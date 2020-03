Le coronavirus suscite une ancienne «fièvre» aux États-Unis d’Amérique

© Foto : Pixabay / enriquelopezgarre

Des experts états-uniens ont découvert que la pandémie de COVID-19 propage une autre «maladie» de nature économique. Selon le Wall Street Journal, une véritable ruée vers l’or a commencé. La situation montre à quel point le monde financier dollarisé est fragile, analyse Iván Danílov, chroniqueur pour l’édition russe de Sputnik.

Panique parmi les préparateurs

La pandémie de coronavirus a provoqué une forte augmentation de la demande d’or et même un déficit des ventes de gré à gré aux États-Unis.

« C’est une véritable scène de fin du monde et le marché des préparateurs est un désastre », a déclaré le point de vente américain.

Selon Danilov, « l’achat massif d’or est un signe typique de panique ».

« Une pièce d’or dans un coffre-fort ne peut tout simplement pas cesser d’exister et de disparaître. Dans un environnement de nervosité générale, c’est un avantage incontestable et une source de tranquillité si importante pour les investisseurs et les épargnants », explique l’analyste la logique des acheteurs en métal précieux.

Dégoût des Etats-Unis d’Amérique

Cependant, Danilov note que de nombreux journalistes et économistes financiers états-uniens n’aiment pas que les investisseurs optent pour l’or.

« Tout d’abord, de nombreux partisans du maintien de certaines de leurs économies de métaux précieux ont la réputation d’être friands des théories du complot et de se préparer tôt pour des crises qui pourraient ne jamais survenir », explique l’analyste.

La deuxième raison, selon Danilov, est que l’or est la vieille fondation du système financier international.

« Relativement récemment, selon les normes historiques, l’or détenait le trône maintenant occupé par le dollar états-unien. La hausse des prix de l’or et l’augmentation des investissements dans l’or nous rappellent que le dollar pourrait tomber du trône, et même indiquer que le trône vacille », souligne l’expert russe.

Déficit en lingots

Les médias constatent un déficit d’or physique sur le marché. Autrement dit, il est facile d’acheter une promesse auprès d’une banque suisse ou états-unienne pour fournir de l’or à l’avenir, mais obtenir une quantité importante de vrais lingots ou pièces d’or est beaucoup plus difficile, explique Danilov.

« Voulez-vous acheter des lingots ou des pièces d’or? Bonne chance! », Ironise la chaîne états-unienne CNN et rapporte que les investisseurs les achètent «à la recherche de la sécurité offerte par le métal précieux, car la pandémie de coronavirus détruit l’économie et obliger les banques centrales à imprimer des milliers en milliards de dollars.»

Pendant ce temps, de grandes usines de traitement d’or à travers l’Europe sont fermées en raison de l’action du gouvernement, les magasins en ligne n’ont pas d’or physique et les avions de passagers transportant des lingots sont sur terre, ce qui rend de plus en plus difficile à trouver le métal précieux.

Un dollar cassant

Mais cette situation a une issue, prédit Danilov. La menthe mettra fin à la quarantaine et la panique sur les marchés financiers pourrait se calmer un peu.

« Cependant, la situation actuelle démontre très bien à quel point le monde financier dollarisé et mondialisé est fragile et avec quelle facilité un problème général, un peu plus grave que le coronavirus, peut le détruire. »

Dans ce contexte, les achats constants d’or par la Banque centrale de Russie semblent une démarche prudente et raisonnable, conclut l’analyste.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

La panique fait reculer l’empire – par Steve Brown

Une ironie de l’esprit des élites, ils n’ont aucun scrupule à dépenser des milliards de dollars pour l’armée états-unienne et ses sous-traitants, mais quand il s’agit de matériel médical pour sauver des vies, c’est une autre affaire, sauf si nécessaire pour préserver leur propre existence.

Pendant ce temps, l’État états-unien se pavane sur la scène, braillant sa rhétorique venimeuse tandis que les démons fous qui le conduisent se recroquevillent de peur isolé à l’endroit où ils infectent. Un secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amérique gonflé – la caricature même de l’État états-unien engorgé qu’il représente – bafouille obscurément par la bouche et imprime sur la modification du comportement d’une nation souveraine étrangère ou montre sa frustration que son axe mondialiste du mal ne puisse pas changer de régime malgré des années d’efforts. En conséquence, un groupe d’oligarques états-uniens ridiculise l’autre, affirmant que les démons actuels de l’État états-unien ne sont pas aussi efficaces pour répandre leur horreur dans le monde que le régime qui l’a précédé.

Il n’y a aucune satisfaction à saluer une maladie potentiellement mortelle comme catalyseur pour contester l’emprise géopolitique mortelle de Washington. Le fait que l’axe pervers créé par Washington pour inclure les pires acteurs du monde – les Émirats arabes unis, l’Égypte, la Turquie, l’Arabie saoudite et Israël – puisse désormais être menacé d’un point de vue logistique et financier, inspire cependant l’espoir.

Comme la circonférence gonflée de l’État états-unien, la bulle financière qui a éclaté en 2008-2009 a de nouveau été gonflée et a montré des signes d’instabilité croissante depuis la fin de 2018. La Fed / le Trésor pensaient avoir léché le problème, mais les problèmes de 2019 sur les marchés de l’or et des pensions a sérieusement remis en question le consensus selon lequel la bulle du marché haussier de Wall Street durerait pour toujours.

Comme dans le domaine de la finance, les événements mondiaux ont commencé à repousser l’agenda de Washington en 2019 avec les attaques du Golfe, l’abattage du Global Hawk RQ-4, les attaques contre les champs de pétrole saoudiens, l’affaire GRACE-1, le retour de l’assassinat par les États-Unis d’Amérique le leader de l’armée iranienne, et un Etats-Unis d’Amérique apparemment pré-arrangé se retirer après des frappes sur sa propre armée en Irak. Tous les événements apparemment majeurs capables d’éclater la bulle financière des Etats-Unis d’Amérique – mais aucun ne l’a fait. On peut dire que c’est la scission de l’OPEP+ qui a finalement causé les dégâts en conjonction avec la panique COVID.

Maintenant, la panique fournit une couverture aux pouvoirs du G20 pour répondre à leurs principales préoccupations, que ce soit les prix du pétrole, les finances et le contrôle de la population. Cependant, la récente réunion du G20 a mis en évidence des divisions majeures entre mondialistes et souverainistes. Les divisions de signaux entre les semi-belligérants ont fait que le sommet organisé par l’Arabie saoudite n’a rien accompli précisément dans un échec incarné ironiquement par le regard vacant, vide et confus que l’on voit sur la photo du chef titulaire. La non-pertinence du G20 à une époque de panique mondiale met bien en évidence la même expression vide parmi tous les premiers dirigeants mondiaux.

Les réalistes monétaires ont tendance à se concentrer sur l’or (physique) en tant qu’indicateur économique, mais le véritable indicateur économique mondial est le prix du pétrole comme de facto convenu par l’ordre mondial après le 15 août 1971. De grands chocs sur la norme pétrolière post-1971 ont largement défini les principales récessions économiques depuis lors et la panique de 2020 n’est pas différente. Au moment où les pourparlers sur le pétrole de l’OPEP+ se sont effondrés, la pandémie faisait la une des journaux mais n’était qu’un des facteurs de l’échec. Dans les coulisses, les dirigeants russes ont peut-être perdu patience avec l’Arabie saoudite et ses doubles relations, et la poursuite de l’horreur parrainée par l’État saoudien en Syrie.

De par leur propre production, les États-Unis d’Amérique importent une petite quantité de pétrole d’Arabie saoudite, et les ventes d’armes états-uniennes à l’Arabie saoudite dépassent de loin les dépenses d’achat de pétrole saoudien. Dans ce contexte, les États-Unis d’Amérique continuent de se vanter d’être le premier producteur de pétrole, même si le nombre de plates-formes états-uniennes baisse considérablement.* Allégué être le pays des marchés libres, si les majors du pétrole avides de profits abandonnaient le schiste des Etats-Unis d’Amérique et optaient pour des importations massives de du pétrole bon marché en provenance de Russie (et d’Arabie saoudite), le château de cartes financier des Etats-Unis d’Amérique peut être menacé au moins en partie.

Par exemple, le pétrole bon marché en provenance de Russie pourrait réaligner la Turquie sur les espoirs russes de paix au Moyen-Orient et en Afrique, ce qui réduirait l’agression de la Turquie en Syrie et en Libye, où il agit comme substitut pour Washington, dans un autre jeu à double action. Et c’est un jeu qui a coûté des milliers de vies. En Irak, Petronas a évacué le champ de Gharraf et l’Irak a limité sa production de pétrole.

Dans un autre coup porté à l’occupation illégale de l’Irak par les États-Unis, la France vient de retirer ses forces armées du pays. L’Australie et l’Allemagne ont maintenant demandé que leurs troupes soient retirées d’Irak même si les détails restent incomplets. L’armée des Etats-Unis d’Amérique s’est retirée d’Al Qaim après que l’Irak a condamné les frappes aériennes états-uniennes censées interdire les «terroristes du Hezbollah», mais a tué un certain nombre de civils. Cependant, il ne fait aucun doute que l’épidémie de maladie a forcé les États-Unis d’Amérique à reconsidérer leur présence en Irak – tout comme la France, l’Australie et l’Allemagne l’ont fait.

Le retrait des Etats-Unis d’Amérique d’Al Qaim a été légèrement signalé dans l’ouest. Al Qaim est stratégiquement important étant près des gisements de pétrole de Deir Ezzor en Syrie que l’armée états-unienne occupe actuellement. Les unités de mobilisation populaire irakiennes peuvent désormais interagir avec leurs homologues en Syrie et constituer ainsi une menace indirecte pour les troupes états-uniennes occupant les champs de pétrole. C’est parce que le PMU n’est pas des «terroristes du Hezbollah», c’est un groupe mixte de combattants chevronnés opposés à l’occupation de l’Irak et de la Syrie (certains sunnites) et opposés aux terroristes du groupe État islamique là-bas également. La façon dont un État états-unien acculé réagira à cette nouvelle liaison PMU n’est pas encore claire.

Embarrassé par le récit confus où l’État états-unien contredit le président des Etats-Unis d’Amérique sur les intentions de l’Irak et vice versa, les rapports disent que les États-Unis d’Amérique se retireront de leur soi-disant guerre contre le groupe État islamique en Irak en raison du virus corona. Il est riche de penser qu’un ennemi invisible peut faire évacuer des chars et des APC et devenir rapidement sans valeur pour la machine de guerre de Washington.

Israël est également préoccupé par la couverture médiatique mondiale de son blocus et de son siège à Gaza. L’épidémie menace d’exposer l’inhumanité fondamentale d’Israël, et les efforts humanitaires extérieurs pour soulager Gaza mettront en cause l’autorité militaire d’Israël. Les avant-postes de colons militants illégaux dans les territoires occupés constituent également un facteur de complication de la maladie. Par exemple, les forces israéliennes ont déclaré une zone militaire fermée autour d’un campement de colons appelé «Kipa Sruga» dans le but de faire respecter un lock-out éminent. Les colons ont lancé cinq bombes à essence Molotov sur un véhicule de police pour leurs efforts.

La situation dans les zones de guerre se détériore, notamment en Libye, dans les territoires occupés et au Yémen. Le Yémen pourrait trouver une issue car un cessez-le-feu vient d’être convenu – le premier en quatre ans – après que l’ONU ait lancé un nouvel appel pour mettre fin aux hostilités le 25 mars. Mais dans un autre mouvement à contre-courant, les États-Unis d’Amérique viennent de suspendre leur aide humanitaire au Yémen, soulignant davantage la faillite morale états-unienne. Quant à l’Arabie saoudite, le fait que le prince héritier ait pu rencontrer son adversaire au palais est un scénario beaucoup plus probable que toute prédilection pour la miséricorde au Yémen.

Il ne s’agit pas d’écrire que la paix pourrait éclater dans le monde – loin de là. Peut-être pour soutenir l’illusion d’une puissance mondiale face à des événements que les États-Unis d’Amérique ne peuvent contrôler, Mnuchin le Magnifique vient d’annoncer un nouveau cycle de sanctions contre l’Iran et le ministère de la Justice a déclaré que le président du Venezuela était un pousseur de drogue recherché. Illustrant que le défi de faire reculer l’axe du mal de l’État états-unien ne fait que commencer… qu’il soit invoqué par un ennemi invisible ou par les actions ignobles de l’empire états-unienl ui-même.

Steve Brown

Notant que les États-Unis d’Amérique sont loin dans la liste des exportateurs de pétrole.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Strategika 51