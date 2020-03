Les gens qui qualifient la Chine de «dictature» sont jaloux que Pékin ait vaincu la pandémie, soutient l’ambassade

Image d’archives

L’ambassade de Chine en France a déclaré que les commentateurs refusant de donner à la Chine le crédit de contenir l’épidémie de Covid-19 à Wuhan et citant les «démocraties asiatiques» comme de meilleurs exemples envient simplement l’efficacité de Pékin.

La Chine, d’où le coronavirus s’est propagé à travers le monde, a largement réussi à contenir la maladie, selon des mises à jour officielles. Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, n’a enregistré aucun nouveau cas en une semaine et a levé les restrictions qui ont aidé à stopper la pandémie.

Pékin voit le résultat comme une réussite et trouve irritant lorsque les commentateurs des pays actuellement submergés par le virus insistent sur le fait qu’ils n’ont rien à apprendre de l’expérience chinoise. C’est du moins ce que suggère un article publié cette semaine par l’ambassade de Chine en France, où le bilan des morts de Covid-19 pourrait bientôt dépasser celui de la Chine.

Les commentateurs négatifs « envient l’efficacité de notre système politique et détestent l’incapacité de leurs propres nations à fonctionner aussi bien. Ils essaient donc de coller l’étiquette de » dictature « sur la Chine », a déclaré l’ambassade.

Au lieu de cela, les détracteurs vantent les «démocraties asiatiques» comme la Corée du Sud, le Japon et Singapour, qui ont mieux réussi que les pays occidentaux à contenir la pandémie. Cependant, la Chine, qui a eu recours à des mesures de quarantaine plus drastiques que ces pays, a une population beaucoup plus importante. Ainsi, sa tâche dans la lutte contre la maladie a été beaucoup plus difficile, selon l’article. En fin de compte, le virus se fiche de savoir s’il ravage une «démocratie» ou une «autocratie».

Avec la menace de la diminution du coronavirus à la maison, Pékin a été occupé à renforcer la bonne volonté et à partager son expertise avec d’autres pays touchés par la pandémie, en envoyant des médecins et des fournitures d’aide à ceux qui en ont besoin.

Cette «diplomatie masquée», comme l’appellent certains commentateurs, a suscité beaucoup de commentaires négatifs des deux côtés de l’océan Atlantique. Les critiques affirment que l’aide est assortie de conditions politiques, sape la solidarité européenne et nuit aux relations des nations ciblées avec les États-Unis d’Amérique.

Un récit populaire prétend également que la Chine a massivement dénaturé le coût humain de la maîtrise de la pandémie. Le dernier élément pour le ravitailler est la livraison d’environ 2 500 urnes à un salon funéraire à Wuhan.

Des liens vers l’histoire des urnes ont inévitablement surgi dans les commentaires du fil Twitter de l’ambassade chinoise, après la publication d’extraits de l’article.

Ambassade de Chine en France ✔ @AmbassadeChine Replying to @AmbassadeChine Certaines personnes, dans le fond, sont très admiratives des succès de la gouvernance chinoise. Ils envient l’efficacité de notre système politique et haïssent l’incapacité de leur propre pays à faire aussi bien ! 11/15

Italie: 11 591 morts et 101 739 coronavirus infectés

Jusqu’à ce dimanche, 13 030 personnes au total se sont rétablies avec succès dans le pays européen.

L’Agence italienne de protection civile a confirmé qu’il y a déjà 11 591 morts et 101 739 personnes touchées par Covid-19 à l’intérieur de ses frontières, comme l’a annoncé l’agence lors d’une conférence de presse diffusée lundi sur sa page Twitter officielle.

L’agence a précisé qu’au cours des dernières 24 heures 812 décès et 4 050 nouveaux infectés ont été enregistrés dans le pays. Ce dimanche, 13 030 personnes au total s’étaient rétablies avec succès dans la nation transalpine.

La pandémie actuelle a déjà fait plus de 35 300 morts et plus de 741 000 personnes infectées dans le monde, selon des données actualisées de l’Université Johns Hopkins. La suspension des vols et la crise provoquée par la pandémie, entre autres, ont provoqué une baisse sensible du prix du pétrole ces dernières semaines.

Le centre Javits de New York commence à fonctionner comme hôpital de campagne en pleine pandémie de COVID-19 – Vidéo

La Garde nationale des Etats-Unis d’Amérique et l’Army Corps of Engineers construiront huit établissements de santé dans l’État de New York, qui est désormais considéré comme l’épicentre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) aux États-Unis d’Amérique, a déclaré le président Donald Trump lors d’un point de presse le 25 mars.

Le Jacob K. Javits Convention Center, situé dans le centre de Manhattan, commence sa première journée opérationnelle après avoir été converti en hôpital de campagne pour traiter jusqu’à 2 000 patients COVID-19.

Le centre de congrès de 760 000 pieds carrés serait divisé en quatre sections de 250 lits, chacune d’environ 40 000 pieds carrés. Selon chaque rapport, 320 travailleurs médicaux seront affectés à chaque section.

