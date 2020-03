Covid-19 aurait pu se propager parmi les humains pendant des années, voire des décennies auparavant, une équipe de scientifiques a découvert un nouveau développement alarmant.

Le virus a peut-être [donc ce n’est pas une certitude, c’est une hypothèse qui par définition peut être vraie ou fausse – MIRASTNEWS] sauté des animaux aux humains bien avant la première détection à Wuhan, selon les recherches d’une équipe internationale de scientifiques.

Des chercheurs d’Australie, de Grande-Bretagne et des États-Unis d’Amérique ont cherché des indices sur le passé de la maladie et ont découvert qu’elle aurait pu [, il s’agit du conditionnel donc pas une certitude pouvant conduire à une découverte. Il semble apparaître que des efforts sont menés pour brouiller les pistes afin de diriger vers une fausse solution ou d’arrêter les recherches – MIRASTNEWS] passer de l’animal à l’homme bien avant la première détection dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. En fait, ces scientifiques ont émis l’hypothèse que cela aurait pu durer jusqu’à dix ans [, ce n’est donc qu’une hypothèse de travail qui ne peut être retenue sans apporter la preuve définitive irréfutable des solutions avancées – MIRASTNEWS].

L’étude a été publiée le 17 mars dans la revue scientifique Nature Medicine.

Elle a été dirigée par Kristian Andersen du Scripps Research Institute en Californie, Andrew Rambaut de l’Université d’Édimbourg en Écosse, Ian Lipkin de l’Université Columbia à New York, Edward Holmes de l’Université de Sydney et Robert Garry de l’Université Tulane de la Nouvelle-Orléans.

Le Dr Francis Collins, directeur de l’Institut national de la santé des Etats-Unis d’Amérique, a déclaré que l’étude suggérait que le coronavirus était passé des animaux aux humains bien avant de devenir capable de provoquer des maladies chez l’homme. [Il aurait pu aussi être fabriqué dans des laboratoires secrets du malin après avoir mené dans le plus grand secret des études et recherches laborieuses, dans le but d’être utilisé comme arme biologique pour créer le chaos ; c’est aussi une autre thèse ! Les connaissances scientifiques dans le domaine sont très avancées. L’OMS devrait permettre très rapidement à une équipe neutre composée de spécialistes futés occidentaux, russes, cubains, chinois et indiens, sud-africains, nigérians, algériens, marocains, égyptiens, iraniens pour visiter tous les laboratoires mondiaux en un laps de temps pendant la pandémie du COVID-19. – MIRASTNEWS].

« Ensuite, à la suite de changements évolutifs progressifs au fil des années ou peut-être des décennies. Le virus a finalement acquis la capacité de se propager d’humain à humain et de provoquer des maladies graves [cette hypothèse ne reste qu’une supputation non vérifiée comme d’ailleurs cette histoire à dormir debout de la chauve-souris ou singe qu’on ressort tout le temps qui transmet tous les virus actuels (Ebola, COVID-19, SIDA…) – MIRASTNEWS], souvent mortelles », a-t-il déclaré dans un article publié sur le site Web de l’Institut sur Jeudi.

Ils ne sont pas les seuls scientifiques à remarquer la tendance.

Le professeur italien Giuseppe Remuzzi a remarqué « d’étranges pneumonies » en Italie depuis novembre dernier, ce qui signifie que le virus aurait pu atteindre l’Europe avant que quiconque ne le sache. [Le virus aurait pu également être diffusé par des personnes appartenant à une organisation secrète, pourquoi écarterait-on cette hypothèse de travail dans l’analyse ? – MIRASTNEWS].

Le professeur Remuzzi, directeur de l’Institut Mario Negri pour la recherche pharmacologique à Milan, a déclaré qu’il ne serait pas surpris si certains porteurs asymptomatiques avaient voyagé en Chine ou même à l’étranger avant décembre.

Il a déclaré que les cas inhabituels de pneumonie en novembre et décembre pouvaient signifier que le virus circulait déjà en Lombardie, la région la plus touchée d’Italie, avant que les gens ne sachent ce qui se passait à Wuhan.

Un médecin de Pékin travaillant dans un hôpital public traitant des patients atteints de COVID-19 a déclaré que de nombreux cas de flambées mystérieuses de pneumonie avaient été signalés par des professionnels de la santé dans plusieurs pays l’année dernière.

« Il y aura un jour où tout cela sera mis au jour », a expliqué le médecin, qui n’a pas souhaité être nommé.

En décembre, les médecins de Wuhan ont commencé à remarquer une augmentation du nombre de personnes souffrant d’une mystérieuse pneumonie.

Les tests de détection de la grippe et d’autres agents pathogènes sont restés négatifs.

Une souche inconnue a été isolée et une équipe de l’Institut de virologie de Wuhan dirigée par Shi Zhengli a retracé son origine à un virus de chauve-souris trouvé dans une grotte de montagne près de la frontière sino-birmane.

Il a désormais infecté tous les coins du globe.

La Russie développe un test de coronavirus express portable – Directeur exécutif de Rostec

MOSCOU – La société d’État russe Rostec développe actuellement un mini-laboratoire portable pour le diagnostic des coronavirus, a déclaré le directeur exécutif Oleg Yevtushenko.

« Dans un avenir proche, ce produit [mini-laboratoire portable pour les tests COVID-19] devrait entrer sur le marché », a déclaré Yevtushenko, ajoutant que Rostec est également capable de développer des vaccins.

Il a déclaré que Rostec produit également une gamme complète de produits qui aident à prévenir la propagation de l’infection à coronavirus.

« Juste l’autre jour, le gouvernement nous a identifiés comme le seul fournisseur d’équipement pour lutter contre la propagation du coronavirus en Russie », a déclaré M. Yevtushenko.

Selon le directeur exécutif, Rostec prévoit de fournir un équipement d’une valeur de 12,5 milliards de roubles (plus de 158 millions de dollars). L’équipement comprendra des dispositifs d’imagerie thermique pour détecter les personnes ayant une température corporelle élevée, des thermomètres infrarouges et des unités de désinfection de l’air, entre autres. Rostec a également développé une combinaison de protection antivirale spéciale pour les professionnels de la santé.

Rostec est une société d’État qui facilite le développement innovant des industries russes telles que la défense, l’ingénierie et la fabrication automobiles, l’équipement médical, les biotechnologies industrielles, etc.

