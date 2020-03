© CC BY 2.0 / PublicDomainPictures / 17907 images

MOSCOU – La Russie est préoccupée par la proximité des laboratoires de guerre biologique financés par le Pentagone à ses frontières en même temps qu’elle combat le coronavirus, a déclaré dimanche à la presse une source du ministère des Affaires étrangères.

Le responsable a critiqué les autorités états-uniennes pour avoir blâmé la Chine pour la pandémie de COVID-19 et manipulé ses données sur le virus, et à son tour, a accusé les États-Unis d’Amérique d’avoir transformé la crise sanitaire mondiale en attaques politiques.

« Nous avons des questions pour les Etats-Unis d’Amérique. Ce serait bien d’entendre sa justification pour placer autant de laboratoires près de la Russie et de la Chine, au lieu de jouer à des jeux de propagande avec le coronavirus », a déclaré le responsable.

Il a admis que la Russie n’avait aucune information crédible sur le rôle des États-Unis d’Amérique dans l’émergence du virus mortel, qui a été signalé pour la première fois en Chine en décembre dernier, mais a déclaré que la mondialisation faisait de la transmission des maladies virales « une question d’heures ».

« Ainsi, le ton accusateur des propos dirigés contre la Chine de Washington est carrément déconcertant », a déclaré le responsable, ajoutant que la source du virus n’était pas encore découverte.

La Chine a riposté aux États-Unis d’Amérique ce mois-ci, après avoir maîtrisé l’épidémie, affirmant que le personnel militaire états-unien aurait pu introduire le nouveau coronavirus à Wuhan lors des Jeux mondiaux militaires de 2019 en octobre.

Pas prêt pour les armes biologiques? Certaines troupes de pays de l’OTAN n’ont pas réussi à prévenir les infections à coronavirus

L’infection à coronavirus se propage dans le monde entier et n’épargne personne, quelle que soit sa position sociale – y compris ceux qui ont été spécifiquement formés pour lutter contre de telles épidémies.

De nombreux pays de l’OTAN ont eu recours à l’aide de leurs forces armées pour faire face à l’infection à coronavirus qui fait rage, comme les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la France, la Turquie et l’Allemagne. Ironiquement, malgré la formation supposée pour gérer les conséquences de l’utilisation d’armes de destruction massive, en particulier d’armes biologiques, certains militaires de l’OTAN n’ont pas réussi à se protéger contre le coronavirus.

Le département de la Défense des Etats-Unis d’Amérique a signalé qu’au moins 280 militaires ont contracté le virus depuis le début de la pandémie. Le Pentagone n’a pas fouillé les détails de la façon dont cela s’est produit, affirmant que ces informations pourraient potentiellement donner aux adversaires des Etats-Unis d’Amérique une idée des troupes états-uniennes actuellement les plus vulnérables, mais une déclaration antérieure du général Tod Walters suggérait qu’au moins 35 militaires états-uniens avaient contracté le virus lors de son déploiement dans l’UE. Cependant, le porte-parole du Pentagone a déclaré plus tard que l’armée états-unienne cesserait de fournir toute information sur le nombre de militaires infectés par COVID – invoquant à nouveau des problèmes de sécurité.

L’Allemagne a jusqu’à présent fait preuve de plus de transparence en la matière – le 26 mars, elle a signalé que quelque 160 soldats avaient été infectés par le coronavirus, la majorité d’entre eux ne présentant que des symptômes bénins de la maladie. Encore une fois, on ne sait pas comment les infections ont été contractées en premier lieu, mais les soldats allemands ont commencé à prendre diverses mesures pour empêcher la propagation de la maladie dans leurs rangs, telles que la distanciation sociale lors des exercices, l’auto-isolement du personnel non crucial et les verrouillages.

D’autres États de l’OTAN n’ont pas encore signalé d’infections au COVID-19 dans leurs forces armées, bien que le Royaume-Uni, la France et la Turquie aient également utilisé, à divers degrés, une assistance militaire pour limiter les épidémies.

La situation dans les armées allemande et états-unienne est en contraste frappant avec les forces des nations que Washington a appelées « adversaires proches » potentiels – la Chine et la Russie. Aucun des deux n’a signalé d’infection dans les rangs de ses forces, bien que Pékin ait utilisé ses vastes capacités militaires pour limiter l’infection rampante, y compris dans son lieu d’origine présumé, Wuhan.

À son tour, la Russie est allée jusqu’à envoyer certaines de ses unités de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN) dans un État membre de l’OTAN – l’Italie, qui se classe au deuxième rang mondial en termes de nombre de personnes infectées et conduit en cas de décès. Équipées d’instruments de diagnostic et de désinfection, les forces CBRN russes aident la ville la plus touchée, Bergame dans la région de Lombardie, à freiner la propagation du virus. Ils sont également aidés par un groupe de spécialistes composé d’épidémiologistes et d’experts en maladies virales qui ont été formés pour lutter contre les conséquences de l’utilisation d’armes biologiques et sont plus que capables d’aider l’Italie avec l’épidémie de COVID-19.

La Russie attend les explications des Etats-Unis d’Amérique sur les laboratoires secrets près de ses frontières

MOSCOU – La Russie espère que le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique clarifiera l’objectif de ses laboratoires secrets situés dans les pays limitrophes de la Russie et de la Chine, au lieu de promouvoir une campagne de propagande autour de la pandémie de coronavirus, a déclaré une source diplomatique.

« Ce serait bien qu’ils clarifient le but de leurs laboratoires situés près de la Russie et de la Chine, au lieu de jouer à des jeux de propagande sur le coronavirus », a déclaré la source aux journalistes.

Selon le diplomate, le Pentagone finance les travaux secrets effectués dans les laboratoires situés dans les pays du Caucase et d’Asie centrale.

Les États-Unis d’Amérique affirment que le coronavirus SARS-CoV-2 est d’origine chinoise et accuse Pékin de ne pas avoir pris de mesures opportunes pour empêcher le virus de se propager dans le monde.

Pour sa part, Pékin souligne que le virus aurait pu être introduit en Chine par l’armée des Etats-Unis d’Amérique qui est arrivée dans la ville chinoise de Wuhan pour participer aux Jeux militaires mondiaux en novembre de l’année dernière, c’est-à-dire peu avant le début de l’épidémie du nouveau coronavirus.

Depuis le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la maladie COVID-19 causée par le coronavirus SARS-CoV-2, détecté pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan fin 2019, comme une pandémie.

À l’échelle mondiale, environ 680 000 cas de coronavirus ont été enregistrés à ce jour, dont 32 000 mortels, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins. Environ 145 000 personnes ont surmonté l’infection.

