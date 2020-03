Le nombre mondial de cas Covid-19 dépasse les 700 000

Agents de santé en Malaisie alors que l’épidémie de Covid-19 continue. © AP Photo / Vincent Thian

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde a dépassé le cap des 700 000, selon les décomptes effectués par l’Université Johns Hopkins et l’agence de presse AFP.

Le nombre total de cas dans le monde s’élève désormais à plus de 724 000, plusieurs épidémies régionales ayant entraîné des pics importants de leur nombre, notamment aux États-Unis d’Amérique.

Aux États-Unis d’Amérique [nouvel épicentre – MIRASTNEWS], les autorités déclarent désormais plus de 143 000 cas, suivies de l’Italie avec 97 600 cas et de la Chine, l’épicentre d’origine de la pandémie, avec 82 000 cas.

Début lundi, le nombre total de décès dus à la maladie s’élève désormais à 34 026. Selon le John Hopkins Coronavirus Resource Center, plus de 152 000 personnes dans le monde se sont remises de la maladie.

L’Europe reste le continent le plus durement touché, l’Italie détenant le sombre titre de la plupart des décès. Avec 10 779 personnes succombant au virus, le nombre de morts dans le pays méditerranéen est plus de trois fois supérieur à celui de la Chine. Pendant ce temps, l’Espagne continue d’afficher des augmentations quotidiennes alarmantes des décès dus au coronavirus, avec un bilan de 6 803 morts.

À titre de comparaison, l’Allemagne a réussi à limiter le taux de mortalité à seulement 455 personnes, malgré 57 298 cas confirmés.

Outre-Atlantique, le tsar Covid-19 du président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump, le Dr Anthony Fauci, a averti que le pays risquait de faire face à « des millions de cas » et à « 200 000 décès », ce qui éclipserait les chiffres actuels du monde entier.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

L’Espagne dépasse également la Chine en nombre de personnes infectées et enregistre 812 décès au cours des dernières 24 heures

Les personnes décédées sont déjà au nombre de 7 340 et la région la plus touchée continue d’être Madrid, qui cumule près de la moitié des décès.

Une toilette avec un masque et un costume ajuste une couronne donnée par des policiers à l’hôpital le 12 Octobre. Madrid, 28 mars 2020.Sergio Perez / Reuters

L’Espagne a dépassé la Chine lundi en nombre de personnes infectées par le coronavirus. Selon les dernières données fournies par le ministère de la Santé, 85 195 cas positifs confirmés et 812 décès ont déjà été signalés au cours des dernières 24 heures.

En outre, 5 231 patients sont admis dans les unités de soins intensifs et 7 340 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie dans le pays. De son côté, le nombre de patients récupérés s’élève désormais à 16 780.

Depuis le 25 mars, un changement de tendance a été observé dans l’augmentation moyenne des cas confirmés, de 20% à 12%, a déclaré lundi la porte-parole du ministère de la Santé, María José Sierra.

La Communauté de Madrid en deuil

La Communauté de Madrid continue de diriger le nombre d’infections et de décès. Ainsi, il enregistre 24 090 infections, 28% du total, et 3 392 décès, 46% des données mondiales. Ainsi, après avoir appris que la région avait dépassé le nombre fatidique de 3 000 morts, la présidente de ce territoire, Isabel Díaz Ayuso, a décrété un deuil indéfini. Par conséquent, le drapeau de la région restera à la moitié du personnel et les citoyens sont instamment priés de garder quotidiennement une minute de silence pour les victimes de cette pandémie.

Après Madrid, se situe la Catalogne, qui a connu une augmentation significative de ses chiffres au cours des deux dernières semaines, signalant 16 157 cas et 1 410 décès. En troisième et quatrième place, respectivement, avec environ 6 000 cas, se trouvent le Pays Basque et la Castilla-La Mancha.

Des professionnels de la santé à la pointe

La situation des professionnels de la santé et du système de santé publique continue d’être très préoccupante alors que le manque de moyens de protection et d’autres, tels que les ventilateurs des chambres des unités de soins intensifs, se poursuit, car on prévoit que leur nombre des patients hospitalisés continuera d’augmenter en raison de covid-19.

Comme l’a confirmé María José Sierra, il y a déjà plus de 12 000 agents de santé qui ont été infectés par des coronavirus, exactement 12 298, dont 85 à 90% se rétablissent à domicile. Ce chiffre représente plus de 15% des professionnels du secteur.

Ce lundi, à partir du ministère de la Santé, il a été déclaré que la pression sur les soins intensifs est inquiétante, car de l’infection à l’admission, cela prend généralement deux ou trois semaines, et le séjour dure généralement entre 15 ou 20 jours, donc « la pression dans les prochaines semaines vont être importantes », a déclaré la porte-parole de la Santé.

Comme l’a rapporté dimanche le porte-parole de la Santé, Fernando Simon, qui s’est révélé aujourd’hui positif lors d’une première analyse de coronavirus, il existe déjà six communautés autonomes dont les unités de soins intensifs sont sur le point de s’effondrer, tandis que dans trois autres, la situation commence être déjà critique.

Les dernières plaintes proviennent de médecins de soins primaires qui travaillent dans le nouvel hôpital construit dans les installations d’exposition IFEMA à Madrid. Le gouvernement de la Communauté de Madrid a décidé de fermer 46 centres de santé, de déplacer tous ses professionnels vers le nouvel établissement, construit en un temps record et qui est devenu, avec sa capacité de 5 500 patients, le plus grand hôpital de la région.

Ainsi, des images ont été viralisées montrant des dizaines de toilettes sans respecter la distance de sécurité minimale, et nombre d’entre elles sans porter tous les éléments de protection, tels que gants, masques ou équipements de protection individuelle.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT