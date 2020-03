Selon le Financial Times (FT), le géant chinois de la technologie Huawei a proposé à l’Union internationale des télécommunications (UIT) de l’ONU une technologie qui pourrait radicalement «changer le fonctionnement d’Internet».

Cette proposition a été faite en collaboration avec les sociétés d’État China Unicom et China Telecom, ainsi qu’avec le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) du pays.

Au cours de la présentation, la société a spécifiquement évoqué les lacunes de l’infrastructure réseau actuelle basée sur le protocole TCP (Transmission Control Protocol) et le protocole Internet (IP).

Huawei a qualifié l’infrastructure de «instable» et «largement insuffisante» afin de répondre aux exigences techniques du monde numérique d’ici 2030, suggérant plutôt que l’UIT devrait adopter une «vision à long terme» et «assumer la responsabilité d’une conception descendante du futur réseau».

Le géant chinois de la technologie a rejeté les inquiétudes du Royaume-Uni, de la Suède et des États-Unis d’Amérique [EUA) selon lesquelles la nouvelle structure de réseau diviserait Internet mondial et fournirait aux fournisseurs de services Internet gérés par l’État le contrôle de l’utilisation d’Internet par les citoyens.

« La recherche et l’innovation de New IP sont ouvertes aux scientifiques et ingénieurs du monde entier pour participer et contribuer pour », a souligné Huawei, en la présentant comme un « système d’adressage IP plus dynamique ».