La promesse de marché de 30 000 milliards de dollars de la Chine fait signe aux sociétés de gestion de patrimoine mondiales

Le marché de la gestion d’actifs en milliards de dollars de la Chine s’ouvre plus largement cette semaine, forçant BlackRock Inc., Vanguard Group Inc. et d’autres sociétés mondiales à prendre une décision stratégique: faites cavalier seul ou travaillez avec un partenaire local bien établi.

Alors que la poursuite de la libéralisation des secteurs de la banque d’investissement et de la gestion monétaire en Chine a été éclipsée par la crise des coronavirus, les sociétés de gestion de patrimoine envisagent néanmoins d’exploiter un marché prêt à atteindre 30 000 milliards de dollars d’actifs d’ici 2023, selon le consultant Oliver Wyman.

À partir du 1er avril, ils peuvent demander des licences pour créer pour la première fois des sociétés de gestion de fonds communs de placement en propriété exclusive. Vanguard et BlackRock font partie des entreprises qui empruntent cette voie, ont déclaré des gens familiers. D’autres personnes comprennent l’augmentation de la propriété des partenariats de coentreprise existants à 100%, comme JPMorgan Chase & Co. prévoit de le faire, ont déclaré des gens familiers.

« Avec autant d’options de licence et de politiques changeantes, l’une des plus grandes questions auxquelles tous les acteurs étrangers sont confrontés est de savoir où allouer leurs ressources », a déclaré Jasper Yip, directeur de la pratique des services financiers chez Oliver Wyman à Hong Kong. «La gestion d’actifs pourrait être l’un des secteurs les plus compétitifs en raison des opportunités.»

Voici les différentes voies que les gestionnaires d’actifs peuvent suivre en Chine et comment certains d’entre eux envisagent de procéder:

La Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine encourage les gestionnaires d’actifs étrangers à travailler avec les filiales de gestion de patrimoine des banques ou des assureurs chinois. Les acteurs mondiaux devraient apporter leur expertise en conception de produits, tandis que les entreprises chinoises fournissent un vaste réseau de distribution et des chargés de relations.BlackRock est en pourparlers avec China Construction Bank Corp. pour créer une joint-venture pour une filiale de gestion de patrimoine, selon des gens familiers avec la question. Goldman Sachs Group Inc. a discuté d’une structure similaire, ont dit des gens familiers.

«Les banques chinoises disposent d’excellents canaux de distribution et de bonnes relations avec la clientèle, mais beaucoup d’entre elles manquent d’expertise pour créer des produits d’investissement à long terme avec des contrôles de risque suffisants, de sorte qu’ils bénéficieraient de travailler avec des acteurs étrangers», a déclaré Harry Qin, partenaire de PricewaterhouseCoopers LLP à Pékin.

Entreprises en propriété exclusive

Ceci est l’option go-it-alone. La Chine prévoit d’autoriser les demandes de licences de gestion de fonds appartenant à des étrangers qui accordent le contrôle des fonds communs de placement. Au moins six entreprises, dont BlackRock et Vanguard, ont déclaré aux autorités de réglementation qu’elles avaient l’intention de s’adresser au chien de garde chinois des valeurs mobilières, ont déclaré des personnes proches du dossier. Les autorités chinoises tentent de détourner les consommateurs des produits bancaires parallèles soutenus par des prêts accordés hors bilan des banques.. Cela crée une opportunité pour les fonds communs de placement qui devraient augmenter leurs actifs de plus de 10% par an, selon Oliver Wyman, une unité de Marsh & McLennan Cos basée à New York. Les licences de gestion de fonds permettront aux gestionnaires d’actifs mondiaux de vendre des fonds communs de placement aux investisseurs individuels. Certaines entreprises détiennent déjà des licences privées de gestion d’actifs qui leur permettent de cibler les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés, tout comme les fonds spéculatifs.

« Les licences de gestion de fonds en propriété exclusive seront l’une des options les plus recherchées pour les entreprises étrangères », a déclaré Rachel Wang, directrice de la recherche pour la Chine chez Morningstar Inc. « Cela leur permet d’offrir plus de produits et d’avoir une large portée auprès de différents types ou tailles de clients. »

Le potentiel est important. Même avec l’ouverture du marché, les acteurs étrangers ne devraient représenter que 6% des revenus générés dans l’espace de gestion d’actifs d’ici 2023, selon Oliver Wyman. Pourtant, ce petit morceau du marché pourrait valoir 8 milliards de dollars.

«Les régulateurs chinois sont très désireux d’attirer des acteurs étrangers dans le secteur financier», a déclaré James Chang, leader chinois du conseil chez PricewaterhouseCoopers. «Le gouvernement pense que le marché est suffisamment grand pour que les acteurs locaux puissent gérer la concurrence.»

Coentreprises

Il s’agit de l’option héritée. Plusieurs banques d’investissement ont déjà des coentreprises de fonds communs de placement en Chine. Les entreprises étrangères étant désormais libres de contrôler les opérations sur le terrain, il n’est pas certain que les partenariats apportent toujours de la valeur.

«De nombreuses sociétés de gestion d’actifs en coentreprise que les acteurs étrangers ont créées avec leurs homologues chinois n’ont pas fonctionné comme prévu, en partie en raison de l’offre de produits limitée et d’une collaboration loin d’être idéale avec les sociétés de courtage chinoises», a déclaré Qin de PwC.

La solution pour certains est de racheter leurs partenaires. JPMorgan cherche à détenir à 100% sa coentreprise de gestion de fonds, ont déclaré des gens familiers. La banque basée à New York est en pourparlers avec Shanghai International Trust Co. pour acquérir sa participation dans China International Fund Management, qui supervise 150 milliards de yuans (21 milliards de dollars).

Vanguard a quant à lui une coentreprise de conseil robotique avec le groupe de services financiers Ant de Jack Ma qui a commencé à fournir des recommandations de fonds communs de placement aux utilisateurs de l’application Alipay à la fin du mois de mars.

Fonds privés

Une approche lente. Selon Natasha Xie, partenaire basé à Shanghai au sein du cabinet d’avocats JunHe, Natasha Xie, partenaire de Shanghai du cabinet d’avocats JunHe, a permis à des sociétés étrangères de déposer une première demande de licence de fonds privés en 2016. Quelque 25 sociétés, allant des banques aux fonds spéculatifs et aux compagnies d’assurance, ont obtenu ces licences. Les fonds privés gèrent trois types d’actifs: les actions, le capital-investissement et les programmes pilotes introduits par les gouvernements de Shanghai et de Shenzhen qui permettent aux gestionnaires d’actifs mondiaux de lever des fonds libellés en yuan auprès de clients qualifiés pour investir à l’étranger.

« Il serait logique que les joueurs qui ne peuvent pas engager des investissements ou des effectifs importants demandent la licence de gestion de fonds privés », a déclaré Xie.

Lulu Yilun Chen

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bloomberg