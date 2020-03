Image d’archives

Un ancien général vénézuélien s’est rendu à la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis d’Amérique juste un jour après avoir été inculpé par les procureurs fédéraux états-uniens et avoir reçu une récompense de 10 millions de dollars pour sa capture.

Vendredi, Clíver Antonio Alcala Cordones, un ancien général de division de l’armée vénézuélienne, s’est rendu à la Direction nationale du renseignement de Colombie à Bogota et est maintenant sous la garde de la DEA des Etats-Unis d’Amérique, a rapporté El Tiempo, citant des sources anonymes.

Alcala a quitté son poste dans les forces armées vénézuéliennes en 2013. Les procureurs fédéraux des Etats-Unis d’Amérique ont allégué qu’il avait été « un chef et gestionnaire du Cartel of the Suns », un prétendu réseau de contrebande de drogue au sein du gouvernement vénézuélien, selon le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui aurait fait de hauts responsables vénézuéliens « narco-terroristes. » Aux côtés de 13 autres Vénézuéliens, Alcala a été inculpé jeudi au tribunal de district sud de New York pour narco-terrorisme et le Département d’État a placé une prime de 10 millions de dollars sur sa tête.

Soit dit en passant, Alcala faisait déjà la une des journaux cette semaine: lorsque les autorités colombiennes ont saisi mercredi une cargaison d’armes, Alcala a admis qu’il complotait un coup d’État contre le président vénézuélien Nicolas Maduro au nom du président par intérim autoproclamé Juan Guaido, qui est soutenu par Washington et Bogota mais ne bénéficie d’aucun soutien au Venezuela.

Les accusations portées par le ministère de la Justice des Etats-Unis d’Amérique affirment qu’en 2008, Alcala a aidé à soutenir les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), une milice communiste en rébellion contre le gouvernement colombien et qui joue un rôle dans la culture de la coca, utilisée pour fabriquer cocaïne.

Maduro faisait également partie des inculpés. Jeudi, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a qualifié les accusations de « désespérées ».

« La DEA a été l’acteur international clé dans la protection de la production et du traitement des drogues en Colombie et le garant et le justicier de son transfert dans l’esprit des jeunes aux États-Unis d’Amérique », a déclaré Arreaza.

L’Union européenne, qui soutient également les affirmations de Guaido, a approuvé jeudi les accusations américaines, avec la porte-parole des Affaires étrangères de l’UE, Virginie Battu-Henriksson, les appelant « des mesures de pression progressives dans le contexte de la crise politique au Venezuela ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Cliver Alcala a été remis aux autorités des Etats-Unis d’Amérique

Il est à Bogota dans un hangar DEA en attente d’un vol vers les États-Unis d’Amérique.

Le général de division à la retraite Clíver Antonio Alcala de la République du Venezuela s’est rendu aux autorités après que la justice des États-Unis d’Amérique a porté des accusations contre lui pour trafic de drogue, blanchiment d’argent et terrorisme, ainsi que contre le président Nicolas Maduro et 13 autres personnes de hauts responsables de ce pays et deux anciens chefs de guérilla colombiens. Les enquêtes sont liées au soi-disant Cartel des soleils. Alcala, qui réside en Colombie, s’est rendu à la Direction nationale du renseignement (DNR), a été transféré à Bogota et sera mis à la disposition d’agents des États-Unis d’Amérique.

Au sujet des accusations de la justice des Etats-Unis d’Amérique, Alcala Cordones a déclaré hier lors d’une interview à une radio colombienne qu’il se rendrait aux autorités de ce pays, alors qu’il décrivait les accusations comme fausses. La justice des Etats-Unis d’Amérique a également offert une récompense de 15 millions de dollars pour des informations permettant la capture du président Maduro et a inculpé l’ancien chef des renseignements vénézuéliens, le général (r) Hugo Carvajal, et de Diosdado Cabello, président de l’Assemblée National et l’un des hommes les plus puissants du Venezuela.

Ce vendredi, au lendemain de l’annonce des États-Unis d’Amérique, le procureur général vénézuélien, Tarek Saab, a annoncé qu’il avait entamé le processus pour demander au système judiciaire colombien d’extrader Alcala Cordones, qui vit à Barranquilla. Clíver Antonio Alcala, ancien collaborateur d’Hugo Chávez, est accusé dans ce pays d’avoir mené un plan pour destituer le président et assassiner les principales figures de Chavisme, qui dirige le pays sud-américain depuis 1999. «Nous ferons les démarches pertinentes, à partir du jour d’Hier, nous avons commencé à demander l’extradition d’Alcala Cordones», a déclaré Saab dans des propos diffusés par la télévision publique VTV.

« Les enquêtes ont révélé que Clíver Alcala est un commandant autoproclamé de l’opération », a déclaré aujourd’hui le procureur vénézuélien. Saab a également annoncé qu’un tribunal vénézuélien avait émis un mandat d’arrêt contre Alcala Cordones et d’autres personnes impliquées dans le plan de coup d’État présumé pour les crimes de «trahison envers le pays d’origine, de trafic illicite d’armes de guerre, de terrorisme, de tentative d’assassinat et d’association (pour commettre des crimes )».

Maduro lui-même a dénoncé il y a quelques jours que son gouvernement avait contrecarré un plan de coup d’État conçu par des secteurs de l’opposition avec le soutien des États-Unis d’Amérique et de la Colombie. « Un noyau terroriste qui s’entraîne à Riohacha (Colombie) compile des armes et dit qu’il va attaquer le Venezuela à tout moment », a déclaré le président lors d’une déclaration du palais présidentiel de Miraflores à Caracas le 24. Le président a ensuite déclaré que le plan avait été abandonné après qu’un arsenal d’armes qui serait utilisé dans des actions terroristes ait été saisi en Colombie.

Alcala Cordones a déclaré hier sur son compte Twitter que ces armes « appartiennent au peuple du Venezuela et étaient transportées sur le territoire colombien pour commencer la libération du pays, sans donner plus de détails. Il a également souligné, dans une vidéo diffusée sur le même réseau social, que le chef du Parlement et que près de 60 pays reconnaissent comme président par intérim du Venezuela, Juan Guaido, qui a orchestré le plan avec des conseillers états-uniens et signé « un contrat » ​​pour l’achat d’armes.

Ceci paraît être un des mobiles ayant poussé les autorités états-uniennes à paniquer et à agir rapidement, ce qui a motivé leurs fausses accusations. Elles ont eu une grande peur de leur inculpation par la justice vénézuélienne sur le coup d'État planifié contre le Venezuela et les autorités de ce pays, d'où la décision de soustraire ce général corrompu et complice, basé en Colombie, ayant raté son coup, de la circulation.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Diarolare La Region

Cliver Alcala s’est rendu à la DEA et a été extradé aux États-Unis d’Amérique: Reuters

Des responsables de la direction du contrôle des drogues des Etats-Unis d’Amérique se sont rendus en Colombie ce vendredi pour arrêter le général vénézuélien à la retraite Cliver Alcala, accusé de trafic de drogue, après avoir renoncé à son extradition et avoir collaboré avec les procureurs, ont révélé à Reuters deux sources de l’agence anti-drogue. Des Etats-Unis d’Amérique.

Alcala s’est rendu à la Direction du contrôle des drogues (DEA) après avoir accepté de collaborer avec les procureurs, ont ajouté les sources.

La DEA retourne aux États-Unis d'Amérique avec Alcala cet après-midi depuis la ville côtière colombienne de Barranquilla, où Alcala vit maintenant.

Deux agents colombiens, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont confirmé qu’un vol devait quitter la Colombie vendredi soir, bien qu’ils aient refusé de donner plus de détails.

Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a accusé jeudi Maduro, Alcala et plus d'une douzaine de hauts responsables vénézuéliens de « narcoterrorisme » dans la dernière escalade d'une campagne de pression de l'administration du président Donald Trump visant à retirer le dirigeant vénézuélien du pouvoir.

Le procureur général des États-Unis d'Amérique, William Barr, a accusé Maduro et d'autres responsables d'avoir comploté avec une faction dissidente des Forces armées révolutionnaires démobilisées de Colombie (FARC) « pour inonder les États-Unis de cocaïne ».

Pour sa part, le Département d’État des Etats-Unis d’Amérique a offert une récompense pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations menant à la capture ou à la poursuite d’Alcala, 58 ans.

Pendant ce temps, il y a une récompense allant jusqu'à 15 millions de dollars pour les informations menant à l'arrestation de Maduro.

Alcala a déclaré jeudi soir aux autorités états-uniennes qu'il se rendrait, selon une source de la DEA.

La journaliste Celia Mendoza a rapporté via Twitter que le major général à la retraite Cliver Alcala avait été extradé vers la ville des Etats-Unis d’Amérique de New York, bien qu’il n’y ait pas d’autres détails à ce jour.

«#Maintenant, on me dit qu’à 22 h HE, un avion #DEA atterrira ici à #NY avec #CliverAlcala, l’avion a déjà quitté # Bogotá, comme je suis informé. @VOANoticias Cliver Antonio Alcalá Cordones – Nouvelle cible – Département des États-Unis d’Amérique», a déclaré Mendoza via Twitter avec une déclaration officielle de la recherche du Département d’État des Etats-Unis d’Amérique.

Plus tôt, la communicatrice Mariana Reyes avait posté via Twitter que «Confirmed @ cliver2013 avait été extradé vers NYC sur un avion DEA. Il est disposé à collaborer avec les autorités américaines.»

«Cliver Alcaláas’est abandonné! Et ce n’est que 24 heures!», a écrit la journaliste Carla Angola sur Twitter.

En ce qui concerne le fait, il n’y a toujours pas de confirmation officielle du gouvernement américain ou d’autres États.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Noticiero Digital