban, qui abrite jusqu’à 25 000 réfugiés, est situé dans la zone contrôlée par les États-Unis d’Amérique autour de sa base militaire non autorisée à Al-Tanf, ce qui rend presque impossible l’accès des travailleurs humanitaires à la zone.

« La partie états-unienne cherche cyniquement à profiter de la situation concernant la propagation du coronavirus et fait pression sur la direction de l’ONU pour apporter une « aide humanitaire » au camp de réfugiés de Rukban sous le couvert d’outils de diagnostic pour nourrir les militants contrôlés », a déclaré samedi le siège de coordination interinstitutions de la Russie et de la Syrie dans une déclaration conjointe.

L’armée a souligné que la situation désastreuse dans le camp était le résultat de l’occupation illégale de la zone par les forces états-uniennes, notant que les réfugiés devraient être renvoyés chez eux sur le territoire sous le contrôle du gouvernement syrien.

Malgré le vœu précédent de Washington de retirer ses forces de la Syrie, les troupes états-uniennes sont toujours présentes dans diverses parties du pays, où elles opèrent sans la permission des Nations Unies ou de Damas. Les forces états-uniennes ont établi le camp de réfugiés de Rukban dans la région du gouvernorat de Homs occupé près des frontières de la Syrie avec l’Irak et la Jordanie.

Moscou et Damas, cependant, ont déclaré à plusieurs reprises qu’il était utilisé par les forces des Etats-Unis d’Amérique comme base d’entraînement et cachette pour les militants anti-gouvernementaux dans le pays.

En septembre 2019, le centre russe pour la réconciliation syrienne a déclaré que la soi-disant «administration du camp, contrôlée par des unités armées illégales» a refusé de laisser des bus de l’ONU à l’intérieur pour évacuer les personnes dans le besoin, dans le but de garder les réfugiés à Rukban comme un bouclier humain

À l’époque, une quantité importante de cargaisons livrées par les Nations Unies et le Croissant-Rouge arabe syrien à Rukban a également été saisie par des militants et déplacée vers une base appartenant au groupe militant Kuwat Shahid Ahmad al-Abdo, située au nord du camp.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News via AMN

La Syrie et la Russie accusent les États-Unis d’avoir fourni du matériel de guerre à des terroristes

Damas, 28 mars – La Syrie et la Russie ont accusé samedi les États-Unis d’Amérique d’inclure du matériel de guerre aux terroristes dans l’aide humanitaire alléguée allouée au camping de Rukban, près de la frontière commune avec l’Irak et la Jordanie.

Washington profite de la propagation du SRAS-CoV-2 et des tentatives de faire pression sur l’Organisation des Nations Unies pour livrer des charges et du matériel de guerre aux terroristes du camp de Rukban sous prétexte d’aide humanitaire, a rapporté un communiqué de presse des organes de coordination conjoints entre la Russie et la Syrie. .

Le document dénonce que la détérioration de la situation humanitaire à Rukban est due à l’occupation illégale états-unienne dans cette région de la Syrie.

Selon le communiqué de presse conjoint, en temps voulu, des mesures ont été prises pour aider les civils retenus dans ce camping, mais des terroristes parrainés par Washington empêchent une telle évacuation.

Washington a maintenu depuis 2015 son occupation dans la région de Tanef, où se trouve le camping, limitrophe du territoire syrien avec l’Irak, et là-bas les États-Unis d’Amérique conservent l’une de leurs bases illégales en Syrie, qui soutient les opérations du groupe connu Maghawir Al-Thawra.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Prensa Latina