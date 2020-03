Porte-avions toxique: qu’est-ce qui rend le COVID-19 du USS Theodore Roosevelt si dangereux?

Image d’archives

Au début, seuls trois marins étaient malades, après deux jours, 25 marins du porte-avions USS Theodore Roosevelt ont été infectés par le virus Corona – une multiplication par huit en 48 heures. Il ne peut y avoir de meilleures conditions pour une épidémie que les conditions de service et de vie sur le navire de guerre des Etats-Unis d’Amérique.

Vous ne pouvez même pas laisser le porte-avions aller à l’embarcadère. Le commandement de la flotte serait bien avisé d’ancrer l’USS Theodore Roosevelt au milieu de la baie. Les hélicoptères peuvent prendre en charge l’approvisionnement permanent du navire pour empêcher même le moindre contact entre l’équipage du navire et le personnel du continent. Le porte-avions a interrompu ses patrouilles mondiales et a jeté l’ancre devant une base navale de l’île de Guam. Après tout, c’est la meilleure des nombreuses mauvaises opportunités, écrit le portail « The Drive ».

La plupart des villes portuaires du monde sont des métropoles densément peuplées. Pas alors Guam: la population est concentrée au centre et au nord de l’île, tandis que la base de l’US Navy est à la pointe sud de l’île. Encore plus: il y a une jetée dédiée pour les porte-avions, qui est reliée à l’île par une route à deux voies. Cela signifie qu’au moins les équipes sur la base peuvent être protégées contre l’infection par le virus Corona, mais cette distance ne peut plus aider l’équipage de 5000 hommes de l’USS Theodore Roosevelt.

L’épidémie de COVID-19 à bord du porte-avions états-unien est d’une qualité complètement différente de la pandémie corona sur le continent, écrit « The Drive ». La taille de l’équipe du transporteur est comparable au nombre de personnes sur le bateau de croisière Diamond Princess (selon l’OMS, le virus s’est propagé quatre fois plus vite qu’à Wuhan, l’épicentre de la maladie). Seuls les passagers dans les cabines du paquebot de luxe avaient beaucoup plus d’espace que les marins dans les cabines du Roosevelt.

Le porte-avions dispose d’un hôpital à bord, mais il n’est pas équipé pour les maladies infectieuses: le service médical à bord n’est là que pour prodiguer un minimum de soins à un patient jusqu’à son évacuation vers le continent. De plus, le traitement des personnes infectées par corona nécessite un équipement spécial (comme la ventilation).

Beaucoup de gens dans un espace confiné – c’est le plus grand facteur d’infection sur un navire de guerre: si un marin est infecté, une épidémie est pratiquement imparable. Soit dit en passant, c’est l’une des raisons pour lesquelles les marins sont presque nerveusement préoccupés par la propreté de leurs navires.

L’épidémie à bord de l’USS Theodore Roosevelt nous rappelle la vulnérabilité d’autres équipages de la Marine qui doivent vivre et travailler dans des espaces encore plus étroits et complètement isolés du monde extérieur, écrit « The Drive ». Que se passerait-il si, par exemple, un marin était infecté par une couronne à bord d’un sous-marin stratégique de classe Ohio? Deux de ces bateaux de l’US Navy sont toujours quelque part sur les océans du monde.

