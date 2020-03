Le prix du pétrole chute à son plus bas niveau en 18 ans suite à la chute de la demande mondiale

© Reuters / David McNew

Le ralentissement économique mondial a fait chuter les prix du pétrole au plus bas depuis 2002, le brut Brent glissant de plus de 7% lundi à seulement 22 dollars le baril. L’industrie fait face à sa plus forte baisse de la demande de l’histoire.

Le brut américain-états-unien de référence West Texas Intermediate (WTI) a atteint un creux de 19 $ le baril pendant la nuit, avant de remonter légèrement à plus de 20 $ le baril à 11h50 GMT.

Les prix du pétrole ont chuté de plus de la moitié au cours du mois dernier, les entreprises ayant réduit et fermé la production à la suite de la pandémie de COVID-19, combinée au désaccord de l’OPEP+ sur les réductions de production. Les commerçants s’attendent à ce que l’excédent mondial approche les 25 millions de barils par jour le mois prochain, ce qui pourrait dépasser la capacité de stockage dans le monde d’ici quelques semaines.

« Il s’agit d’un effondrement historique du prix du pétrole, et ce n’est pas encore fait car le système manque physiquement d’endroits pour mettre tout le pétrole », Jason Bordoff, ancien conseiller en énergie de l’administration Obama et fondateur du Center on Global Energy Policy à l’Université de Columbia, a été cité comme déclarant par le Financial Times.

«La douleur dans le patch de schiste va être sévère. Nous verrons les arrêts de production s’accélérer», a averti Bordoff.

Les prix du pétrole ont chuté depuis le début de ce mois, les pays de l’OPEP+ n’ayant pas réussi à s’entendre sur des réductions de production, et l’Arabie saoudite a menacé d’inonder le marché de pétrole.

Samedi, le chef du Fonds russe d’investissement direct (RDIF), Kirill Dmitriev, a déclaré qu’un nouvel accord pour stabiliser les marchés pétroliers est possible si davantage de pays soutiennent l’initiative. Il a déclaré à Reuters que la pandémie de coronavirus est devenue une «tempête parfaite» pour déclencher une nouvelle crise financière mondiale qui entraînera une récession. Pour compenser les retombées économiques de la flambée, les pays devraient se rassembler, notamment en imposant de nouvelles restrictions de production pour mettre fin aux turbulences du marché pétrolier.

